У Києві святкують День міста

У Києві святкують День міста

Укрінформ
За традицією в останні вихідні травня кияни відзначають День міста.

День Києва доволі молоде свято. Вперше його відзначили наприкінці травня 1982 року, і воно було приурочено до святкування 1500-річчя української столиці. Офіційно ж в останню неділю травня відзначати цей день було запропоновано в 1987 році.

Зазвичай заходи, присвячені Дню Києва - великі концерти, фестивалі їжі, ярмарки, відбуваються протягом декількох днів, які передують останній неділі травня. Але, цього року такі масові заходи заборонені. І день Києва буде святкуватись в онлайн форматі. Зокрема, на телеканалі «Київ» будуть транслювати живі концерти відомих українських виконавців. Покажуть і програми про історію столиці та про те, чим вона живе сьогодні.

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Крім того, традиційний «Пробіг під каштанами» – відбудеться теж в онлайн форматі. Організатори пропонують киянам приєднатися до благодійної акції і зробити грошовий внесок. Всі зібрані кошти спрямують на потреби українських лікарів та медичних установ.

Також цього року саме на День Києва, 31 травня, розпочнуть свою роботу київські фонтани.

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