З 22 жовтня по 5 листопада 2019 року в Укрінформі відбудеться виставка сучасної художниці Ольги Кондрацької “Ріка життя. У вирі почуттів”

Мета заходу – привернути увагу світової спільноти до екологічних, соціальних, гуманітарних проблем, спричинених проявами збройної агресії на сході України, а також в інших “гарячих точках” планети.

Ольга Кондрацька – сучасна художниця, член Американського інституту архітектури, архітектор-дизайнер зі світовим ім'ям, має сотні проектів у сфері архітектури, дизайну і декорування інтер'єрів. Ці проекти успішно реалізовані в країнах Європи, Азії, Північної та Південної Америки. Роботи майстрині знаходяться у фондах Національних музеїв України, а також у приватних колекціях в Україні, Італії, США, Сінгапурі, Угорщині, Франції, Бразилії.

Експозиція складається з понад 30 картин, які покликані сформувати у сучасників екологiчну свiдомость, сприяти підвищенню рівня обізнаності щодо всього спектру наслідків конфліктів. Художниця пропонує берегти те “добре, світле і справжнє, що збереглося в світі”, і наповнювати тими сенсами своє життя.

Під час своїх виставок Ольга Кондрацька традиційно проводить для дітей безкоштовні майстер-класи з арт-терапії та живопису. Її соціальна відповідальність проявляється ще й в тому, що частину коштів від продажу картин художниця перераховує на благодійність.

Виставку можна побачити цілодобово у вітрині будівлі Укрінформ за адресою вул. Б. Хмельницького 8/16, ст. м. "Театральна".