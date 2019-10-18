Кредитний рейтинг: як його безкоштовно перевірити і навіщо

Якщо ви зібралися брати кредит або хочете розпочати підприємницьку діяльність — краще спочатку дізнатися, чи можете ви розраховувати на допомогу банків.

Для цього портал про фінансову грамотність Finance.ua створив безкоштовний сервіс перевірки кредитного рейтингу. Далі про те, як він працює, звідки бере дані і що буде, якщо кредитний рейтинг виявиться поганим.

Кредитний рейтинг — це ваше резюме для банків

Кредитний рейтинг формується на основі кредитної історії, а вона є у кожного громадянина України з паспортом або дозволом на проживання. Навіть якщо ви ніколи не брали кредит готівкою або на картку, у вас є кредитна історія — просто поки вона чиста.

Інформація про кожний погашений кредит зберігається 10 років, про заборгованості — необмежений час. Всі ці дані збирають спеціальні уповноважені установи — Бюро кредитних історій. Це вони допомагають банкам або МФО скласти про вас перше враження.

На основі даних з бюро банк присвоює кожній фізособі певний рейтинг — цей процес називається банківський скоринг. Банківський алгоритм скорингу постійно змінюється і тримається в секреті, щоб шахраї не могли його зламати.

З хорошим кредитним рейтингом:

банки будуть вас любити і навперебій пропонувати кредити і високий кредитний ліміт;

ви точно зможете отримати офіційне працевлаштування (деякі роботодавці перевіряють кредитну історію своїх претендентів).

З поганим кредитним рейтингом:

банки, швидше за все, відмовлять вам у кредиті. Крайній варіант — позичити гроші в МФО, але останнім часом вони теж не дуже лояльні до боржників;

якщо у вас накопичиться велика кількість боргів перед банком, він може ініціювати заборону на виїзд з країни.

Як перевірити кредитний рейтинг

Перевірка кредитного рейтингу в бюро — це або додаткова, або платна послуга: наприклад, в Українському бюро кредитних історій вона коштує 50 грн. Щоб отримати свій кредитний рейтинг, потрібно залишити заявку на сайті одного з кредитних бюро або навідатися до них в офіс.

Якщо ви і не хочете витрачати багато часу і грошей — можете безкоштовно перевірити кредитний рейтинг через Finance.ua.

Як це працює

Сервіс отримує дані з Міжнародного бюро кредитних історій. На основі отриманої інформації система формує рекомендації для клієнта про те, як правильно використовувати свій кредитний потенціал.

Більше про роботу сервісу перевірки кредитного рейтингу читайте на сайті Finance.ua.