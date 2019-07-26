ЦВК залишилось прийняти 16 протоколів з "мокрими" печатками

Центральна виборча комісія прийняла для подальшого опрацювання оригінали протоколів про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів України ще від 67 окружних виборчих комісій.

Про це зазначається у пресрелізі ЦВК, який є у розпорядженні Укрінформу.

“Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування ОВК 67 ОВО”, - ідеться в повідомленні.

Таким чином, станом на 26 липня ЦВК прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 183 округів

Також ЦВК прийняла протоколи ОВК ОВО № 24, № 38, № 90, № 131, № 221 з поміткою "Уточнений".

Водночас Центрвиборчком доручив підготувати та надати протоколи про підсумки голосування в одномандатних округах ОВК ОВО № 27, № 94, № 137, № 168, № 176 з поміткою "Уточнений" до 27 липня, а ОВК ОВО № 33, № 71, № 91, № 93, № 97 – до 29 липня.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

Усього в Україні утворено 199 виборчих округів та закордонний виборчий округ.