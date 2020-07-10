Марина Радова, начальник Управління туризму та промоцій КМДА

COVID-19 не відпускає нашу столицю: статистика захворюваності поки не дозволяє навіть запрацювати у повну силу ресторанам та кав’ярням, досі не йдеться про проведення концертів, свят. Хрещатик вже не такий моторошно порожній, як у розпал карантину, але аж надто тихий без іноземних мов. Та в Управлінні туризму та промоцій КМДА рук не опускають. Про те, як повертатимуть туристів до столиці України, які нові маршрути вихідного дня пропонуватимуть цього року і що цікавить гостей Києва, крім давно відомих туристичних локацій, розповіла його очільниця Марина Радова.

ВЗАЄМНА ПРОМО-ДОПОМОГА І АНТИКРИЗОВИЙ ПЛАН

- Пані Марино, чи є надія, що туристичний сезон у Києві все-таки відбудеться? За три місяці в столиці – жодного туриста.

- Туроператори, готельєри, ресторатори докладають багато зусиль, щоб відновити потік. Передусім – іноземних туристів, але розуміємо: аби вони їхали до України, треба ще трохи часу. Щоб усі впевнилися, що у нас безпечно і, раптом захворіють, всі отримають медичну допомогу на високому рівні.

Водночас великі сподівання покладаємо на внутрішній туризм. Одеса має переваги у літньому відпочинку, Львів – у демісезонному і в подієвому туризмі, а Київ привабливий в усі пори року, тут завжди багато подій, а ще є Дніпро і розвивається гастротуризм. Спілкуючись з туроператорами й іншими представниками турсектору, дійшли висновку, що цього року будуть особливо популярні сіті брейк тури – тури вихідного дня по Києву і, можливо, у поєднанні з іншими локаціями в радіусі 100-150 км. Такими, як скансен Переяслава-Хмельницького чи парк «Київська Русь» у Копачеві, наприклад. З 13-ма містами України ми вже ініціювали акцію «Відновимо український туризм разом» – це підтримка взаємної промоції, реалізується силами Торгово-промислової палати і Асоціації міст України. Коли у одного міста з’являється рекламний контент, він відразу стає доступний на ресурсах інших міст. Щоб з Харкова туристи їхали до Києва, з Києва до Кам’янця-Подільського, звідти – до Чернігова... Багато при цьому залежить не від туристичної сфери, а від інфраструктури і, передусім, від епідемічної обстановки в областях, яка змінюється щодня. Тому свої рекомендації даємо, але розуміємо, що туристу треба час, аби привчитися дотримуватися нових правил. Європейці, як на мене, в цьому сенсі більш відповідальні. Словом, туристів цього року у Києві попри все чекаємо.

- Які масштаби збитків у сфері гостинності? Як ресторани-готелі переживають кризу і планують триматися на плаву?

- Всі розуміють, що відродження буде поступовим, потрібно буде мінімум 3 роки, щоб повернутися в точку відліку – на початок 2020 року. Орієнтовний обсяг втраченого туристичного сектору столиці – близько 1 млрд грн. Ми постійно моніторимо ситуацію, оцінюємо збитки бізнесу, розуміємо, що йому потрібна підтримка держави. Але враховуючи, що багато підприємств працювали в «тіні», оцінити реальні втрати складно, допомогти – поготів. У міста взагалі замало механізмів для допомоги бізнесу – підтримуємо хіба що інформаційною кампанією. Немає змоги видавати сертифікати внутрішнім туристам, як чинять в Італії, наприклад – законодавча база для таких грошових грантів відсутня. А її не завадило б створити на випадок повторення подібних криз. Якщо нас чекає друга хвиля COVID-19 або інші спалахи епідемій, слід було б зустріти їх якимось резервним фондом чи преференціями для постраждалого бізнесу.

Найбільша проблема наразі з хостелами – їх діяльність поки що неможлива. Якщо мережеві готелі, 3-5-зіркові заклади розміщення запрацюють, нехай навіть з погіршенням сервісу (вже чимало працівників довелося звільнити), то у маленьких апартаментів великі проблеми.

- Тобто готелі Києва весь цей час не працювали зовсім?

- Вони працюють, у деяких є внутрішні туристи й відправлені у відрядження. Дехто не встиг виїхати з Києва до 17 березня і досі тут. Тобто заклади відкриті, але ніяких великих груп не приймають. Планують розробляти пакети заохочення для українських й іноземних гостей. З цією ж метою на розгляді у Верховній Раді знаходиться законопроєкт про скасування туристичного збору до кінця року.

- А хостели не почнуть працювати, навіть якщо обмежать кількість клієнтів і дотримуватимуться правил безпеки?

- Хіба що коли матимуть законодавче підґрунтя своєї діяльності. На жаль, хостели в Києві – це переважно тимчасові помешкання для заробітчан з інших регіонів країни з жахливими умовами перебування. Ми багато їх перевірили, багато чого бачили, досі регулярно отримуємо скарги від сусідів таких помешкань. Це велика проблема, ми неодноразово зверталися до Міністерства культури, Держагентства з розвитку туризму для ініціювання змін, розмежування справжніх хостелів і «нічліжок». Вони – загроза для киян і шкода для репутації хостелів як таких.

- Ви вже пробували оцінити, скільки туристів столиця недоотримає цього року?

- Деякі цифри є, і вони невтішні. За даними Держприкордонслужби, у першому кварталі 2019 року в Києві побувало 355 тисяч іноземців, за аналогічний період 2020-го – всього 268 000, це вже на 25% менше. Протягом минулого року Київ відвідали 2 млн гостей, у поточному – ніякої певності, що стільки буде, аби хоч якась частка людей зважилася на міжнародні поїздки. Зрештою, у нас непогано розвинений медичний туризм. Заклади, що надають послуги іноземцям, наразі розробляють «паспорти здоров’я», бо до них вже черга медтуристів. Якщо вони вважають, що їхати до України на спа-процедури і лікування цілком безпечно, то й інші можуть розглядати нас майже як «зелену зону».

- А як донести іноземцям, що у нас цікаво і безпечно? Маєте якийсь антикризовий план?

- Хочемо показати іноземцям, що Київ – безпечна європейська дестинація. Наразі всі налаштовуються на внутрішнього туриста, запроваджується програма «Мандруй Україною». Але паралельно працюємо також з посольствами України в різних країнах, особливо активно співпрацюємо з містами-побратимами Києва – підтримуємо одне одного інформацією, різними флешмобами. Ось на початку травня влаштували спільну акцію з Будапештом: у певний час міські готелі одночасно вмикали ліхтарі, якими формувався напис «4 you». Таке собі вираження солідарності. В китайському Гуанчжоу активно демонструють відеоконтент про Київ, а вони нам свої матеріали для ознайомлення шлють. Роликів про наше місто маємо багато, і вони зображують не тільки загальновідомі туристичні локації, а й, наприклад, славнозвісні мурали. Це і є антикризовий план – промоція, проведення семінарів з представниками турбізнесу. Всі вже трохи втомилися від онлайну, тож планували 3 великих «живих» заходи. У 2014-му році у нас проводили кампанію під слоганом «Kyiv safe and nice». Можливо, доведеться знов використовувати його для повернення в місто іноземців.