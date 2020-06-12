Укрпошта пустить з молотка тільки офісні та виробничі приміщення на Майдані

Укрпошта пустить з молотка тільки офісні та виробничі приміщення на Майдані

Укрінформ
Укрпошта має намір продати лише приміщення Головпоштамту та сортувальних центрів, що розташовані на Майдані Незалежності, бо утримання таких об’єктів центрі міста тягне мільйонні збитки. 

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Укрпошти з посиланням на генерального директора компанії Ігоря Смілянського.

"Так, Укрпошта буде продавати Головпоштамт та сортувальні центри, бо тримати такі об’єкти в центрі міста нерентабельно. Доведено Амазоном і всіма потужними логістичними компаніями світу. В першу чергу, операційно, адже вантажівки з посилками втрачають час в заторах, а працівники сортувального центру сортують посилки вручну на 7 поверхах будівлі. А ще ми щорічно витрачаємо мільйони гривень на обслуговування офісного приміщення на Хрещатику з поганими трубами, старими ліфтами з 70-их та інтер’єром радянських часів", - пояснив Смілянський.

Водночас, підкреслив він, Центральне відділення Укрпошти на Майдані ніхто і ніколи не продаватиме.

"Щоб відмінити зраду, звертаю вашу увагу: на аукціон виставимо тільки офісні та виробничі приміщення, центральне відділення на Майдані працюватиме вічно", - сказав Смілянський.

Початкову ціну на аукціоні визначить незалежний оцінювач, якого Укрпошта обиратиме через Prozorro.

При цьому, підкреслив Смілянський, Укрпошта стала першою державною компанією, яка почала позбуватися неліквідного майна.

"Ми - перша державна компанія, яка почала позбуватися неліквідного майна. І досить успішно. Перші аукціони це показали", - зазначив гендиректор поштового оператора/

Як повідомляв Укрінформ, ПАТ "Укрпошта" планує продати свій центральний офіс у Києві по вул. Хрещатик, 22. Про це 11 червня повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський в ефірі одного з телеканалів. Орієнтовна вартість будівлі, за словами Смілянського, становить 1 млрд дол.

У серпні 2018 року Укрпошта віддало 1,5 тис. кв. м площі на першому поверсі в будівлі Головпоштамту на вул. Хрещатик в оренду ТОВ "Розетка.Уа" (Київ).

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У лютому 2019 року Укрпошта закрила креативний простір "Укрпошта Арт Хаб" у будівлі столичного Головпоштамту і заявила про намір передати ці приміщення в оренду ТОВ "ПФ Рітейл" (дочірня компанія "Vodafone Україна").

У травні 2020 року Укрпошта виставила на продаж перші 30 об’єктів з переліку непрофільних активів, що не використовуються у господарській діяльності підприємства. Загальна вартість об`єктів становить 82,6 млн грн.

Серед перших лотів - дві турбази в Києві у Конча-Заспі, турбази на узбережжі Азовського моря, передмісті Дніпра та у Чернігівській області, а також виробничі приміщення у Львові та м. Боярка Київської області.

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На другому етапі компанія виставить на продаж ще 62 об'єкти, вартість яких оцінена у 189 млн грн.

Загалом Укрпошта проведе незалежну оцінку 801 об’єкт нерухомого майна (окрім земельних ділянок) , що не використовуються у господарській діяльності.

24 квітня 2020 року комісія з розгляду питань стосовно розпорядження майном Міністерства інфраструктури погодила продаж Укрпоштою непрофільних активів.

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