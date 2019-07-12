Багатодітні та малозабезпечені родини потребують державної допомоги

На урядову «гарячу лінію» з початку року надійшло понад 17 тисяч звернень з питань отримання різних видів державної допомоги, майже кожне восьме – від представників багатодітних родин.

Діти – це майбутнє держави, найголовніший скарб суспільства, сенс життя кожної свідомої людини. Світ без війн, здоров'я близьких, любов найрідніших людей, щасливі очі дітей дають людині безмежне відчуття щастя. Дитині для повного і гармонійного розвитку її особистості необхідно зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові та розуміння. Багатодітні сім’ї – той соціальний сектор, на який варто звертати увагу державі. Ці сім’ї є прикладом для інших. Але в більшості випадків, вони потребують матеріальної допомоги.

Відповідно до статті 1 Закону України „Про охорону дитинства”:

дитина – це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше;

багатодітна сім’я – сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує (до складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

Підтвердженням статусу багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї є посвідчення.

Пільги багатодітним сім’ям встановлено такі:

- 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. м загальної площі житла на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. м на сім'ю);

- 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством. Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. м опалюваної площі на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. м на сім'ю;

- 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі, якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;

- позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.

Пільги щодо плати за користування житлом (квартирної плати), комунальними послугами та вартості палива, передбачені пунктами 1-3, надаються багатодітним сім'ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.

Пільги дітям з багатодітних сімей:

- безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

- щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;

- першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

- безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

- безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

Посвідчення дітям з багатодітних сімей видаються з шести років.

З 1 квітня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. №250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям», відповідно до якої Уряд виплачуватиме батькам на кожну третю і наступну дитину щомісяця 1 700 грн. Такі виплати здійснюватимуться до тих пір, поки дитині не виповниться 6 років. Доплата стосується не лише тих, хто народив чи народить дитину у 2019 році. Кожна сім’я, яка має посвідчення багатодітної, має змогу з 1 квітня оформити додаткову допомогу на дитину. Якщо в родині четверо дітей, двом з яких ще немає 6-ти років, держава виплатить на кожну з них по 1 700 грн. Це додатково до щомісячних 860 грн. допомоги при народженні дитини. Для того, щоб оформити допомогу на дитину, мамі чи татові слід звернутися у найближче відділення соціального захисту населення, написати заяву на отримання грошей, при собі потрібно мати оригінал і копію посвідчення багатодітної сім’ї (без цього оформити допомогу буде неможливо), а також свідоцтва про народження дітей.

Сільські жителі мають звертатись із заявами та документами, що підтверджують підстави для виплати згаданої дитячої допомоги, до уповноваженої особи виконкому сільської чи селищної ради.

У сільській місцевості прийняття заяв з необхідними документами для призначення допомоги і передачу їх відповідним органам соціального захисту населення здійснюють особи, уповноважені виконавчими комітетами сільських і селищних рад.

Подані до органу соціального захисту заява та документи розглядаються протягом 10 днів із дня їх подання. Після цього упродовж 5 днів, із дня прийняття цим органом рішення, заявник одержує письмове повідомлення про позитивне рішення чи відмову (тоді зазначається її причина: наприклад, до заяви не додано всіх належних документів). Згідно з Порядком №250 можливі два способи отримання допомоги: або шляхом її перерахування на банківський рахунок отримувача, або одержання готівкою на пошті.

Для громадян, які звернулися у період з квітня по червень 2019 року включно за наданням допомоги на дітей, котрі виховуються у багатодітних сім’ях, зазначена допомога призначається з 1 квітня 2019 року.

Як повідомили Укрінформу в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру (Центр), з початку 2019 року на урядову «гарячу лінію» з питань отримання різних видів державної допомоги, зокрема малозабезпеченим та багатодітним сім’ям; на дітей одиноким матерям; особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю надійшло понад 17 тисяч звернень, 13 % з яких – від представників багатодітних родин. Звернення від таких сімей переважно надходили з Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Харківської, Донецької та Миколаївської областей.

Заявники, зокрема, просили пришвидшити виплату належної державної соціальної допомоги; дехто потребував офіційних роз’яснень щодо умов отримання допомоги малозабезпеченим та багатодітним сім’ям; громадяни також зверталися за сприянням у прийнятті позитивних рішень про призначення допомоги за рахунок державного бюджету.

Так, з Одещини мати трьох дітей звернулася з проханням вирішити питання виплати соціальної допомоги на дітей, які утримуються в багатодітній родині. Пакет документів надала 03.05.2019 р. до Управління праці та соціального захисту населення (УПСЗН) Біляївського району, але станом на 14.06.2019 р. кошти не отримала.

У Біляївській районній держадміністрації Одеської області розглянули звернення, і відповідну допомогу матері було перераховано на її особистий рахунок. Під час зворотного зв’язку заявниця підтвердила, що наприкінці червня поточного року отримала кошти у повному обсязі.

У Дніпропетровській області в багатодітній родині виховуються діти 2008 р.н., 2009 р.н., 2013 р.н. та дитина, народжена 14 березня 2019 року. Заявниця повідомила, що 6 травня поточного року подала пакет документів до УПСЗН Павлоградської міської ради щодо призначення та виплати коштів на муніципальну няню. Жінка просила пришвидшити розгляд документів та посприяти у виплаті їй коштів.

В Управлінні соціального захисту населення Павлоградської міської ради повідомили, що з урахуванням вимог п. 4 постанови Кабінету Міністрів України №68 від 30.01.2019 р. «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», проведено розрахунок та призначено даного виду допомогу в розмірі, що дорівнює розміру прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року. Також зазначалося про необхідність щомісяця до 5 числа подавати до Управління документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні її послуг. Протягом одного робочого дня проінформувати про факт розірвання договору або про інші обставини, що можуть вплинути на надання муніципальною нянею послуги «муніципальна няня». У разі неподання в установлений строк документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня», виплата компенсації послуги «муніципальна няня» припиняється. Під час зворотного зв'язку заявниця повідомила, що відповідь отримала, а згодом у червні 2019 року отримала кошти за програмою «муніципальна няня».

Мешканка Херсонської області, яка виховує п’ятьох дітей: 2009 р.н., 2010 р.н., 2011 р.н., 2013 р.н. та 2015 р.н., звернулася з приводу затримки у призначенні та виплаті допомоги як одинокій матері та як малозабезпеченій родині з лютого 2019 року. Жінка повідомила, що 22 лютого поточного року подала документи для переоформлення зазначених видів допомоги до УПСЗН Великоолександрівського району Херсонської області, проте станом на 15 квітня очікувану допомогу не отримала. З даного питання вона неодноразово зверталася до вищевказаної установи, де їй не надали належних роз'яснень щодо термінів отримання зазначеної допомоги. Жінка просила якнайшвидше вжити заходів щодо призначення та виплати допомоги як одинокій матері та як малозабезпеченій родині з лютого 2019 р., оскільки наразі не має засобів до існування.

Фахівці Центру під час зворотного зв'язку з'ясували, що питання вирішено позитивно: заявниця повідомила, що відповідь отримала, соціальну допомогу на дітей як одинокій матері та соціальну допомогу як малозабезпеченій сім'ї призначено, а на початку травня і на її банківський рахунок надійшли кошти.

Мати чотирьох дітей: 2014 р.н., двійнята 2016 р.н, та 2017 р.н. з Хорошівського району Житомирської області звернулася з проханням роз'яснити, чи має вона право на отримання на дітей допомоги як багатодітній сім'ї з 01.01.2019 р., оскільки після народження двійні сім'я стала багатодітною.

У Хорошівській районній держадміністрації Житомирської області у відповіді заявниці зазначили, якщо в сім'ї була одна дитина і народилося двоє, в результаті чого сім'я стала багатодітною, то доплата буде здійснюватися не тільки на третю дитину, а в разі двійні – на другу і третю. Під час зворотного зв'язку жінка повідомила, що питання вирішено повністю. Вона отримала роз'яснення щодо порядку призначення соціальної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітній сім'ї, потім звернулася до місцевого Управління праці та соціального захисту населення, де їй повідомили, що після отримання на розгляд звернення з урядової «гарячої лінії» вони самостійно автоматично призначили їй допомогу. Тож заявниця вдруге звернулася на урядову «гарячу лінію» висловити подяку працівникам Центру за сприяння у розв’язанні проблеми.

Так, щодня фахівці Урядового контактного центру допомагають людям, а питання, що стосуються дітей, мають для них статус найпріоритетніших.

За період з 5 по 11 липня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 20 тисяч 595 звернень, з них телефоном – 19 038, через інтернет – 1 557.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1; Урядова гаряча лінія 1545-2; Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру в розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни, в тому числі щодо діяльності органів виконавчої влади.