В аеропорту «Київ» починається масштабна реконструкція

У міжнародному аеропорту «Київ» ім. Сікорського розпочинаються роботи із масштабної реконструкції аеродрому, що передбачає подовження злітно-посадкової смуги, будівництво нових руліжних доріжок та перонів.

Про це кореспонденту Укрінформ розповів голова Ради директорів аеропорту «Київ» Денис Костржевський.

«Наразі всі авіакомпанії переходять на більш сучасні повітряні судна, які важчі, і, відповідно, не можуть літати з Міжнародного аеропорту «Київ». Саме тому було прийнято рішення зробити масштабну реконструкцію аеродрому, зокрема подовжити та зміцнити злітно-посадкову смугу (на 470 м), побудувати нові руліжні доріжки, перони та світлосигнальне обладнання. Це рішення було прийнято не нами, а Київською міською державною адміністрацією», - сказав Костржевський.

Така реконструкція дозволить підвищити клас аеропорту та примати літаки з більшою пасажиромісткістю, наприклад, Airbus A320 та A321.

Коштуватиме вона, як припускає голова Ради директорів аеропорту, орієнтовно від 2,5 до 5 мільярдів гривень.

Аеропорт «Київ» / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Реконструкція проводитиметься в кілька етапів, на 2021 рік припадає процес проєктування, у 2022 році відбудеться реконструкція руліжних доріжок, а в 2023 повністю замінять злітно-посадкову смугу, подовживши її, що зупинить роботу аеропорту близько на 8-9 місяців.

«У найближчі 3 роки ми мусимо зробити в аеропорту «Київ» сучасне та безпечне літовище, яке буде приймати всі типи повітряних суден і забезпечить безпеку польотів на найвищому європейському, зокрема світовому рівні», - додав Костржевський.

Як повідомляв Укрінформ, Київська міська державна адміністрація розпорядилась провести реконструкцію на аеродромі міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського. Джерело фінансування розробки проєктно-кошторисної документації реконструкції - гроші КП МА «Київ» (Жуляни). Подальше фінансування робіт з реконструкції аеродрому міжнародного аеропорту «Київ» здійснюватиметься за рахунок бюджетних або залучених коштів.