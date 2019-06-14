Власники земельних паїв реєструють скарги, звертаючись на урядову «гарячу лінію»

Одним із найцінніших ресурсів на планеті є земля, тому питання використання її площ турбують громадян і ніколи не втрачають своєї актуальності. Про це свідчать численні звернення, що надійшли цьогоріч на урядову «гарячу лінію».

Як зазначають експерти, незважаючи на спроби максимально врегулювати питання використання землі в Україні, на сьогодні у цій сфері ще існують певні неузгодженості.

Процес передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних територіальних громад запущено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. № 60-р. В Уряді вважають, що цей документ не лише наділяє ОТГ додатковим потужним ресурсом, але і накладає на них підвищену відповідальність щодо його раціонального використання. Загалом за 2018 рік 659 ОТГ отримали у комунальну власність близько 1,46 млн га земельних ділянок. Передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності використовується Урядом як стимул для об’єднання громад та прискорення реформи децентралізації. Тому за рішенням Кабінету Міністрів передаватись земельні ділянки будуть виключно ОТГ.

Одним із законів, що сприяє формуванню ефективного механізму використання земель, розширенню повноважень органів місцевого самоврядування у сфері управління земельними ресурсами та, як наслідок, збільшенню надходжень до місцевих бюджетів, можна вважати прийнятий 10 липня 2018 року Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні».

Цим Законом, який набув чинності 1 січня 2019 року, передбачено, зокрема, нове регулювання статусу польових доріг; визнано власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані, – землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім земельних ділянок, які перебували у приватній власності).

Стосовно селян – власників земельних ділянок і земельних часток (паїв), то за висновком експертів у галузі права, у них недостатньо знань щодо сутності оренди, які б надали їм можливість врегулювати стосунки з орендарями на справедливих засадах. Адже саме оренда лишається єдиною юридичною можливістю отримувати дохід від земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які мешканці села не в змозі обробляти самостійно. Як захистити свої права та не стати заручниками шахраїв, зокрема, можна дізнатися у програмі «Я маю право».

За інформацією Міністерства юстиції, в Україні діє Координаційний центр з надання правової допомоги. У різних регіонах працюють 23 регіональні центри правової допомоги, 96 місцевих центрів, 432 бюро правової допомоги. Інформацію про наявність таких центрів у конкретному регіоні можна отримати за телефоном єдиного контакт-центру: 0-800-213-103

Як повідомили Укрінформу в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку цього року на урядову «гарячу лінію» надійшло понад 5 тисяч звернень з питань аграрної політики і земельних відносин. Майже 900 звернень з їх числа стосуються проблемних питань оренди землі.

Людей переважно турбували низькі розміри оплати за оренду їхнього паю орендарями-підприємцями та фірмами, або взагалі відсутність будь-якої оплати, можливість дострокового розірвання договору оренди земельної ділянки (паю) тощо. Крім того, останнім часом все більш актуальним стає питання незаконного оброблення земельних ділянок сторонніми особами, у тому числі орендарями, які після закінчення дії договору та без згоди власника продовжують користуватися землею.

Ось декілька прикладів звернень.

На урядову «гарячу лінію» від імені свекра звернулася мешканка одного з сіл Яготинського району Київщини стосовно невиплати за 2018 рік орендної плати за земельну ділянку орендарем – товариством з обмеженою відповідальністю. Вона просила посприяти у виплаті орендної плати.

У Яготинській районній державній адміністрації повідомили, що за результатами розгляду звернення орендар виплатив свекру заявниці суму коштів, належних за оренду земельної ділянки.

Заявниця з Маньківського району Черкаської області розповіла фахівцю урядової «гарячої лінії», що її чоловік має два земельних пая в межах села, які здає в оренду приватному підприємству. Станом на початок травня 2019 року орендарем не сплачено орендну плату за 2017-2018 роки. Жінка просила посприяти у сплаті орендної плати за паї за вказаний період.

У відповіді Манківської районної державної адміністрації Черкаської області зазначається, що за інформацією приватного підприємства – орендаря, між підприємством, заявницею та її чоловіком було укладено договір оренди землі терміном до 31.12.2030 року. Орендна плата складає 7% від нормативно-грошової оцінки землі за рік. За поясненням директора приватного підприємства, орендна плата не виплачувалася у зв’язку з відмовою орендодавців її отримувати, хоча визначені законодавством платежі сплачуються щорічно. У приватному підприємстві повідомили, що орендодавці можуть отримати орендну плату за 2017 та 2018 роки самостійно або через уповноважену особу.

Жителька Бродівського району Львівської області у березні 2019 року звернулася з аналогічною скаргою щодо невиплати орендної плати за 2017-2018 роки за земельний пай площею 0,6 га на території сільської ради. Пай перебуває в оренді товариства з обмеженою відповідальністю. Жінка просила посприяти у виплаті орендної плати найближчим часом.

У Бурській районній державній адміністрації Львівської області повідомили, що відповідно до листа товариства з обмеженою відповідальністю на початку квітня цього року кошти, передбачені договором, виплачені.

Заявниця, яка мешкає в Дворичанському районі Харківської області, повідомила, що у 2014 році уклала договір на оренду земельного паю з товариством з обмеженою відповідальністю. Наразі просить допомогти отримати оплату за оренду за 2019 рік, у зв'язку з проведенням хірургічного втручання. Підтверджуючу довідку про операцію вона надіслала до орендаря, проте питання не вирішується.

У Департаменті агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації розглянули звернення та за результатами поінформували про таке.

Відповідно до статті 21 Закону «Про оренду землі» орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі. Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди. За інформацією управління агропромислового розвитку Дворічанської районної державної адміністрації, між заявницею та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір оренди від 01.01.2018 року. Відповідно до договору орендар вносить щорічну орендну плату протягом року одним або декількома платежами. Щорічна орендна плата сплачується до 31 грудня поточного року.

Враховуючи звернення заявниці, орендарем у травні цього року здійснено часткову сплату орендної плати за 2019 рік.

За період з 3 по 12 червня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 30 тисяч 912 звернень, з них телефоном – 28909, через Інтернет – 2003.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1; Урядова гаряча лінія 1545-2; Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-портал Урядового контактного центру.

На вебпорталі працює консультаційна та інформаційна база, де заявники мають можливість самостійно знайти відповіді на питання, що стосуються діяльності органів виконавчої влади, та на питання, які найбільше турбують громадян.