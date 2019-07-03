Як отримати кредит онлайн без відмов, або чому відмовляють в МФО

Мікрофінансові організації (МФО) — це компанії, які займаються видачею невеликих позик з формальним оформленням.

Такого роду позики доступні для безробітних, пенсіонерів, студентів та інших категорій, які не мають постійного джерела доходу, або якщо розмір джерела доходів не є достатнім, щоб забезпечити прийнятний рівень забезпечення для кредитуючого боку.

Існують два типи МФО: фізичні, де за грошима потрібно приходити в офіс компанії, і онлайн-МФО, де можна взяти кредит онлайн без відмов в Україні цілодобово.

Виходячи з того, що мікрофінансові організації кредитують на невеликі суми, вони відрізняються істотною лояльністю до тих, що хоче оформити грошову позику. Перевага МФО в тому, що процедура оформлення договору формалізована і доступна практично будь-яким категоріям громадян. Відомо, що банки дуже прискіпливі, і категоричні в питаннях перевірки клієнтів і схвалення заявок. МФО компанії, навпаки, лояльно відносяться до всіх категорій населення, незалежно від стану кредитної історії, проблем з кредитами і грошима в цілому. Але буває так, що і МФО відмовляють у кредиті. Знаючи, що може вплинути на відмову в банках і МФО, можна уникнути «гострих кутів» і успішно отримати потрібну суму.

Чому і кому відмовляють у МФО?

Якщо вам відмовили в мікрокредиті, ймовірно, у вас є одна або декілька з перерахованих нижче проблем: