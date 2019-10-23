Мережа Premier запустила перший в Україні чат-бот для готелів, з яким можна поговорити трьома мовами

Premier додала чат-бот до сервісу обслуговування як ще один канал спілкування з гостями для організації подорожі та перебування в готелях мережі.

Віртуальний консьєрж з'явився одночасно в усіх готелях мережі Premier.

З допомогою чат-бота гість має можливість цілодобового швидкого доступу до сервісів та інформації про продукти готелю. Чат-бот допоможе замовити будь-яку послугу в номер: від зубної щітки до прибирання та доставки їжі в номер, бронювання ресторанних та інших готельних послуг. У будь-який момент гість може перейти до онлайн спілкування через чат з оператором.

Усього до системи було додано 540 варіантів відповідей, чат-бот підтримує 3 мови: українську, російську, англійську, доступний на сайті та у трьох месенджерах: Facebook Messenger, Viber і Telegram.

«Зі стартом чат-бота мережа розраховує на вдосконалення взаємодії клієнтів з готельними сервісами. Клієнтські сервіси повинні бути швидкими, простими та доступними, покращувати досвід та надавати конкурентних переваг нашим готелям», - зазначає Анастасія Домбровська, керівник діджитал напрямку Premier, яка керувала процесом розробки та впровадження нового інструменту.

Наступним етапом розвитку чат-бота стане розпізнавання текстового і голосового звернення, оплата безпосередньо в месенджері, інтеграція програми лояльності та управління бонусним рахунком.

Мережа Premier – перший національний готельний оператор. На сьогодні мережа складається з 16 готелів, що налічує 2300 номерів в 11 туристичних напрямках України. Всі готелі мережі об'єднані єдиним стандартом якості послуг і сервісів.

Технічний партнер з розробки — компанія Evergreens.

Київ, 23 жовтня, 2019 року

Пресс-служба мережі готелів Premier:

Олена Цитович

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otsytovych@phnr.com