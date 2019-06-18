У Києві скасували шість рейсів міської електрички

У Києві зранку 18 червня з технічних причин скасовано шість рейсів міської електрички.

Про це повідомили у пресслужбі «Київпастранс».

"У ранковий час з технічних причин скасовані наступні рейси міської електрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421. Перепрошуємо за незручності, безпека пасажирів в пріоритеті", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, з 6:40 18 червня були затримки руху тролейбусів №24, 34, 47 по Оболонському пр-ту в напрямку ст.м. "Мінська" з причини ДТП між приватними автомобілями. На місце викликана поліція. Тролейбуси №34, 47 курсують за маршрутом тролейбусів №24, 44 без заїзду на ст. м. "Мінська".

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Рух тролейбусів відновлено о 06:55, курсування здійснюється з відхиленням від графіка.