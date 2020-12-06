У Кривому Розі явка виборців на 16:00 становить 28% - ОПОРА

Станом на 16-ту годину явка виборців під час повторного голосування у Кривому Розі становить 28%.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Громадянській мережі ОПОРА.

“Явка виборців за даними Громадянської мережі ОПОРИ у Кривому Розі під час повторного голосування станом на 16:00 склала 28% (похибка – 1,25%)”, - йдеться в повідомленні.

Для порівняння явка виборців у Чернівцях 29 листопада на цей же час склала 17,54%. Під час повторного голосування 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах склала 22,5%. Під час повторного голосування 15 листопада інтегрована явка виборців у 7 містах склала 18,6%. А по всій Україні 25 жовтня на цей час явка становила 27%.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 6 грудня, в місті Кривий Ріг проходить повторне голосування на виборах міського голови.

До виборчого бюлетеня включено Дмитра Шевчика (“Слуга народу”) та Костянтина Павлова (“Опозиційна платформа – За життя”), які 25 жовтня отримали 25,94% та 9,15% голосів відповідно. Чинний міський голова, кандидат Юрій Вілкул (Блок Вілкула “Українська перспектива”) за результатами голосування 25 жовтня отримав найбільшу підтримку виборців (44,96%), але він відмовився від участі в повторному голосуванні. Власне рішення кандидат пояснив станом здоров’я.