Марина Радова, в.о. начальника Управління туризму та промоцій КМДА

За підсумком нинішнього року Київ планує прийняти рекордну кількість туристів ‒ аж 5 мільйонів. Це на мільйон туристів більше, аніж у 2018-у. А популярність нашого міста зростає ще й завдяки тому, що в останні роки до нього зачастили зіркові гості ‒ тут свої кліпи знімали французька співачка Ванесса Параді, американська ‒ Майлі Сайрус, британський співак Калум Скотт... А нещодавно голлівудський красунчик Том Круз теж відвідав Київ, аби придивитися до цікавого.

У чому секрет такої туристичної популярності нашої столиці, чим вона готова дивувати гостей та чого їй, можливо, ще трішечки не вистачає? Про це Укрінформ поговорив із виконувачкою обов’язків начальника Управління туризму та промоцій КМДА Мариною Радовою.

- Цього року в столиці очікується аж на мільйон туристів більше, аніж минулого. Які фактори цьому сприяють?

- Туристичний потік збільшується щорічно, оскільки у нас постійно проводяться заходи, які цьому сприяють. Дуже багато туристів відвідують фестивалі, та й взагалі у нас розвинений подієвий туризм. Промо-кампанія цього року звучить: «Київ – місто на уїк-енд», тож багато туристів приїздять просто на вихідні через дуже зручне географічне розташування Києва. Ми є хабом для далекомагістрального туриста. Наприклад, азійці планують свої подорожі до Європи так, щоб охопити одразу кілька країн. Це може бути, наприклад, Україна, Польща, Чехія. Азійський ринок активно цікавиться такими комбінованими турами і, наприклад, польські авіалінії LOT пропонують дуже гарні програми.

По-друге, у нас відкриваються різні нові туристичні локації – це й пішохідний міст над Володимирським узвозом, і фудкорти, і фешн-заклади. Сприяють збільшенню кількості туристів і прес-тури. Наше управління обома руками за те, щоб іноземні блогери, креативні ЗМІ, у яких багато підписників, приїжджали до нас. Ми пропонуємо їм насичену туристичну програму, а вони потім роблять публікації або випуски на YouTube, тим самим збільшуючи потік туристів до міста Києва.

- А що саме ви представляєте іноземним ЗМІ?

- Передусім наші найвизначніші пам’ятки – Лавру, Софійський собор, Андріївський узвіз та інші, а також за бажанням ‒ Чорнобильську зону – за мотивами нашумілого американського серіалу «Чорнобиль», зйомки якого проходили за підтримки і нашого управління також. Створений туристичний маршрут по локаціях зйомок цього серіалу виявився дуже популярним. Також, аби наші іноземні гості мали уявлення про те, яким був древній Київ, показуємо їм парк «Київська Русь».

- А як потік туристів відображається на цінах у готелях? Вони ростуть?

- У цілому, ціни зростають на 5-10 відсотків щорічно, і наразі явного підвищення цін я не спостерігала. Цінову політику встановлюють власники готелів, які все ж розуміють, що суттєве підвищення позначиться зменшенням потоку клієнтів. У Берліні на період, коли починається туристична виставка, популярна серед туристичної спільноти, ціни в готелях теж ростуть. Тож наша цінова політика на період тимчасових туристичних бумів нічим не відрізняється від інших країн.

- До речі, ви згадали про участь у туристичних виставках. Що це дає?

- Можливо, хтось думає, що міжнародні туристичні виставки – це пуста трата коштів. Але насправді це ‒ дуже потужний інструмент і системна робота. Якщо країна представлена на виставці, то це означає, що в неї все добре.

- А як відображаються політичні події на представленні України?

- Звісно, найбільше цікавляться ситуацією на Сході, тому в нас запитують: «А що там у вас зараз?», «Наскільки це далеко від Києва?». Коли ж ми бачимо випадки, що росіяни, які беруть участь у виставкових заходах, позиціонують Крим як свою територію, то підіймаємо це питання з дипломатами і всім розказуємо, що Крим – це територія України, і крапка.

Також ми пояснюємо, що ніякі небезпечні події Київ не зачіпають. Практика далеких виставок у Сінгапурі, Китаї показала: люди часто взагалі не розуміють, де ми знаходимося. Тому поширеними є питання: «Україна – а де це взагалі?», «Хто ваші сусіди?», «Як до вас дістатися?», «Яким транспортом ми користуємося?», «Чи потрібна віза?». На перший погляд, це дивні запитання, але насправді – це те, що іноземці хочуть знати у першу чергу перед візитом до будь-якої країни. Звісно, запитують і про наш менталітет, кухню.

- Звідки ж до нас приїздить найбільше туристів?

- Традиційно перше місце – у Білорусі. Потім – європейські країни (Німеччина, Великобританія, Франція) і США. Взагалі – у нас недосконала статистика, тому що ми зараховуємо до туристів усіх, хто перетнув наш кордон. Якщо б ми рахували туристів, як це запропоновано Всесвітньою туристичною організацією: фіксувати мету поїздки, витрати тощо, то ми б мали більш-менш зрозумілі дані. А у нас навіть ті, хто їде транзитом, теж зараховуються до туристів. Ми лише можемо проаналізувати статистику по туристичному збору.

Ми унікальні, бо ще не відомі у світі. Ми для іноземців – країна, що дивує

- Який він, до речі?

- Станом на 1 вересня поточного року він становив 40 мільйонів гривень, на середину листопада – вже 49,12 млн. Для порівняння, за весь минулий рік туристичний збір склав 25 мільйонів гривень. Були прийняті зміни до Бюджетного кодексу, і Київська міська рада ухвалила підвищення ставок туристичного збору для внутрішніх туристів – 16 грн. 69 коп., а для іноземних туристів — 41 грн. 73 коп. Але хотілося б, аби у нас був спеціальний фонд для потреб туристів, і ми могли б прирівнятися до європейських столиць, які отримують фінансування по туристичному напрямку в 3-6 мільйонів євро.