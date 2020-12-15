Сенсаційні знахідки під час реставрації Андріївської церкви

Зокрема, найдено запис про освячення храму, зображення Андрія Первозванного та Тараса Шевченка, відновлено канонічну послідовність ікон, автентичний колір стін та барокові сходи до катедри

Реставрація та ремонт тривали 11 років, з яких чотири церква була закрита для відвідувачів. Повністю відреставровано весь живопис, ікони та іконостас, почищено ліпнину й відшліфовано підлогу. Замінено інженерні мережі, проведені нові системи освітлення, опалення, подачі повітря, вікна. Під час богослужінь церкву буде відкрито для входу, в інший час вона працюватиме в режимі платного музею.

За матеріалами BBC та Національного заповідника "Софія Київська"