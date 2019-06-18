Ігор Довбань, голова Солом'янської РДА в Києві

Інтерв’ю з главою Солом’янського району пройшло дещо незвично — кореспонденти Укрінформу прийшли за запрошенням і потрапили… прямо на робочу нараду. Представивши своїх колег, Ігор Довбань, який півроку обіймає посаду, говорить, що роботи у районі, який формально вважається наймолодшим у столиці (оформився адміністративно у 2001 році) зроблено багато. Це поліпшення ведення ЖКГ, доріг, соціальної інфраструктури, озеленення — усе те, на чому акцентує роботу міських служб мер Києва Віталій Кличко. При цьому Ігор Довбань наголошує: 70% успіху в будь-якій справі — оптимізм, упевненість у власній команді й вмотивованість до змін. Тож із ним Укрінформ поспілкувався про ті зміни, які вже відбулися в районі й які ще очікуються. - Солом’янський район — наймолодший із новостворених у Києві. Які проблеми досі залишаються не вирішеними? - Справді, наш район, який є воротами до залізничних і повітряних шляхів столиці, вважається наймолодшим з-поміж усіх адміністративних районів Києва. Але фактично – київський район і топонім Солом’янка існують давно, і ті труднощі, які нині стоять перед нами, так чи інакше з цим пов’язані. На сьогодні ми маємо один із найстаріших житлових фондів у місті. З 1163 будинків, що знаходяться в комунальній власності району, 1017 зведено в період з 1945 по 1980-й рік. А тому, думаю, ви розумієте, що мій акцент у роботі передусім спрямований на покращення житлово-комунального господарства і, відповідно, – умов проживання мешканців. Попри те, що на благоустрій і загалом відновлення району ми просили 1 млрд грн, з міського бюджету нам виділили тільки 20% від необхідних коштів. Тобто в 2019 році на будівництво, реконструкції та капітальні ремонти об’єктів соціального значення і житлового фонду району маємо 226 млн грн. Зрозуміло, що цих грошей недостатньо для вирішення усіх проблем, але навіть за таких умов намагаємось максимально ефективно використовувати цей ресурс. Зокрема на капітальний ремонт житлового фонду, а це фасади, сходові майданчики, покрівля, інженерні мережі, заміна вікон і асфальтування міжквартальних проїздів, використаємо 117 млн грн. Загалом ремонти за різними видами робіт у поточному році буде проведено на 333 об’єктах. Але хочу відзначити, що привести до ладу житловий фонд у районі нам також допомагають самі мешканці. Насамперед вони активно подають проекти на фінансування з Громадського бюджету або беруть участь у програмах співфінансування, які реалізуються в Києві. Також однією з проблем, яку складніше вирішити, є аварійні роботи і пов’язані з ними незручності. Оскільки інженерні мережі в районі застарілі, з початку року маємо вже 158 аварій. Водночас в інших районах за цей період трапилось приблизно 40-60 таких випадків. На жаль, відповідальне за ремонт мереж і відновлення благоустрою КП «Київтеплоенерго» не завжди оперативно виконує свої зобов’язання. Крім того, на території району залишилось ще 490 «розриттів» після приватного АТ «Київенерго», які компанія також не привела до належного стану. Через це минулого року адміністрація передала усі необхідні дані щодо кількості розриттів, адрес і збитків, а це 24,3 млн грн, до Київради для подальшого направлення позову до суду.

- Ремонт прибудинкових територій та доріг — болюча проблема кожного району. Коли очікувати тут зрушень? - Цього року в нас майже «наполеонівські» плани – хочемо капітально відремонтувати 151 об’єкт (прибудинкові території й міжквартальні проїзди) на загальну суму 64,3 млн грн. Це справді для району грандіозно, тому що за попередні роки, з 2016 по 2018-й включно, було відремонтовано всього 78 таких об’єктів. Сьогодні вже завершили роботи на вул. Пост-Волинська, 2/103, вул. Новопольова, 89/6, 93, 99б, просп. Відрадний, 6/1, 30, 55, просп. Повітрофлотський, 52, вул. М.Донця, 28, вул. Семенівська, 13 та вул. Солом’янська, 38. Ще майже на двох десятках об'єктів тривають підготовчі роботи, а саме – демонтаж старого асфальтового покриття та улаштування щебеневої основи. Сьогодні ми зосереджені саме на підготовчих роботах. А все тому, що зараз КП «Київтеплоенерго» на більшій частині району проводить гідравлічні випробування мереж. Не хотілось би, щоб нове асфальтне покриття було пошкоджене, а витрачені сили та гроші виявились марними. Допомагає нам і «Київавтодор». Незабаром мають розпочати капітальний ремонт вулиці Борщагівської, на сьогодні вже проведено тендерну процедуру та визначено виконавця робіт. Всього на ці роботи заплановано майже 700 тис. грн. Також цьогоріч комунальна корпорація проведе проектні роботи з повного асфальтування вулиць Світлогорська та Радищева. Вкрай важливим для нас є продовження вул. Суздальської до Повітрофлотського проспекту з будівництвом шляхопроводу через залізничні колії, на проектування цих робіт передбачено 1 млн грн. - А чи залучаєте місцевий бізнес до розвитку району? - Коли в кінці минулого року я обійняв посаду голови райадміністрації, то одразу заявив, що бізнес, який акумулюється в Солом’янському районі, також має відповідати за його благоустрій та розвиток. Податок до міського бюджету – це добре, робочі місця, якими забезпечує громадян – ще краще, але ще потрібно бути господарями. Тому в лютому я запросив на нараду десятки представників влади та бізнесу, почавши рік з діалогу й обміну інформацією. Вже зараз активна співпраця дає плоди і багато підприємців допомагають реалізовувати проекти різних напрямків. Соціально відповідальний бізнес іде нам назустріч у питанні благоустрою району. Нещодавно одне з підприємств власними силами провело толоку в парку на просп. Відрадний, 95. Крім того, що його колектив прибрав територію, яка не у них, до речі, на балансі, компанія також за власні кошти облаштувала газон на майданчику, де приватні перевізники організовували самовільний паркінг, а ще – було відремонтовано лави, освітлення. Інша відома торговельна мережа озеленила територію та відремонтувала асфальтне покриття. Впевнений, це лише початок плідної співпраці, яка допоможе зробити район кращим, а його жителів – щасливішими. А ще ми спільно з Асоціацією малого та середнього бізнесу Солом’янського району започаткували традицію вітати маленьких солом’янців, які народилися в перші хвилини Нового року.

- Тепер про іншу сторону бізнесу. Прокоментуйте ситуацію з будівництвом 23-поверхівки впритул до школи №7, що на Платонівському провулку. Як реагує райдержадміністрація на цей скандал? - На жаль, усі райони виведені з процесу регулювання містобудівної діяльності. Всі дозвільні документи видаються саме структурними підрозділами КМДА. Але район постійно моніторить ситуацію зі зведенням соціального будинку біля школи №7, співпрацюємо з батьківським комітетом школи. Також при КМДА створена відповідна комісія з перевірки інформації щодо об’єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс у Києві. - Солом’янський район — найгустіше заселений у Києві, й на другому місці – за темпами приросту населення. Як розвивається освітня інфраструктура? - Скажу більше, Солом’янський район, де проживає 376 тисяч громадян, є найбільшим за кількістю населення не тільки серед столичних районів, а й по Україні. Тому, звісно, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт у закладах освіти є для нас пріоритетним завданням. До речі, на соціально-важливі об’єкти галузі «Освіта» в 2019 році спрямовано майже 62 млн грн. За останні два роки в районі введено в експлуатацію навчально-виховний комплекс «Ерудит» на вул. Тетяни Яблонської, 12 та виконано реконструкцію дошкільного навчального закладу № 383 на вул. Гарматній, 41. Окрім закладів комунальної власності, також фокусуємо увагу на розвитку приватних освітніх установ. Згадаймо хоча б новий садок Ukrainian Global School на просп. Валерія Лобановського, 4-А. Але в перспективі плануємо збудувати й реконструювати набагато більше закладів освіти. На замовлення Солом’янської адміністрації сьогодні продовжуємо реконструкцію з добудовою школи № 22 на Відрадному проспекті, 36-В. З 1997 року школярі навчалися в двоповерховому, непристосованому приміщенні колишнього дитячого садочка. Уже збудовано триповерховий каркас школи, виконано цегляну кладку та встановлено вікна. Наразі договір із попереднім виконавцем робіт завершено та оголошено новий тендер на визначення підрядної організації, яка продовжить будівельні роботи. Також продовжуємо реконструкцію стадіону школи № 64 на вул. Ушинського, 32, який плануємо відкрити до нового навчального року. Це буде багатофункціональний стадіон площею майже 10 тис. кв.м, з усіма необхідними для фізичного розвитку майданчиками. Це поле для футболу/міні-футболу, баскетбольно-волейбольний майданчик, бігова доріжка, смуга перешкод, сектор для стрибків у довжину і ще – тренажери. Тут же для дітей облаштують майданчик для навчання правил дорожнього руху. Цікаво те, що у позаурочний час та у вихідні дні на стадіоні зможуть тренуватись усі охочі. Крім того, в нас у планах – реконструкція дитсадків на вул. Тупікова, 27 та на просп. Повітрофлотському, 40А. Разом із тим, саме зараз КП «Житлоінвестбуд-УКБ» будує дитсадок на бульварі Вацлава Гавела, 81А. Для нього на 2019 рік передбачено 40 млн грн. Тож ліквідація черг в столичні дитячі садки – не ілюзія, а реальність, до якої ми крок за кроком прямуємо.

- А чи буде оновлення діючих закладів освіти? Адже більшість із них, як і житловий фонд району, збудовані давно. - Ми щорічно домагаємося, аби щороку було виділено максимум коштів із міського бюджету на ремонти у школах, садочках, гімназіях. Адже умови впливають і на успішність навчання, й на здоров’я наших дітей. Так, у 2019 році з міського бюджету передбачено 41 млн грн на капітальний ремонт понад півсотні місцевих освітніх закладів, що належать до комунальної власності. Тому влітку будемо зосереджувати на цьому роботу. Найбільший обсяг фінансування спрямовано на капітальний ремонт приміщень ліцею № 142 (4 млн грн) та капітальний ремонт покрівлі, фасаду, приміщень і заміну вікон у школі № 60 комплексного розвитку дітей «Росток» – на загальну суму майже 7 млн грн. Крім того, в межах реалізації проектів-переможців Громадського бюджету-2019 планується виконати роботи ще в 5-ти освітніх закладах. - Солом’янський район вважається найкриміногеннішим у місті — саме тут минулого року було найбільше крадіжок і пограбувань. Що робиться для того, щоб змінити ситуацію? - Як мені відомо, в цьому році правоохоронцям вдалося знизити кількість злочинів. З початку 2019 року Солом’янським управлінням поліції зареєстровано 31265 заяв та повідомлень від громадян, що на 1,5 тисячі повідомлень менше, ніж за аналогічний період минулого року. Також зменшилася кількість кримінальних правопорушень. Переконаний, що цьому, зокрема, сприяла робота нового Ситуаційного центру, який відкрили в 2018 році. Завдяки сучасній техніці співробітники поліції можуть ефективніше відстежувати криміногенну ситуацію в районі та оперативно направляти наряди поліції на місця вчинення правопорушень. Особисто побував у Центрі, перевірив його роботу – і можу запевнити, що правоохоронці постійно тримають на контролі ситуацію в районі.

- Розкажіть про найцікавіші реалізовані громадські проекти в районі. Що особисто вам сподобалося? - Насамперед скажу, що сьогодні надзвичайно важливо бути командою, гуртом робити район, місто, селище, країну кращими. І мене приємно вражає, що Громадський бюджет, який має на меті об’єднати людей і розвивати населені пункти, щороку набирає обертів. Ще в 2017 році, коли з’явилась ця платформа, в Солом’янському районі було підтримано та реалізовано лише 8 проектів, наступного року – 18. А цьогоріч ми втілимо уже 45 громадських проектів на суму 18,2 млн грн. Особисто мені запам’ятався перший музичний фестиваль «Soloma Fest – open air на Солом'янці» та фестиваль екстремального спорту Kyiv Extreme Fest, який проходив на Площі знань КПІ ім. Ігоря Сікорського. Це були масштабні районні події, які, сподіваюсь, проводитимуться й надалі. Цього року реалізуємо громадський проект із надання соціальних послуг денного догляду для дітей з тяжкими порушеннями розвитку, які не можуть відвідувати жодного закладу освіти чи потребують соціального захисту та стороннього догляду. Майже 1,4 млн грн будуть спрямовані на створення Центру денного перебування та навчання молоді з різними формами інвалідності професії пекаря-кулінара. Ще в 2019 році з ініціативи мешканки облаштуємо сучасну зону відпочинку на перетині вулиць Миколи Голего та Ніжинської. Там буде обладнана Wi-Fi точка та встановлені станції «зарядки» мобільних телефонів від альтернативних джерел енергетики. - А масштабні проекти у 2019-му очікуються? - Продовжуємо роботи з улаштування каналізаційного колектора в мікрорайоні Олександрівської Слобідки завдовжки 1,2 тисячі метрів. Це дозволить підключити каналізаційні мережі для приватних будинків не тільки приватного сектору Олександрівської Слобідки, а й Совки та Ширма. Крім того, новий об’єкт покращить екосистему Совських ставків, які зараз, будемо відверті, перебувають у незадовільному стані. Окрім виділених району 226 млн грн, у 2019 році передбачено значне фінансування об’єктів Солом’янки за замовленням міських розпорядників коштів на суму понад 670 млн грн. Наймасштабнішим об’єктом є реконструкція Шулявського шляхопроводу. На поточний рік заплановано фінансування в сумі 363,4 млн грн, з них, до речі, – субвенція з державного бюджету в розмірі 200 млн грн. Також у нашому районі багато років існують катастрофічні об’єкти, пов’язані зі зсувом ґрунту. Ці зсувонебезпечні ділянки віднесені до категорії «Надзвичайна ситуація природного характеру» регіонального рівня. Тому в цьому році на протизсувні роботи на схилі Батиєвої гори та будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд на вул. Нововокзальній, 21 передбачено 18,2 млн грн. Також планується реконструкція будівлі Київської міської клінічної лікарні № 6 із розміщенням лікарні швидкої медичної допомоги «Правобережна» на просп. Комарова, 3, для чого на цей рік передбачено 30 млн грн. Очікується ще й комплексна реконструкція станцій швидкісного трамваю «Польова», «Політехнічна» й «Гарматна», на які буде використано 48 млн грн.