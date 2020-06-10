Побиття поліцейського: справа проти ексзаступника голови КМДА Слончака дійшла до суду

Ексзаступник голови КМДА постане перед судом через завдання тілесних ушкоджень поліцейському.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

“Київською місцевою прокуратурою №9 скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього столичного чиновника, підозрюваного в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, інцидент стався у ніч на 27 квітня 2020 року на території Солом’янського району столиці. Згідно з матеріалами слідства, під час оформлення працівниками патрульної поліції адміністративного протоколу на жінку-водія у ситуацію втрутився пасажир її автомобіля. Чоловік, який на той час обіймав посаду заступника голови КМДА, поводився агресивно, не реагував на зауваження патрульних, а потім вдарив одного з правоохоронців.

Наразі обвинувальний акт відносно чоловіка скеровано до Солом’янського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 26 квітня до столичної поліції надійшла інформація від патрульного поліцейського щодо протиправних дій щодо нього під час виконання службових обов’язків. Поліцейські затримали нападника. Ним виявився заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак. Слідчі розпочали досудове розслідування щодо Слончака, а Київський міський голова Віталій Кличко звільнив його з посади заступника голови КМДА. Поліцейські повідомили Слончаку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Солом’янський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.