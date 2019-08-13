CIMA став першою професійною організацією бухгалтерів Великобританії, що зробила заліки іспитів безкоштовними

CIMA встановлює новий галузевий стандарт для заохочення доступності та соціальної мобільності, у прагненні сформувати різноманітну, динамічну та готову до майбутнього бухгалтерську професію.

Привілейований Інститут Управлінських Бухгалтерів (CIMA), найбільша у світі організація бухгалтерів, оголосила, що припинить стягувати оплату за заліки з нових студентів, які мають відповідний ступінь або кваліфікацію, що сприятиме доступності та соціальній мобільності. CIMA є першою професійною організацією у сфері бухгалтерського обліку серед інших аналогічних організацій Великої Британії.

Починаючи з 1 серпня 2019 року, це нововведення поширюватиметься на всі нові заявки на отримання звільнення від іспитів, подані студентами, зареєстрованими на навчання для отримання сертифікату CIMA в галузі бухгалтерського обліку та професійної кваліфікації CIMA. Нововведення полягає в тому, щоб заохотити більше студентів CIMA розпочати навчання та надалі підтримувати розвиток їхньої кар’єри.

За підтримки Асоціації міжнародних сертифікованих професійних бухгалтерів, яка виступає в якості об’єднаного фронту CIMA та AICPA, Професійна кваліфікація CIMA була визнана у всьому світі як фінансова програма, найбільш відповідна для професіоналів, які прагнуть побудувати свою кар’єру в бізнесі. Програма, оновлена у січні 2019 року, тепер також містить тенденції та теми, орієнтовані на майбутнє, як-от цифрова стратегія, блокчейн та штучний інтелект, що повинно допомогти студентам CIMA розкрити весь їхній потенціал та очолити зміни у світі цифрового бізнесу.

На цей час понад 117 тис. студентів у 156 країнах здобувають професійну кваліфікацію CIMA та отримують ступінь Привілейованого Міжнародного Управлінського бухгалтера (CGMA Chartered Global Management Accountant).

Ендрю Хардінг FCMA, CGMA, виконавчий директор CIMA:

«Студенти CIMA мають абсолютно різний рівень підготовки та приїздять із різних країн, маючи при цьому різноманітний освітній та кваліфікаційний досвід, і Інститут вважає, що студентів не слід ставити у несприятливі умови необхідності попереднього навчання у галузі бухгалтерського обліку. Усуваючи значну перешкоду для вступу на навчання у CIMA, ми хочемо тим самим запропонувати можливість побудувати успішну та стійку кар’єру для якомога більшої кількості людей та допомогти сформувати динамічних та готових до майбутнього фахівців із різноманітним досвідом.

"Ми встановлюємо новий стандарт у професії бухгалтерського обліку і сподіваємось, що інші професійні органи приєднаються до нас із тим, щоб забезпечити більшу доступність та справедливість у цій професії".

Наталія Вовчук, офіційний представник СІМА в Україні: «Здобуття професійної кваліфікації СІМА – це паспорт у світ міжнародних фінансів для фахівця, а для компанії-роботодавця - це забезпечення своєї конкурентоспроможності на вітчизняному ринку та вихід на глобальні площадки. Скасування сплати заліків стане, безперечно, новим поштовхом для міжнародних та вітчизняних компаній до інвестицій у розвиток фінансового персоналу».