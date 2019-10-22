Кличко збирає Київраду 24 жовтня

У четвер, 24 жовтня, відбудеться засідання Київської міської ради.

Про це повідомив секретар Київради Володимир Прокопів у Facebook.

"Пленарне засідання на цьому тижні відбудеться. 24.10 о 10.00", - поінформував Прокопів.

Як повідомляв Укрінформ, засідання Київради 12 вересня не відбулося через відсутність кворуму. Під час консультацій усі голови фракцій Київради домовилися продовжити роботу 19 вересня. Проте станом на 10.40 четверга у залі Київради зареєструвалися 38 депутатів, в той час як для кворуму потрібен 61 депутат (загальна чисельність депутатів Київради 120). Тоді міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради щодо розпуску Київради 8 скликання і призначення дострокових виборів у столиці.