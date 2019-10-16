Gulliver: великий вибір магазинів в центрі Києва

Київ — це гарне місто, в якому завжди є чим зайнятися і що подивитися.

Ще одна перевага столиці — це різноманітний шопінг. А якщо клієнти вибирають для покупок торгово-розважальний центр «Гулівер», то вони переконаються в цьому вже при першому відвідуванні комплексу.

Товари для вирішення будь-яких завдань

Різноманітні магазини в ТРЦ «Gulliver» — це великий вибір товарів:

Одяг для жінок, чоловіків і дітей. У цьому сегменті представлені преміальні бренди і дизайнери (Andre Tan), а ще багато виробів з мас-маркету. Тут покупці знайдуть такі марки, як «Адідас», Cropp town, STRADIVARIUS.

Взуття. Відвідувачі виберуть взуття під будь-яке завдання: класичне, спортивне, сучасне — на будь-який сезон (колекції регулярно оновлюються). Є навіть така легендарна марка, як Crocs — для любителів всього зручного, практичного і незвичайного.

Аксесуари (сумки, рюкзаки, ремені, портмоне) і прикраси. Сегмент з прикрасами представлений як ювелірними виробами, так і біжутерією, яка стає все популярнішою, тому що радує співвідношенням ціни і стилю.

Все для краси і здоров'я. На території торгово-розважального центру «Гулівер» є власні аптека та оптика. Косметика і парфумерія продаються більш ніж в двадцяти торгових точках. Це не тільки фірмові магазини на зразок Inglot, Loccitane або Yves Rocher, але і змішані павільйони, де представлені товари різних марок.

Електроніка та техніка. «Водафон», «Ельдорадо» і Mi Store — місця, де клієнти знайдуть мобільні телефони, фотоапарати, плеєри, техніку для кухні, побуту і краси.

Все для прикраси інтер'єру, декору. Найяскравіший представник цього напряму — магазин Zara Home, але разом з ним в центрі працює ще більш десяти торгових точок з відповідними товарами.

Ще в каталозі магазинів, який розміщений на офіційному сайті торгового центру, клієнти знайдуть торгові точки з продукцією для маленьких дітей і мам, з товарами для домашніх вихованців, книгами і канцелярією. Це десятки місць, де є все, що цікавить людей під час активного шопінгу поодинці, в компанії друзів або покупок всією сім'єю.

Інші причини зазирнути до ТРЦ «Гулівер»

На території ТРЦ працюють численні бари, кафе і ресторани — в тому числі і фреш-бар з соками і салатами, а також ДЦ «Гулівер», сучасний боулінг-клуб і кінотеатр «Оскар» з шістьма комфортабельними залами. У ТРЦ Gulliver є візовий центр, салони краси і маса інших послуг для тих, хто не хоче втрачати час даремно.