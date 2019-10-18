46 депутатів підтримали звернення до Президента України щодо неприпустимості прийняття «формули Штайнмайера»

Вінницька обласна Рада стала дев’ятою в Україні, яка прийняла позитивне рішення щодо звернення депутатів до Президента України Володимира Зеленського із закликом відмовитися від реалізації, так званої, «формули Штайнмайера», згідно з якою українська влада повинна відвести свої війська на Донбасі й дати провести вибори на окупованих територіях без повернення їх під контроль України.

Перед колегами виступили депутати Олександр Крученюк, Владислав Рой, Геннадій Мазур, Тарас Кобець, Микола Вінничук та Володимир Барцьось. Також заслухали звернення від громадських організацій, які представляли волонтерки Юлія Вотчер (президент ГО «Мольфар»), Людмила Бобровська («Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО – Вінниця») та координатора «Національного корпусу» у Вінницькій області Андрія Вербецького із закликом прийняти рішення щодо неприпустимості відведення українських військових із позицій. За це одноголосно проголосували усі присутні 46 депутатів.

«Напередодні ми провели погоджувальне засідання керівників фракцій, пройшли процедуруі прийняли рішення – враховуючи актуальність та важливість зазначеного питання винести його на засідання позачергової сесії, – прокоментував голова обласної Ради Анатолій Олійник. – Ми результативно провели сесію. Це – позиція громадськості і депутатів, як представників громад Вінниччини. Наше звернення буде направлено ПрезидентуУкраїни, до Кабінету Міністрів, як офіційне рішення, на яке потрібно реагувати. Наразі тільки 8 із 22 обласних рад в Україні прийняли таке рішення. До речі, вчора Верховна Рада прийняла постанову про створення спеціальної комісії щодо напрацювання нашої, української формули. Головним її підґрунтям є меседж: Україна – унітарна держава».

Під час пленарного засідання очільник обласної Ради Анатолій Олійник повідомив про зміни у фракціях. Він оголосив про розпуск фракції «Самопомочі» в облраді. За його словами, фракція розпущена у зв'язку з тим, що із фракції вийшли Ірина Колесник та Андрій Ковальов. Її кількість зменшилася до 5 членів, за необхідних 6. На сьогодні в обласній Раді діє 6 фракцій.

Анатолій Олійник повідомив, що депутат Мар’яна Мазуренко увійшла до фракції БПП «Солідарність».

Під час пленарного засідання президент ГО «Мольфар» Юлія Вотчер вручила депутатам Дмитру Чаленку та Ігорю Лещенку подяки за сприяння вінницьким волонтерам у допомозі українським військовим.