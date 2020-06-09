Автофіксація: антирекорд доби встановив Range Rover на трасі Київ - Харків

Камери автоматичної фіксації порушень протягом 7 червня виявили 33 автомобілі, водії яких перевищили швидкість, розганяючись понад 170 км/год. Антирекорд доби - 197 км/год.

Про це у Facebook повідомляє Патрульна поліція України.

"Камери автоматичної фіксації зафіксували 33 авто, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год. Найбільшою швидкість була в автомобіля Range Rover - 197 км/год. на автодорозі М 03 Київ - Харків - Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год", - йдеться у повідомленні.

У патрульній поліції також додали, що шість автомобілів порушили швидкісний режим по вісім разів.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня в Києві та Київській області почала працювати система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Водночас МВС запустило мобільний додаток, який дозволяє громадянам перевірити наявність штрафів за порушення ПДР.