Смартфони Samsung серії A у чому секрет їх успіху?
Великий інтерес покупців мають оновлені телефони Samsung Galaxy А серії, і нам було цікаво детально дізнатися про їх особливості і переваги.
В Україні значну популярність серед смартфонів має лінійка Galaxy, адже це сучасні високоефективні телефони з дуже широким функціоналом, в яких продумана кожна деталь.
Південнокорейський бренд вже не перший рік займає тверду лідируючу позицію на світовому ринку смартфонів. Високий інтерес користувачів до гаджетів Samsung підтримується завдяки регулярному оновленню модельного ряду з додаванням різних інноваційних рішень.
Через що українці так полюбляють Samsung Galaxy серії А
Моделі з цього ряду позиціонують себе як смартфони середнього цінового сегменту з дуже гарними технічними характеристиками.
Спонукають українців до покупки репутація бренду і параметри цих телефонів, серед яких найбільш значущими є:
- Відмінна передача кольору і висока роздільна здатність. Все це забезпечує, встановлений на всі телефони серії А, дисплей Super Amoled.
- Ергономічність. Телефони мають класичну прямокутну і дуже тонку форму, розміри дисплея знаходяться в межах 4,5-6,5 дюймів. Ними зручно користуватися навіть однією рукою, вони не вислизають і сильно не брудняться.
- Захист оптики. Основна камера втоплена в корпус, це попереджає пошкодження її оптики.
- Висока якість звучання. Динамік розміщений у верхньому правому кутку і створює чистий і якісний звук.
- Жвава робота. 8-ядерний процесор встановлений на всі смартфони, що забезпечує їх швидку продуктивність без зависань.
- Різноманітність колірних рішень в оформленні телефонів. Оновлена серія А має велику кількість смартфонів надзвичайно гарних кольорів.
- Якість зйомки. Фронтальна камера у всіх моделях заточена під селфі, тому фото зроблені на неї виходять дуже високої якості.
- Захист. Samsung A8 витримує занурення у воду до 1,5 метрів, інші моделі добре захищені від вологи і пилу.
ФОТО 1
Всі смартфони А серії мають високу продуктивність і гарні технічні характеристики. Три досить популярні і доступні моделі - Samsung Galaxy А20, А30, А50, отримали оновлений сучасний дизайн, який робить користування ними ще більш приємним.
Бренд не перестає дивувати інноваційними новинками і оновленнями модельного ряду. Завдяки цьому його популярність в нашій країні залишається дуже високою, що забезпечує їм лояльність і любов клієнтів.