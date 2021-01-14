Як допомогти при переохолодженні. Інфографіка

В Україну йде справжня зима – зі снігом та морозами. Нагадуємо про основні ознаки переохолодження.

Ознаки переохолодження:

тремтіння;

млявість;

виснаження;

сонливість;

порушення вимови та здатності мислити.

Від переохолодження людина може також втратити свідомість.

У дітей ці ознаки можна помітити, якщо шкіра яскраво-червона та холодна, а вони самі дуже мляві.

В разі переохолодження людини спочатку телефонуйте 103.

Що потрібно зробити до приїзду допомоги:

перемістити людину в тепле приміщення;

якщо на людині мокрий одяг – зняти і висушити його;

вкрити людину ковдрою;

дати випити теплий напій (не алкогольний), якщо людина може ковтати;

нагодуйте чимось солодким, якщо також людина може нормально ковтати.

Чого не можна робити: