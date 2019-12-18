Киянам нагадали, що несвоєчасна передача даних лічильників “завищує” суми у платіжках

Усім клієнтам Київтеплоенерго необхідно передавати показання лічильників гарячої води та опалення з 5-го числа до кінця місяця.

Про це повідомив директор структурного підрозділу «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін, інформує пресслужба КМДА.

«Клієнти, чиї квартири обладнані лічильниками гарячої води та опалення, мають надавати показання приладів обліку щомісяця з 5-го числа до останнього дня поточного місяця, незалежно від того, користувалися вони послугами чи ні. Адже у випадку несвоєчасної передачі даних у подальшому виникає необхідність їх коригування шляхом контрольного зняття показань. А це займає додатковий час як мешканців, так і наших спеціалістів. Оскільки для контрольного зняття показань киянин має звернутися до комунального концерну «Центр комунального сервісу» і залишити заявку для візиту фахівця Київтеплоенерго», – пояснив Лопатін.

За його словами, такі коригування показань індивідуальних лічильників і стали причиною коригування сум у платіжках мешканців багатоквартирних будинків.

«Кожен мешканець багатоповерхівки повинен зважати на свою персональну відповідальність перед сусідами. Адже під час щомісячних нарахувань щодо кожного окремого будинку теплопостачальна компанія бере до уваги передані показання квартирних лічильників, обчислює їх різницю з показаннями будинкового приладу обліку, а різницю розподіляє між мешканцями будинку, які не мають лічильників. Така методика нарахувань затверджена Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» № 2119–VIII від 22.06.2017», – зауважив Костянтин Лопатін.

Передати показання лічильника можна в кілька способів. Зокрема, найзручніший і найоперативніший спосіб, який регулярно використовують майже півмільйона киян, – це особистий кабінет на сайті КП «Київтеплоенерго». При цьому передавати показання можна без реєстрації – достатньо лише зазначити особовий рахунок і адресу.