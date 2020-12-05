У Києві затримали нотаріуса на хабарі в 1,2 мільйона

Поліція затримала нотаріуса Київського міського округу на хабарі майже 1,2 мільйона гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Національній поліції.

«За даними слідства, до групи входили нотаріус Київського міського нотаріального округу та посередник. Майже 1,2 мільйона гривень «винагороди» вони вимагали за сприяння у безперешкодній державній реєстрації речових прав на завод та вплив на реєстратора. А у разі відмови від їхніх послуг - обіцяли створити проблеми з реєстрацією», - йдеться в повідомленні.

При цьому в поліції звернули увагу, що офіційна вартість послуг за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно становить 11 800 грн.

Зазначається, що нотаріуса та її спільника затримали у п'ятницю, 4 грудня, під час отримання останньої частини неправомірної вигоди - 25 000 доларів США. Раніше було задокументовано одержання ними ще двох «траншів» - 16 тисяч доларів США та 28 тисяч гривень. Загальна сума неправомірної вигоди в еквіваленті національної валюти - майже 1 млн 200 тис. грн.

Під час розслідування кримінального провадження буде перевірятися причетність державного реєстратора однієї з райдержадміністрацій столичного регіону та інших осіб до вчинення цього злочину, повідомили в Нацполіції.

Наразі нотаріус та посередник затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм уже повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

За скоєне підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років.