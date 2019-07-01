Доставка з Китаю – це просто: на український ринок виходить новий сервіс експрес-доставки ProstoПошта

Новий оператор експрес-доставки ProstoПошта оголосив про офіційний початок роботи. Основним напрямком діяльності в компанії називають швидку і доступну доставку товарів з-за кордону для фізичних осіб, інтернет-магазинів та торгових компаній.

Наразі ProstoПошта пропонує корпоративним клієнтам авіадоставку з Китаю за єдиним тарифом: $5 за півкілограма та $9 за 1 кілограм для фізичних осіб та доставку морем з Китаю за запитом. Для інтернет-магазинів та торгових компаній пропонують індивідуальні розрахунки вартості доставки. Конкурентні переваги компанії – це швидкість, прозорість та максимальна увага до кожного клієнта.

Компанія пропонує допомогу з викупу товарів з інтернет-магазинів Китаю TMall, 1688, TaoBao та Alibaba без комісії. Будь-хто матиме змогу зробити замовлення онлайн, навіть якщо вони ніколи не замовляли з інтернет-магазинів, менеджери із цим допоможуть.

Для бізнесу ProstoПошта пропонує не лише вчасну доставку товарів, що сприяє зменшенню ризиків та підвищує безпеку бізнесу, але і цілий список додаткових пропозицій. «Це може бути аудит послуг доставки, пропозиції по оптимізації способів доставки або моніторинг підрядників, з якими вони вже працюють, перевірка отриманого товару на відповідність заявлених характеристик, фотозвіт, перевірка постачальників товару, транспортні послуги по території КНР та інші послуги для бізнес-клієнтів», - говорить керівник напрямку міжнародної логістики Анна Левченко.

Також у компанії наголошують на ще одній перевазі – це швидкість в прийнятті рішень: погодження будь-яких питань та відкриття нових напрямків за потребою. Це важливо для e-commerce, адже такий бізнес часто залежить від швидкої реакції на попит клієнтів.

Керівник напрямку по роботі з корпоративними клієнтами Андрій Мурат: «ProstoПошта – це максимально безпечно. Ми вчасно виконуємо всі зобов’язання, але разом із тим ми є компанією, що працює за всіма міжнародними стандартами та виключно в межах правового поля України. Таким чином, ми не створюємо ризиків для клієнта. Окрім того, ProstoПошта готова до діалогу з приводу послуг, якості обслуговування, нестандартних запитів та інших питань. Ми маємо намір побудувати системний національний бренд і стати провайдером придбання актуальних товарів за кодоном та їх доставки в Україну.

Компанія працює над розширенням географії доставки, і дуже скоро оголосить про нові напрями. Через швидкий розвиток e-commerce-бізнесу ProstoПошта має намір вийти на світовий ринок та організувати співпрацю з AliExpress та Amazon

Про компанію: ProstoПошта – це міжнародна поштова експрес-доставка товарів в Україну з офісами в Києві, Одесі та складом в Гуанчжоу. Компанія працює за гаслом: «Зручно, вигідно, доступно». Зручно – оформити доставку можна лише в кілька кліків на сайті компанії. Вигідно – тому що ціни на товари в інтернет-магазинах Китаю більш вигідні. Доступно – простий тариф на доставку: всього $5 за півкілограма, $9 за 1 кілограм для фізичних осіб та індивідуальні тарифи для юридичних осіб.

Контакти:

Сайт http :// prostoposhta . com /

E-mail info@prostoposhta.com

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