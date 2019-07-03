Як отримати кредит онлайн без відмов, або чому відмовляють в МФО
Мікрофінансові організації (МФО) — це компанії, які займаються видачею невеликих позик з формальним оформленням.
Такого роду позики доступні для безробітних, пенсіонерів, студентів та інших категорій, які не мають постійного джерела доходу, або якщо розмір джерела доходів не є достатнім, щоб забезпечити прийнятний рівень забезпечення для кредитуючого боку.
Існують два типи МФО: фізичні, де за грошима потрібно приходити в офіс компанії, і онлайн-МФО, де можна взяти кредит онлайн без відмов в Україні цілодобово.
Виходячи з того, що мікрофінансові організації кредитують на невеликі суми, вони відрізняються істотною лояльністю до тих, що хоче оформити грошову позику. Перевага МФО в тому, що процедура оформлення договору формалізована і доступна практично будь-яким категоріям громадян. Відомо, що банки дуже прискіпливі, і категоричні в питаннях перевірки клієнтів і схвалення заявок. МФО компанії, навпаки, лояльно відносяться до всіх категорій населення, незалежно від стану кредитної історії, проблем з кредитами і грошима в цілому. Але буває так, що і МФО відмовляють у кредиті. Знаючи, що може вплинути на відмову в банках і МФО, можна уникнути «гострих кутів» і успішно отримати потрібну суму.
Чому і кому відмовляють у МФО?
Якщо вам відмовили в мікрокредиті, ймовірно, у вас є одна або декілька з перерахованих нижче проблем:
- закредитованість — такий статус присвоюється тим, хто має кілька активних (відкритих) кредитів в різних компаніях. У такій ситуації деякі кредитні компанії вважають, що такі клієнти відносяться до категорії з підвищеним ризиком.
- Наявність судимості — це обставина є причиною відмови у всіх фінансових компаніях.
- Чорний список — особи, занесені в чорний список, не зможуть отримати кредит ні в однієї кредитній організації незалежно від форми організації.
- Спроби шахрайства — якщо позичальник намагався обдурити одну або кілька МФО і отримати гроші нечесним шляхом, то може не розраховувати на кредит.
- Помилки при заповненні реєстраційної анкети — оформляючи кредит онлайн, потрібно уважно стежити, щоб всі дані були внесені коректно. Якщо при перевірці даних мікрофінансової організацією виявиться помилка, компанія буде змушена відмовити в кредиті.