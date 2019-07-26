У зверненнях на урядову «гарячу лінію» найбільш актуальними для громадян залишаються проблеми ЖКГ

На урядову «гарячу лінію» у І півріччі звернулися десятки тисяч громадян із проханням сприяти в якісному наданні житлово-комунальних послуг.

Важко не погодитися з фактом систематичного відключення води у квартирах українців, що стало чи не нормою, у тому числі в Києві. Лише у липні час від часу ЗМІ повідомляли: в столиці буде масове відключення холодної води; сьогодні частина Києва залишиться без води тощо. Також у соціальних мережах жваво обговорюють тему водопостачання. Користувачі стверджують, що в неопалювальний період гарячої води практично немає. Громадяни скаржаться або на відсутність гарячої води, або на окріп у кранах, причому під великим тиском. Пропонують: чому б не зробити просто теплу воду, причому обґрунтовують вигоди такої системи.

Водночас, доброю новиною для маріупольчан стало підписання у січні 2019 року кредитної угоди між урядами України та Франції за проектом оновлення системи водопостачання м. Маріуполь, метою якої є забезпечити якісною водою майже півмільйона жителів, мінімізувати втрати води. За проектом кошти у розмірі 64 млн євро надає французька сторона на 30 років з 10-річним пільговим періодом і за ставкою 0,08% річних. Решту фінансування, а це 35 відсотків вартості проекту, буде забезпечено з інших джерел.

Вселяє надію також інформація Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства про підготовку до опалювального сезону, до початку якого залишилося два місяці. Так, підготовлено половину об’єктів житлового сектору та соціальної сфери. 49,5% - готовність житлового фонду, 52% - готовність об’єктів соціальної сфери (навчальні та медичні заклади, дитсадки). До 1 жовтня обіцяють 100% готовність. Навчальні та дошкільні заклади мають бути підготовлені вже до 1 вересня.

В Урядовому контактному центрі проаналізували звернення громадян на урядову «гарячу лінію» стосовно питань комунального господарства за I півріччя.

Як повідомили Укрінформу в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, загалом з початку 2019 року зареєстровано 83 тисячі звернень цієї тематики. Заявниками порушувалися питання тарифів у комунальній сфері та нарахованих сум за спожиті житлово-комунальні послуги. Водночас, найбільш актуальною й надалі залишається проблема відсутності та якості надання житлово-комунальних послуг. У кожному третьому зверненні громадяни скаржилися на неналежне надання житлово-комунальних послуг (майже 26 тисяч скарг). Для населення найбільш проблемним, з точки зору якості, було надання послуг централізованого холодного та гарячого водопостачання (понад 8 тисяч). Такі звернення переважно надходили від заявників з м. Київ, Донецької, Дніпропетровської та Луганської областей.

Першочергового вирішення потребували близько 200 звернень, у яких громадяни скаржилися на непридатну для споживання воду з водопровідних кранів у їх квартирах (зокрема, невідповідність кольору, смаку та запаху, з перевищенням концентрації допустимої норми хімічних речовин, порушення правил і норм при знезаражуванні хлором). Більшість скарг з питань якості води надійшло з Дніпропетровської та Харківської областей.

Крім того, громадяни зверталися щодо відновлення стічної та дренажної системи, зливної каналізації; пошкодження трубопроводів централізованого водопостачання та водовідведення; підведення води, ремонт свердловин, громадських колодязів; утримання та ремонту бюветів.

Наприклад, жителька м. Одеса у своєму зверненні на урядову «гарячу лінію» просила якнайшвидше сприяти у ліквідації пориву магістральної труби централізованого холодного водопостачання, що стався 7 червня на одному з проспектів міста. За її словами, ця ситуація періодично повторюється з 2017 року, неодноразові звернення до «Інфоксводоканалу» не дають результатів. І в даному випадку станом на 8 червня вода тече по проспекту, затікаючи на прибудинкові території.

У відповіді департаменту міського господарства Одеської міської ради від 19 червня повідомляється: за інформацією філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс», відключення холодного водопостачання за зазначеною у зверненні адресою були пов’язані з аварійно-відновлювальними роботами на мережах водопроводу. Водопостачання відновлено.

З аналогічною проблемою зіткнулися жителі одного з населених пунктів Бородянського району Київської області. Жителька села поскаржилася на відсутність водопостачання з 7 червня по вулиці, де вона проживає, внаслідок пошкодження системи трубопроводу. У КП «Водоканал», куди вона звернулася, їй повідомили, що відсутні належні деталі для ремонту. Станом на 12 червня ситуація не змінилася.

За результатами розгляду звернення у Бородянській районній державній адміністрації повідомили: за інформацією КП КОР «Бородянкатепловодопостачання», подачу води споживачам було припинено на період ліквідації пошкодження центральної водопровідної мережі. 13 червня порив ліквідовано, водопостачання відновлено.

Про негаразди з якістю послуги водопостачання у м. Василівка Запорізької області розповів місцевий житель. Зокрема, 12 червня цього року о 21 годині без попередження було припинено водопостачання за адресою його проживання. Під час неодноразових звернень до аварійної служби йому відповідали, що аварії немає. Заявник просив сприяння у поновленні послуги холодного водопостачання.

У Василівській райдержадміністрації Запорізької області надали таку відповідь. Згідно з інформацією Василівського експлуатаційного цеху водопостачання та водовідведення КП «Облводоканал» перебої з холодним водопостачанням на вулиці, де проживає заявник, зумовлені виходом з ладу артезіанської свердловини, що забезпечує центральну частину міста, а також частими поривами у водопровідній системі. Після проведення заходів з ремонту водопостачання було відновлено.

За період з 19 по 25 липня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 21 тисячу 849 звернень, з них телефоном – 20658, через Інтернет – 1191 .

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1; Урядова гаряча лінія 1545-2; Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію», у тому числі щодо діяльності органів виконавчої влади.