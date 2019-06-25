Смартфони Samsung серії A у чому секрет їх успіху?

Великий інтерес покупців мають оновлені телефони Samsung Galaxy А серії, і нам було цікаво детально дізнатися про їх особливості і переваги.

В Україні значну популярність серед смартфонів має лінійка Galaxy, адже це сучасні високоефективні телефони з дуже широким функціоналом, в яких продумана кожна деталь.

Південнокорейський бренд вже не перший рік займає тверду лідируючу позицію на світовому ринку смартфонів. Високий інтерес користувачів до гаджетів Samsung підтримується завдяки регулярному оновленню модельного ряду з додаванням різних інноваційних рішень.

Через що українці так полюбляють Samsung Galaxy серії А

Моделі з цього ряду позиціонують себе як смартфони середнього цінового сегменту з дуже гарними технічними характеристиками.

Спонукають українців до покупки репутація бренду і параметри цих телефонів, серед яких найбільш значущими є:

Відмінна передача кольору і висока роздільна здатність. Все це забезпечує, встановлений на всі телефони серії А, дисплей Super Amoled. Ергономічність. Телефони мають класичну прямокутну і дуже тонку форму, розміри дисплея знаходяться в межах 4,5-6,5 дюймів. Ними зручно користуватися навіть однією рукою, вони не вислизають і сильно не брудняться. Захист оптики. Основна камера втоплена в корпус, це попереджає пошкодження її оптики. Висока якість звучання. Динамік розміщений у верхньому правому кутку і створює чистий і якісний звук. Жвава робота. 8-ядерний процесор встановлений на всі смартфони, що забезпечує їх швидку продуктивність без зависань. Різноманітність колірних рішень в оформленні телефонів. Оновлена серія А має велику кількість смартфонів надзвичайно гарних кольорів. Якість зйомки. Фронтальна камера у всіх моделях заточена під селфі, тому фото зроблені на неї виходять дуже високої якості. Захист. Samsung A8 витримує занурення у воду до 1,5 метрів, інші моделі добре захищені від вологи і пилу.

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Всі смартфони А серії мають високу продуктивність і гарні технічні характеристики. Три досить популярні і доступні моделі - Samsung Galaxy А20, А30, А50, отримали оновлений сучасний дизайн, який робить користування ними ще більш приємним.

Бренд не перестає дивувати інноваційними новинками і оновленнями модельного ряду. Завдяки цьому його популярність в нашій країні залишається дуже високою, що забезпечує їм лояльність і любов клієнтів.