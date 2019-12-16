Новий генплан Києва передбачає комплексну реконструкцію “хрущовок”

Відповідно до проєкту нового Генерального плану міста Києва, планується збудувати у столиці 28,6 мільйонів квадратних метрів нового житла й провести комплексну реконструкцію “хрущовок”.

Про це під час презентації проєкту Генплану розповів начальник Комунальної організації «Київгенплан» Сергій Броневицький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За прогнозами Інституту демографії Національної академії наук, чисельність постійного населення через 20 років в місті Києві складе 3,8 мільйони, тому враховуючи великий попит на житло, передбачено 28,6 мільйона кв. м. будівництва нового житла. При цьому житло передбачається будувати в комплексі з дитячими садками, школами, іншими закладами соціальної інфраструктури”, - сказав Броневицький.

За його словами, крім нового будівництва передбачається комплексна реконструкція застарілої житлової забудови, так званих “хрущовок”. Ці території в місті Києві займають більше 1,5 тисячі гектарів.

Крім цього, особлива увага буде приділена розвитку зелених зон – створенню нових парків та скверів, облаштуванню лісопарків на основі лісів, прилеглих до житлових масивів. Зокрема, передбачено збільшити зелені зони загального користування на 2,3 тисячі гектарів.

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Броневицький додав, що багато нарікань викликає незадовільна якість транспортного обслуговування. У Генеральному плані передбачено значний розвиток транспортної інфраструктури, зокрема розвиток швидкісного рейкового транспорту, продовження існуючих ліній метрополітену, будівництво нових ліній метрополітену, створення транспортних вузлів та перехоплюючих парковок. Передбачене й будівництво нових транспортних переходів через річку Дніпро та добудова Великої окружної дороги.

Він зазначив, що Генеральний план розроблено в існуючих межах міста без значного розширення його територій.

“У нашій роботі враховані європейські принципи територіального планування, щодо компактності, раціонального збереження енергетичних ресурсів, сталої мобільності та недопущення розростання території міста”, - додав він.