Вчительку історії із Києва Світлану Петровську нагородили міжнародним орденом Усмішки.

Церемонія вручення відзнаки, у присудженні якої беруть участь діти, відбулася у Кловському ліцеї, де викладала Петровська, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Київську вчительку історії нагородили орденом Усмішки / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

“Я надзвичайно зворушена. Я ніколи не отримувала подібних нагород від держави, але весь час отримувала їх від дітей - подарунки, зроблені своїми руками, вірші, посмішки, таємниці, які вони мені розповідали, і їхню безмежну любов”, - сказала Петровська.

Вона закликала дорослих любити своїх дітей. “Любіть свою дитину будь-якою - неталановитою, незграбною, дорослою. Спілкуючись з нею - радійте, тому що дитина - це свято, яке завжди поруч з вами”, - додала вчителька.

Знак нагороди – це медаль, покрита блакитною емаллю із зображенням сонця, що посміхається. Лицарями ордену Усмішки ставали Мати Тереза, нинішній Папа Римський Франциск, письменниці Джоан Роулінг та Астрід Ліндгрен, кінорежисер Стівен Спілберг та інші. Серед відомих українців орден Усмішки отримали директор видавництва А-ба-ба-га-ла-ма-га, письменник і поет Іван Малкович та директор Вінницького міського центру художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва «Барвінок», народний артист України Петро Бойко.

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Орден Усмішки був заснований польським журналом Kurier Polski 1968 року, а через 11 років набув міжнародного статусу рішенням Генерального секретаря ООН. Лицарів ордена обирають під час великого обговорення і голосування в школах і ліцеях, причому орден вручається лише на підставі письмового звернення дітей. До комісії із 60 осіб, яка затверджує лицаря ордена, окрім польських представників, входять і представники з України, Великої Британії, Аргентини, Австралії, Білорусі, Бельгії, Франції, Ізраїлю, Канади, Німеччини, Росії, Тунісу, США та інших країн. Якщо людина отримує нагороду, то це означає, що вона слідує девізу польського педагога Януша Корчака “Діти – передусім”.