Де краще жити студентам: у гуртожитку чи в орендованій квартирі

Навчання в іншому місті передбачає вирішення житлового питання для студентів. У молоді є два варіанти: жити в гуртожитку чи орендувати квартиру. Кожен з них має свої переваги і недоліки.

З початком вересня кількість населення більшості міст зростає за рахунок студентів, які приїздять сюди на навчання. Деякі з них житимуть у гуртожитках, інші оберуть орендовану квартиру. Який варіант є більш комфортним і вигідним? Порівнюємо переваги і недоліки.

Поговоримо про комфорт

Існує думка, що орендована квартира дарує більше комфорту, аніж гуртожиток. Втім, на сто відсотків стверджувати цього не можна. У будь-якому місті трапляються квартири у неналежному стані, без ремонту, зі старими меблями та ненадійними дверима. Вибір гарних помешкань значно більший, особливо якщо розпочинати пошук завчасно. Зокрема в каталозі Флетфай зібрані усі варіанти орендованого житла у 37 країнах світу. Щоб пришвидшити пошук, можна скористуватися зручними фільтрами, визначивши основні параметри та критерії.

Гуртожитки також бувають різними. Найкращий варіант – блочна система, що гарантує більше спокою і дозволяє мати окремий санвузол на декілька кімнат. Втім стан ремонту, вільна площа, зручні меблі, власна кухня – мріяти про це можна лише в орендованій квартирі.

Трохи про свободу

Проживання в гуртожитку передбачає чіткі правила, які більшість студентів сприймає як обмеження власної свободи. Бабуся-вахтерка пильно слідкує за кожним, контролює гостей і вимагає повернення «додому» не пізніше 23:00.

Інша справа – окрема квартира, де немає жодного контролю. Можна повертатись будь-коли, запрошувати друзів (головне, не заважати сусідам), влаштовувати свята або не ночувати вдома. Зустріч із власником житла, як правило, відбувається раз на місяць і не обов’язково на території помешкання. Але є також інший варіант – проживання в квартирі разом із господарем. В каталозі Flatfy є чимало оголошень, де в оренду здається не ціла квартира, а лише одна кімната. У цьому випадку свобода студента буде також дещо обмежена, але усе залежить від настрою власника.

Вартість має важливе значення

Говорячи про ціну, важко не помітити переваги гуртожитків. Найчастіше вартість проживання в них є нижчою за оренду квартири у 3-4 рази. Крім того, для деяких категорій студентів передбачені пільги і навіть безкоштовне проживання.

Оренда квартири – додаткові витрати для родини. Втім, вартість житла залежить від стану і розташування помешкання. Крім того, орендувати квартиру можна разом із друзями, розділивши оплату на декількох людей.

Очевидно, що не можна чітко стверджувати, який варіант проживання є кращим для студентів. Варто ретельно зважити усі переваги і недоліки, і лише тоді приймати остаточне рішення.