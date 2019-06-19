Barb.ua запустив маркетплейс косметики для салонів краси

У червні всеукраїнський портал Barb.ua відкрив магазин косметики – онлайн-платформу продажу косметики, професійних інструментів і обладнання для салонів. Вибір проживання торгового майданчика не випадковий: основна аудиторія сайту – власники та майстри краси, а також їх клієнти.

На відкриття маркетплейсу нас надихнули відгуки користувачів, які захотіли вести торгівлю косметикою саме на порталі Barb.ua. Кількість таких прохань переконало нас відкрити новий розділ на сайті. Сьогодні на маркетплейсі Barb представлено понад 45 тисячі товарів. Це професійна косметика, інструменти, аксесуари, а також апаратура і меблі для салонів краси.

Як це працює?

Реєстрація на порталі безкоштовна. Для відкриття акаунта потрібно зробити наступні кроки:

створюємо анкету. Спочатку вказуємо ім'я, електронну пошту і номер телефону, а потім по SMS продовжуємо процедуру реєстрації;

створюємо пароль до акаунту. Після його введення реєстрація завершується, і залишається лише заповнити анкету.

Вітаємо, ви зареєструвалися! Тепер можна наповнювати сторінку товарами. Якщо прив'язати до своєї сторінки Instagram-акаунт, ви зможете завантажувати фотографії прямо з нього.

Як надходять замовлення? Повідомлення приходять через особисті повідомлення в вашому особистому кабінеті або електронну пошту, адреса якої вказана при реєстрації.

Як аналізувати свою ефективність? Відстежуйте статистику відвідувань профілю у своєму особистому кабінеті. Якщо виникнуть питання, модератор сайту проконсультує вас в онлайн-режимі або телефоном.

Плани щодо розвитку Barb.ua

Розвитком майданчика займається команда розробників і аналітиків компанії SiteClinic.ru. Дмитро Широков, керівник групи з розвитку проекту, повідомив, що Barb.ua досяг першої мети – отримувати 400 000 відвідувачів на місяць і наразі працює над наступною метою – мільйон відвідувачів на місяць.

«Зараз Barb.ua займається залученням нових клієнтів до салонів та майстрів. Наступний етап - це повний цикл послуг для салону: вакансії, моделі, онлайн-запис, замовлення косметики, чат з клієнтом тощо», - повідомив Дмитро.

Зв'язатися з нами можна, зателефонувавши на номери: (044) 223-5300, (093) 223-5300