“Картка киянина”: що вона дає і як її отримати

9 запитань, відповіді на які ви маєте знати

Багато киян нею вже давно користуються. Але для тих, хто ще не знає – «Муніципальна картка «Картка киянина» – це іменна багатофункціональна електронна пластикова картка, запроваджена в Києві. Вона одночасно є платіжною карткою та матеріальним носієм персональних даних утримувача карти й підтримує додатки, пов'язані з наданням і обліком заходів соціальної підтримки та інших інформаційних сервісів і послуг.

1. ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ “КАРТКУ КИЯНИНА”?

Її можуть отримати усі кияни, зареєстровані у м. Києві, а також, згідно з рішенням Київської міської ради від 28 травня 2015 року №573/1437 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради "Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової картки "Картка киянина" від 17.04.2013 №104/9161" – вимушені переселенці із зони АТО.

2. ЯК ОФОРМИТИ КАРТКУ?

Для оформлення «Картки киянина» необхідно звернутися в одне з відділень Ощадбанку. При собі мати такі документи:

● паспорт, або документ який його замінює;

● ідентифікаційний номер;

● документ, який підтверджує статус пільговика (для киян-пільговиків);

● довідка про працевлаштування в організації, зареєстрованій в Києві (для киян-пільговиків);

● кольорове фото 3х4 (за умови відсутності якісного фото, вклеєного в паспорті).

Якщо ви не використовуєте ідентифікаційний код, то можете отримати «Картку киянина» на підставі паспортних даних.

3. ЯКА ВАРТІСТЬ КАРТКИ?

Кияни, що отримують пільги з міського бюджету, отримують картку безкоштовно.

Киянам не пільгових категорій, жителям інших міст, які офіційно працевлаштовані в Києві, картка оформлюється згідно з тарифами Ощадбанку.

Втім, при втраті/пошкодженні отриманої картки, протягом періоду її дії, утримувач картки сплачує комісію за виготовлення нової картки згідно з тарифами банку-емітенту.

4. ХТО МАЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ КАРТКИ?

Згідно з рішенням Київської міської ради від 20 грудня 2018 року №549/6600 «Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина», картка киянина видається громадянам які:

● мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

● є внутрішньо переміщеними особами (особами, облікованими у місті Києві, які переміщені з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил);

● зареєстровані в місті Києві;

● здійснюють трудову діяльність в місті Києві відповідно до законодавства України;

● отримують повну загальну середню, професійну (професійно-технічну) та вищу освіту в закладах освіти міста Києва всіх рівнів акредитації, а також є батьками (опікунами) дітей, які отримують повну загальну середню освіту в закладах освіти міста Києва.

5. ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ НЕ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ КАРТКУ ОСОБИСТО?

Громадяни – мешканці м. Києва, що мають бажання отримати "Картку киянина", але в окремих обумовлених випадках не можуть самостійно прийти для оформлення такої картки, можуть отримати картку наступним чином:

● уповноважені представники таких осіб (опікуни/піклувальники, довірені особи, які мають права вчиняти юридичні дії в інтересах таких громадян) самостійно будуть оформлювати "Картку киянина" такої особи.

6. ЩО ПОТРІБНО МАТИ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ “КАРТКИ КИЯНИНА” ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ МАЮТЬ ПІЛЬГИ?

Для громадян, що мають право на пільги, необхідно звернутися в одне з відділень Ощадбанку та заповнити анкету-заяву й підписати договір.

При собі необхідно мати документи:

● паспорт та ідентифікаційний код;

● документи про пільги;

● довідку про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, якщо не зареєстровані в м. Києві;

Після того, як ви отримали готову "Картку киянина", необхідно звернутися до районного управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації для ідентифікації пільгової категорії та активації соціального додатка Картки.

Для цього необхідно надати копії документів:

● паспорт (2 копії 1-ї й 2-ї сторінок та останнього місця реєстрації);

● ідентифікаційний номер (2 копії);

● пільгове посвідчення (ветеран війни, ветеран праці, діти війни, пенсійне посвідчення);

● довідку про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, якщо не зареєстровані в м. Києві.

7. ХТО МАЄ ПРАВО НА ПІЛЬГИ?

Це такі категорії утримувачів «Картки киянина»:

● ветерани війни;

● ліквідатори та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській ЧАЕС;

● діти війни;

● ветерани праці;

● пенсіонери, особи з інвалідністю;

● реабілітовані особи – пенсіонери;

● жертви нацистських переслідувань;

● ветерани військової служби та органів внутрішніх справ;

● багатодітні батьки;

● непрацююча працездатна особа, яка здійснює догляд за дитиною з інвалідністю та отримує державну соціальну допомогу чи соціальну пенсію;

● непрацююча працездатна особа, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю І групи або престарілим, який досяг 80-річного віку та отримує компенсаційну виплату;

● учасники антитерористичної операції.

8. ЯКІ МОЖЛИВОСТІ НАДАЄ “КАРТКА КИЯНИНА”?

Це зокрема:

● можливість верифікації за Bank ID для отримання адміністративних послуг через Інтернет;

● отримання доступу до різних електронних сервісів столиці через «Особистий кабінет киянина», а саме:

- запис дитини до дитячого садочка на сайті osvita.kyivcity.gov.ua. Надає перевагу в електронній черзі та забезпечує фінансування вартості утримання дитини в садочку за рахунок бюджету міста;

- оплата комунальних платежів в «Ощад 24/7» та на сайті ГІОЦ (КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» www.gioc.kiev.ua/cabinet) і через ЦКС (Центр комунального сервісу);

- можливість проголосувати за петиції та Громадський бюджет;

● картка є носієм електронного квитка та надає її утримувачу право проїзду в муніципальному наземному та підземному транспорті м. Києва:

- безкоштовний проїзд (для пільговиків, адреса реєстрації яких в м. Києві);

- діє як класичний транспортний квиток з можливістю придбання поїздок (чим більша кількість придбаних поїздок, тим нижча вартість однієї поїздки);

● надання знижок утримувачам картки в торговельно-сервісних мережах за умови пред'явлення картки киянина:

- можливість придбання «соціального хліба» зі знижкою від 20 до 70% в залежності від категорії пільговика. В кіосках продажу соціальних сортів хліба ПАТ «Київхліб» встановлено єдиний режим роботи з продажу соціального хліба – з 8:00 до 20:00 щодня, завезення продукції – тричі на день (о 8:00 год., 13:00 год., 16:00 год.);

- в торговельних мережах ПП «БІЛЛА-Україна» (23 супермаркети), ПП «Торговий дім «Вест лайн» (3 супермаркети), ПрАТ «Фуршет» (22 супермаркети), ТОВ «Новус Україна» (23 супермаркети) – надають знижки 3-7%;

● надання знижок в муніципальних театрах та музеях:

- у театрі та музеї встановлені спеціальні ціни або визначені дні безкоштовного відвідування для утримувачів картки киянина. Знижка – від 5 до 50% від вартості квитків, реалізація квитків за пільговою ціною;

● надання знижки в місцях відпочинку:

- можливість знижки на відвідування зоопарку до 50% від вартості квитка;

● можливості в мережі комунальних аптек КП «Фармація» за умови пред’явлення картки:

- реалізація утримувачам картки киянина вітчизняних лікарських засобів (210 найменувань);

- реалізація утримувачам картки киянина всіх лікарських засобів за спеціальними цінами.

9. У ЯКИХ ВИПАДКАХ ПРИПИНЯЄТЬСЯ ДІЯ “КАРТКИ КИЯНИНА”?

Дія картки припиняється за таких умов:

● втрата картки її утримувачем;

● механічне пошкодження картки;

● закінчення терміну дії картки;

● зміна персональних даних утримувача картки;

● скасування пільги;

● смерть утримувача картки;

● за бажанням утримувача картки.

Підготувала Мар’яна Рабченюк

Джерела: 1, 2, 3, 4

Фото з відкритих джерел