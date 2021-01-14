Як допомогти при переохолодженні. Інфографіка
Укрінформ
В Україну йде справжня зима – зі снігом та морозами. Нагадуємо про основні ознаки переохолодження.
Ознаки переохолодження:
- тремтіння;
- млявість;
- виснаження;
- сонливість;
- порушення вимови та здатності мислити.
Від переохолодження людина може також втратити свідомість.
У дітей ці ознаки можна помітити, якщо шкіра яскраво-червона та холодна, а вони самі дуже мляві.
В разі переохолодження людини спочатку телефонуйте 103.
Що потрібно зробити до приїзду допомоги:
- перемістити людину в тепле приміщення;
- якщо на людині мокрий одяг – зняти і висушити його;
- вкрити людину ковдрою;
- дати випити теплий напій (не алкогольний), якщо людина може ковтати;
- нагодуйте чимось солодким, якщо також людина може нормально ковтати.
Чого не можна робити:
- не намагайтесь зігріти людину в гарячій ванні;
- не чіпайте обморожені ділянки тіла та не масажуйте;
- у жодному разі не розтирайте шкіру снігом;
- не опускайте уражені кінцівки у гарячу воду та не прикладайте їх до батареї чи обігрівача;
- не давайте пити алкоголь.