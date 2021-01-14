Як допомогти при переохолодженні. Інфографіка

Як допомогти при переохолодженні. Інфографіка

Укрінформ
В Україну йде справжня зима – зі снігом та морозами. Нагадуємо про основні ознаки переохолодження.

Ознаки переохолодження:

  • тремтіння;
  • млявість;
  • виснаження;
  • сонливість;
  • порушення вимови та здатності мислити.

Від переохолодження людина може також втратити свідомість.

У дітей ці ознаки можна помітити, якщо шкіра яскраво-червона та холодна, а вони самі дуже мляві.

В разі переохолодження людини спочатку телефонуйте 103.

Що потрібно зробити до приїзду допомоги:

  • перемістити людину в тепле приміщення;
  • якщо на людині мокрий одяг – зняти і висушити його;
  • вкрити людину ковдрою;
  • дати випити теплий напій (не алкогольний), якщо людина може ковтати;
  • нагодуйте чимось солодким, якщо також людина може нормально ковтати.

Чого не можна робити:

  • не намагайтесь зігріти людину в гарячій ванні;
  • не чіпайте обморожені ділянки тіла та не масажуйте;
  • у жодному разі не розтирайте шкіру снігом;
  • не опускайте уражені кінцівки у гарячу воду та не прикладайте їх до батареї чи обігрівача;
  • не давайте пити алкоголь.
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