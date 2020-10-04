За добу відкрили вісім кримінальних справ щодо порушень виборчого процесу

Протягом попередньої доби, 3 жовтня, поліція відкрила вісім кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Національній поліції.

Упродовж доби до поліції надійшло 116 заяв і повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано в Одеській області - 19, а також на Дніпропетровщині та Київщині – по 14.

Загалом з 5 вересня (від початку виборчого процесу) територіальні органи Нацполіції зареєстрували 2393 заяви та повідомлення, які стосуються місцевих виборів.

За цей період до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 190 кримінальних правопорушень: 101 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 85 – з виборчим процесом.

Складено 395 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних із виборчим процесом.

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Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.