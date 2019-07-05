На урядову «гарячу лінію» надходять скарги стосовно лісоохоронних заходів

Скарги громадян з приводу недостатніх лісоохоронних заходів продовжують надходити на урядову «гарячу лінію».

Проблема зменшення площ лісів узагалі турбує не тільки українців. Тож не дивно, що небайдужі громадяни звертаються з проханням посилити лісоохоронні заходи.

Якщо перефразувати відомий усім вираз про гори, вийде, що краще за ліс, який бачиш, – лише ліс, який уявляєш. Так, значення лісу в житті людини неоціненно. З давніх-давен і до наших днів ліс надає людині прихисток, рятуючи від негоди, зігріває, годує, навіть лікує. Людина у лісі насолоджується тишею, красою природи, лісовими запахами, відпочиває, зміцнює здоров'я. Словом, людина не може існувати без природи ні фізично, ні духовно. Спілкування з природою конче потрібне для нормальної психічної діяльності людини. Цей контакт знімає психологічне навантаження, благотворно діє на організм в цілому.

Вочевидь, ліс надихає людину. Згадаємо, рядки Ліни Костенко: «Поїдемо поговорити з лісом, а вже тоді я можу і з людьми». Але щоб ми могли отримувати заряд позитивних емоцій і сил, нам варто піклуватися, берегти і розвивати ліс. Адже він збагачує наш загальний повноцінний добробут, виховує почуття єдності людини і природи, прищеплює гуманне ставлення до усього живого, правильну поведінку у природному середовищі.

Згідно зі ст. 13 Конституції України, ліси України є її національним багатством, власником яких, є ми – народ України і перебувають під охороною держави. Але часто ліси вирубуються без контролю, потерпають від пожеж, що призводить до зникнення багатьох видів тварин, птахів, рослин. Знищення лісових масивів – це актуальна проблема, що вимагає уваги та вирішення. Безконтрольна вирубка лісів впливає на кліматичні, екологічні та соціально-економічні характеристики, а також істотно знижує якість життя. Безконтрольна вирубка лісу стає часто причиною збезлісення, тобто процесу поступового перетворення територій, зайнятих лісовим масивом, у такі земельні угіддя, як пустки або пасовища. Поступове збезлісення призводить до зменшення запасів деревини і до зниження біологічного різноманіття, а також знижує адгезію ґрунту. Це, в свою чергу, може призвести до зсувів і затоплень. Вчені вважають, що посилення парникового ефекту та зміна клімату – це грізні наслідки вирубки лісів.

Порушення лісового законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність відповідно до закону. Незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяла істотну шкоду, а також вчинення таких дій у заповідниках або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, чи в інших особливо охоронюваних лісах, карається штрафом або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Як повідомили Укрінформу в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, на урядову «гарячу лінію» продовжують надходити скарги щодо недостатніх лісоохоронних заходів.

Так, заявник з Івано-Франківської області поскаржився з приводу неправомірної вирубки лісових насаджень, лісу-кругляка на території гідрологічного заказника "Турова дача" Краснянського лісництва ДП Осмолодського держлісгоспу. Прохання чоловіка - розглянути скаргу та якнайшвидше вжити належних заходів щодо припинення протизаконної вирубки лісу і притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.

Державною екологічною інспекцією в Івано-Франківській області було розглянуто звернення та поінформовано, що здійснено позаплановий захід державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства щодо природоохоронного режиму природно-заповідного фонду (ПЗФ) на території гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Турова дача» Краснянського лісництва ДП Осмолодського держлісгоспу, в ході якого виявлено незаконну рубку дерев, що спричинило шкоду розміром 5 321 грн, а також відсутність на території об’єкту ПЗФ інформаційних та межових охоронних знаків єдиного державного взірця. За результатами контролю видано припис щодо усунення порушень, а також складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 91 КУпАП. Матеріали позапланового заходу державного нагляду (контролю) скеровано до Рожнятівського районного суду.

Житель Кіровоградської області повідомив, що у Світловодському районі здійснюється незаконна вирубка лісу поблизу села Придорожнє, біля Цибульської затоки, в урочищі «Московська гора» і у Крилівському лісництві. Заявник вказує, що вантажать повні машини і вивозять цілодобово. Він звернувся з проханням вжити заходів щодо працівників Державної екологічної інспекції у Кіровоградській області у зв’язку з їх бездіяльністю.

Зокрема, у Державній екологічній інспекції України після розгляду звернення щодо факту знесення зелених насаджень на набережній м. Світловодська повідомили, що Державною екологічною інспекцією у Кіровоградській області складено протокол на правопорушника за ст. 153 КУпАП та пред’явлено претензію на відшкодування заподіяної державі шкоди у розмірі 8 тис. грн.

А ось при обстеженні приморських схилів на пляжі санаторію ім. Чкалова м. Одеса співробітники Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради зафіксували факт наявності залишків знищених зелених насаджень у значній кількості. Дерева зламані або вирвані з корінням до ступеню повного припинення росту. Відповідна інформація була надіслана до ГУ НП в Одеській області та до Держекоінспекції в Одеській області.

Також повідомлялось про незаконну вирубку дерев та зелених насаджень в межах інших населених пунктів. Найактивніше щодо даної проблеми звертались мешканці м. Київ. Заявники оскаржували дії працівників КО «Київзеленбуд», якими в кінці березня 2019 р. в парку "Партизанська слава" (Дарницький р-н) було зрізано кілька сосен, яким понад 100 років.

Порушувались питання стосовно відновлення зелених насаджень і облаштування парку на місці знищених восени 2018 року отрутою понад 400 дерев, старше 50 років, між Броварським проспектом, вул. Кіото, поблизу метро «Лісова», площею 1 га. За інформацією, наданою Деснянською районною в місті Київ державною адміністрацією, по факту незаконної вирубки дерев на вказаній території було відкрито кримінальне провадження.

Звернення на урядову «гарячу лінію» підтверджують, що громадяни не стоять осторонь проблем охорони природи, а це сприяє збереженню природи для прийдешніх поколінь.

За період з 28 червня по 4 липня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 14 тисяч 561 звернення, з них телефоном – 13561, через Інтернет – 1000.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1; Урядова гаряча лінія 1545-2; Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру/

На веб-порталі працює консультаційна та інформаційна база, де заявники мають можливість самостійно знайти відповіді на питання, що стосуються діяльності органів виконавчої влади, та питання, які найбільше турбують людей.