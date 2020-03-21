Як сплатити за електроенергію, не виходячи з дому

Постачальник електроенергії та енергоефективних рішень YASNO піклується про здоров’я своїх клієнтів, тому перевів усі енергоофіси на дистанційне обслуговування на період карантину. Передавати показання лічильника, відстежувати нарахування та сплачувати рахунки без комісії компанія радить за допомогою Особистого кабінету.

Якщо ви з тих клієнтів, хто ще не зареєстрований в Особистому кабінеті, зробити це можна за кілька хвилин:

на сайті yasno.com.ua оберіть розділ Особистий кабінет;

вкажіть номер особового рахунка, електронну адресу та номер телефону;

зазначте суму останнього платежу;

придумайте логін і пароль.

Через Особистий кабінет можна сплачувати за електроенергію одразу по декількох особових рахунках. Це особливо актуально під час карантину. Можна допомагати передавати показання онлайн чи сплачувати за світло за родичів літнього віку, щоб їм не довелося відвідувати відділення банку чи пошти. Щоб підключити ще один особовий рахунок в Особистому кабінеті YASNO необхідно:

увійти до свого Особистого кабінету та натиснути на особовий рахунок у правому верхньому куті;

натиснути «Додати особовий рахунок», обрати регіон, ввести номер особового рахунку та суму останнього платежу;

ввести пароль вашого Особистого кабінету та прийняти умови користування сервісом;

натиснути «Додати особовий рахунок».

Після цього у правому верхньому куті вашого Особистого кабінету відображатимуться всі додані особові рахунки.

«Постачальник YASNO закликає клієнтів використовувати дистанційні канали для вирішення нагальних питань та допомогти людям похилого віку вирішувати комунальні питання через інтернет. Саме вони входять до групи ризику та не завжди мають доступу до інтернету, проте дуже дисципліновано ставляться до сплати за електроенергію та передачу показань лічильників. Будь-ласка, поділіться з ними також телефонами контакт-центру YASNO, який надає клієнтам консультації щодо електропостачання та енергоефективності: (044/067/066) 277 18 18», – зазначив директор YASNO в Києві Віктор Мельников.

Довідка:

YASNO – постачальник електроенергії, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надає послуги для 3,5 мільйонів українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях. YASNO прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня, запроваджує онлайн-сервіси для обслуговування клієнтів. Для зменшення витрат клієнтів на електроенергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні дахи, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для встановлення вдома або в офісі та отримувати додатковий дохід.