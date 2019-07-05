Ексспівробітники ZIK та громадські організації закликають запобігти російській окупації українського медіапростору

Колишні співробітники телеканалу ZIK, українські громадські організації, медіаексперти та журналісти закликали керівництво держави та правоохоронні органи запобігти використанню українських телеканалів для просування прокремлівської пропаганди та повзучій окупації медіапростору Росією.

Телеканал, інформаційне агентство та сайт ZIK офіційно перейшли у власність Тараса Козака — близького соратника й бізнес-партнера одного з лідерів “Опозиційної платформи — За життя” (ОПЗЖ) Віктора Медведчука. Це вже третій телеканал, придбаний Тарасом Козаком протягом року: раніше він став офіційним власником “112 Україна” та NewsOne. Разом із телеканалом “Інтер”, який контролюють інші засновники проросійської ОПЗЖ, ці мовники становлять потужний медіаресурс, а його власники вже кажуть про можливість придбання й інших активів.

Віктор Медведчук, як відомо, послідовно просуває в Україні інтереси країни-агресора, зокрема через маніпуляції та цензуру, до якої вдаються ЗМІ, які переходять під його фактичний контроль, про що свідчать численні моніторинги медійних громадських організацій.

Віктор Медведчук та його політична сила не приховують наміру повернути Україну в зону політичного та економічного впливу Росії. Медіаресурс при цьому використовується як знаряддя тиску на владу та формування громадської думки. Образ Медведчука “миротворця” та незамінного посередника між Україною та Росією значною мірою створений засобами масової інформації, лояльними до “Опозиційної платформи – За життя” чи контрольованими її засновниками. Моніторинг громадської організації “Детектор медіа” регулярно засвідчує, що програми “112 Україна” та NewsOne дослівно відтворюють пропагандистські меседжі, що лунають в ефірі російських федеральних ЗМІ.

Уже в перші дні після зміни власника його вплив на ZIK став очевидним. З ефіру каналу зник повтор авторської програми Тетяни Даниленко з критикою на адресу Віктора Медведчука, а її запис був видалений з офіційного YouTube телеканалу. Журналісти заявили про появу на каналі так званих “стоп-листів” – списку заборонених до запрошення в ефір публічних осіб. Ключовими коментаторами всіх подій стали представники партії ОПЗЖ. Транслюються фальшиві соціологічні опитування неіснуючих дослідницьких центрів. У сітці мовлення з’явилися програми, ведучими і водночас головними героями яких є кандидати від ОПЗЖ Нестор Шуфрич та Ілля Кива, політтехнолог Василь Апасов, технічний кандидат на останніх президентських виборах Юлія Литвиненко тощо, що є порушенням обов’язку телеканалів подавати об’єктивну інформацію (ст. 59, п. “в” ЗУ “Про телебачення і радіомовлення”). Новий менеджмент тисне на журналістів, вимагаючи заміни формулювань на такі, що співзвучні з російською пропагандою.

Вважаємо це прикладами початку цензури на телеканалі (“перешкоджання в будь-якій іншій формі… поширенню інформації”, ст. 24, ч. 1 ЗУ “Про інформацію”).

Журналісти ZIK знають історію Віктора Медведчука, відповідального за запровадження тотальної цензури в українських медіа в першій половині 2000-х. Вони разом з експертами та колегами спостерігали за програмною політикою телеканалів “112 Україна” та NewsOne, яка під час президентських перегонів – 2019 була спрямована на просування інтересів однієї політичної сили – ОПЗЖ.

Саме тому ведучі та журналісти телеканалу ZIK після оголошення про зміну власника почали масово звільнятися за власним бажанням. Це найбільш масове добровільне звільнення з медіа в історії України.

Ми, журналісти, які добровільно пішли з медіагрупи Медведчука, а також учасники Медіаруху, громадські організації, які долучаються до цієї заяви, висловлюємо протест проти повзучої російської окупації українського медіапростору.

Закликаємо Президента України Володимира Зеленського визначитись із позицією щодо інформаційної інтервенції Росії в український медіапростір та запровадження цензури на телеканалах, контрольованих проросійськими політиками. Ми закликаємо Президента та його команду, зокрема й майбутніх народних депутатів нового скликання, докласти всіх зусиль для запровадження дієвих механізмів, які б дозволили демонополізувати телебачення, гарантували редакційну незалежність, захист від диктату власників, прозорість джерел фінансування медіа, а також підтримати розвиток незалежного Суспільного мовлення.

Закликаємо Національну раду з питань телебачення і радіомовлення ретельно контролювати відповідність ефірного наповнення телеканалів NewsOne, “112 Україна” та ZIK українському законодавству та умовам їхніх ліцензій.

Вимагаємо від Служби безпеки України дати відповідь, чи використовувались кошти країни-агресора для скуповування українських медіаактивів, що веде до підриву суверенітету й територіальної цілісності України. Якщо це підтвердиться, вимагаємо вжити всіх законних дій для припинення цього процесу.

Закликаємо публічних людей — політиків, громадських діячів, експертів, діячів культури, мистецтва тощо, — уникати участі в ефірах телеканалів, контрольованих Віктором Медведчуком.

Закликаємо українських журналістів об’єднуватися проти перетворення українських медіа на інформаційно-пропагандистські представництва Кремля.

Віримо, що українські журналісти, незалежно від їхніх переконань та поглядів, не будуть знаряддям у руках політиків, мета яких — фактичне припинення незалежності України.

Експрацівники телеканалу “ZIK”:

Вахтанг Кіпіані, ведучий програми “Історична правда”;

Богдан Машай, ведучий;

Лейла Мамедова, ведуча;

Юлія Похолюк, журналістка;

Аліна Мазур, випусковий редактор;

Зоя Приходько, технічний директор;

Тетяна Даниленко, ведуча;

Ольга Мовчан, керівниця департаменту виробництва власних телевізійних програм;

Тетяна Вергелес, головна редакторка Інформаційного агентства ZIK, й творчий колектив редакції;

Ксенія Смірнова, ведуча;

Оксана Лоїк, журналіст;

Кирило Дудка, оператор;

Ганна Бечке, редактор регіонального відділу;

Євгенія Таганович, ведуча новин;

Євгенія Терещенко, випусковий редактор;

Андріана Кучер, ведуча;

Наталя Шостак — редактор;

Роман Недзельський, шеф-редактор служби новин;

Олена Лоскун, журналістка;

Ірина Коваленко, журналіст;

Марьям Ель Хассан Алі, журналіст;

Олександра Гутнік, другий редактор;

Анастасія Усенко, журналіст;

Вікторія Ковцун, журналіст;

Антон Коцуконь, журналіст;

Михайло Кукін, випусковий редактор;

Ірина Шинкар, другий редактор;

Ковалюк Роман, оператор;

Тетяна Кузьмінчук, журналістка;

Петро Колодій, режисер;

Богдан Ільчишин, режисер;

Олександр Татохін, випусковий редактор;

Тетяна Кузьмінчук, журналістка;

Дарія Денис, журналістка;

Владислав Майструк, продюсер;

Остап Гаврилюк, звукорежисер;

Юрій Вітрук, режисер монтажу;

Володимир Молодій, журналіст;

Ірина Главацька, випусковий редактор;

Наталія Борська, шеф-редактор проектів;

Олена Клименко, другий редактор;

Андрій Сніжко, аналітик;

Вікторія Майданик, шеф-редакторка інформаційно-аналітичного департаменту;

Павло Кругляковський, ведучий;

Олена Бондаренко, редактор;

Андрій Ролюк, оператор;

Володимир Ролюк, оператор;

Ольга Кісіль, випускова редакторка, Львів;

Віра Лабич, журналістка;

Бурбіль Ганна, журналістка;

Ірина Главацька, редактор;

Костянтин Чайковський, сценарист;

Юлія Малєєва, журналіст;

Антонюк Василь, телеоператор;

Павло Соколовський, звукорежисер;

Наталія Пиртик, журналістка;

Ганна Мартищук, журналістка;

Летягіна Христина, лінійний продюсер;

Ганна Безугла, журналіст;

Тетяна Гаврилюк, журналістка;

Оксана Височанська, випускова редакторка;

Наталія Лазарович, журналіст;

Вікторія Мацькович, журналіст;

Володимир Карпенко, оператор;

Юлія Бундз, журналістка;

Назар Мельник, оператор.

Заяву підтримали:

Медіарух “Медіа за усвідомлений вибір”

Коаліція РПР

Незалежна медійна рада

ГО “Інститут масової інформації”

ГО “Детектор медіа”

ГО “Інтерньюз Україна”

Фундація “Суспільність”

ГО “Центр демократії та верховенства права”

ГО “Інститут розвитку регіональної преси”

ГО “Інститут демократії ім. Пилипа Орлика”

Фонд “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва

ВГО “Комітет виборців України”

ГО “Екологія – право – людина”

Інформаційне агентство “Укрінформ”

ГО “Український кризовий медіацентр”

ГО “Разом проти корупції”

ГО “Життя”

МБФ “Українська фундація громадського здоров’я”

Оксана Романюк

Наталія Лигачова

Отар Довженко

Тарас Петрів

Світлана Остапа

Міський Вадим

Костянтин Квурт

Світлана Єременко

Тарас Шевченко

Людмила Панкратова

Олег Хоменок

Ігор Розкладай

Ярина Ясиневич

Антоніна Черевко

Олексій Братущак