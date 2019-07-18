Кандидати від Дніпропетровщини: волонтери, блогери, двійники та місіс Всесвіт-2018

На початку виборчої кампанії тут була зареєстрована рекордна для областей України кількість кандидатів – 316

На 17 одномандатних виборчих округах Дніпропетровської області тепер зареєстровано 294, а на початку виборчої кампанії було 316 кандидатів у депутати Верховної Ради України – найбільше серед усіх областей країни. З них 101 – від політичних партій, 193 йдуть як самовисуванці, є всім відомі імена, є й нові. Реєстрацію 22 кандидатів ЦВК скасувала.

УПІЗНАВАНІ Й НОВІ

Серед упізнаваних – чинні народні депутати. Це колишній керівник батальйону «Дніпро-1» Юрій Береза, колишній міський голова Дніпра Іван Куліченко (його називають найефективнішим депутатом Верховної Ради України нинішнього скликання, він є автором і співавтором 79 законопроектів, більша частина яких стали законами), а також Максим Курячий, криворіжець Костянтин Павлов, генеральний директор ТОВ «Павлоградвугілля» Артур Мартовицький, Андрій Шипко, Вадим Нестеренко, Дмитро Шпенов, Валентин Дідич. Усі вони йдуть на вибори як самовисуванці. І лише волонтерка Тетяна Ричкова балотується за партійним списком від «Європейської солідарності».

Вадим Нестеренко

Щоб отримати більше лобістів для регіону у Верховній Раді, виборювати мандати на мажоритарних округах будуть і 22 депутати Дніпропетровської обласної ради, ще декілька – за списками партій. Очолить депутатський пул заступник голови облради Мгер Куюмчан, висунутий за списками ВО «Батьківщина». Прикметно, що голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов вирішив проігнорувати вибори.

«Особисто я залишаюся на місці, кар’єра в Києві – не на часі, буду працювати тут заради Дніпра та області! Тож разом із новими депутатами (в обласній та Верховній Раді) ми зможемо зрушити з місця роками наболілі проблеми», – написав Пригунов у Facebook.

Можна передбачити, що основна боротьба триватиме між кандидатами від партії «Слуга народу» (їх 17) і політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» (їх також 17). 14 кандидатів має «Батьківщина», «Опозиційний блок» – 11, «Європейська солідарність» – 9, «Сила і честь» – 8, ВО «Свобода» – 7. Менше представлені на округах партії «Патріот» – 5 кандидатів, «Самопоміч» і «Сила людей» – по 4, «Разом сила» – 3, по одному кандидату від партії «Голос», «Україна славетна», «Аграрна» та «Демократична сокира».

За оцінками політологів, найбільше передвиборної агітації у Дніпропетровській області – від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» та «Опоблоку». Вони вважають: якщо кандидати від «Слуги народу» не проявлять себе в регіоні, то ці політсили, ймовірно, візьмуть гору за партійними списками.

Наталія Начар’ян

На мажоритарці увагу привертають керівник фракції «Опозиційний блок» у міськраді Дніпра Наталія Начар’ян і бізнесмен, політик і меценат, висунутий партією «Опозиційна платформа – За життя», Геннадій Гуфман. Вважають, що він причетний до формування партії «За життя» у Дніпрі. З його ім'ям і політичним впливом пов'язують створення фракції «За життя» у міськраді. Сам Геннадій Гуфман – не депутат, проте був у цьому статусі в міській раді V і VI скликань. Він – один із небагатьох, хто зберігає значний вплив у політичних колах Дніпра після зміни влади.

Геннадій Гуфман

Найбільша кількість кандидатів (37) зареєструвалися на окрузі №26, що охоплює Шевченківський район і частину Центрального району Дніпра та селище Авіаторське. Понад 20 кандидатів – на округах Кривого Рогу.

ДВІЙНИКИ У ТРЕНДІ

Трендом нинішніх виборчих перегонів на Дніпропетровщині стала технологія двійників. Спостерігачі ОПОРИ нарахували аж шістнадцять кандидатів зі схожими прізвищами, декотрі — з повним збігом прізвища, імені та по-батькові. Поліція області розслідує кілька кримінальних проваджень, пов’язаних із реєстрацією «технічних» кандидатів у народні депутати України.

Так, у 25-му виборчому окрузі зареєстровані Загід Володимирович Краснов та Загід Геннадійович Краснов. На 30-му – чинний народний депутат Олександр Дубінін і його двійник – підприємець із Вінниці Андрій Дубінін, а також депутат облради Олег Захорольський і його двійник – обхідник вагонів із П'ятихаток Олександр Захорольський.

Двійники зареєстровані на виборчих округах №33 (Кривий Ріг), №37 і 38.

А найбільша кількість кандидатів зі схожими прізвищами (вісім!) – у 34-му виборчому окрузі. Це Ісаєв Гілал Міргасан огли, Ісаєв Олександр Борисович, Кравченко Артем і Кравченко Олександр, Кришин Олег Володимирович і Кришин Олег Юрійович, Чорний Дмитро і Чорний Олег.

5 липня ЦВК скасувала реєстрацію 8 кандидатів у народні депутати України, висунутих в округах Дніпропетровської області. Інформація про це оприлюднена на офіційному сайті ЦВК. Зокрема, на окрузі №33 (Кривий Ріг) скасовано реєстрацію кандидатів-самовисуванців Ольги Бабенко та Олега Ляденка, прізвища та імена яких є такими ж, як в інших кандидатів (Ольги Бабенко, що балотується від ВО «Батьківщина», та Олега Ляденка, самовисуванця, командира роти розвідки 74 окремого розвідувального батальйону). У Дніпрі, на 25-у виборчому окрузі, скасовано реєстрацію самовисуванця, киянина Загіда Володимировича Краснова, однофамільця іншого кандидата-самовисуванця, дніпрянина Загіда Геннадійовича Краснова. Підставою для скасування реєстрації вказано заяви кандидатів про відмову балотуватися.

ВОЛОНТЕРИ, ДОБРОВОЛЬЦІ, ВЕТЕРАНИ

Серед нових імен – чимало тих, про кого ми дізналися через події на Майдані й російсько-українську війну. Це волонтери, добровольці, ветерани АТО.

Яна Зінкевич

Сьома у списку політичної партії «Європейська солідарність» – відома волонтерка, доброволець, медик Яна Зінкевич. Їй 23 роки, у 18 вона покинула вчитися на медика і пішла добровольцем на війну, де створила медичний батальйон «Госпітальєри», який урятував на передовій близько 3000 військових. Після страшної аварії кілька місяців боролася за життя. Зараз пересувається на візку.

Юлія Сегеда

Волонтерка Юлія Сегеда – 25-й округ. «Я адвокат і правозахисник... Йду на ці вибори, бо прагну системних змін. Мене висунула політична партія «Європейська Солідарність», – зазначає Сегеда у Facebook.

Дмитро Кошка

Від «Європейської солідарності» на 29-му окрузі йде і ветеран АТО, доцент кафедри екології НТУ «Дніпровська політехніка» Дмитро Кошка. Молодший лейтенант ЗСУ, мобілізований у квітні 2014-го до 20-го батальйону територіальної оборони Дніпра. Командир взводу. Бойове псевдо – «Кіт». Виконуючи важливе спецзавдання, зазнав осколкових уражень обох ніг.

Юрій Мисягін (зліва)

У виборчому окрузі №28 балотується висунутий партією «Слуга народу» дніпровський волонтер Юрій Мисягін. Його телефон завжди увімкнений. Це він організовує й передає бійцям на передову десятки тонн молока, військове обладнання, обмундирування, запчастини для техніки.

Сергій Злючний

ВО «Свобода» на окрузі №30 може отримати дуже цінного депутата – волонтера, громадського діяча, радника міського голови Кам’янського з питань культури, поета Сергія Злючого. Із волонтерською місією у зоні АТО він побував понад 70 разів, регулярно возить військовим допомогу й нині.

ТУРБУЛЕНТНОСТІ

Ймовірно, що на окрузі №32 симпатії виборців отримає самовисуванець Юрій Милобог. Він міг стати мером Кривого Рогу (обирався від «Самопомочі») у 2015 році. Вийшовши у другий тур, набрав 48,8%, його конкурент Юрій Вілкул – 49,3%, розрив становив 752 голоси. У зв'язку з підозрами щодо фальсифікації виборів представники партій «Самопоміч», «Укроп» і «Сила людей» звернулися до суду. Верховна Рада призначила позачергові вибори криворізького міського голови, але Милобог зняв свою кандидатуру перед самим голосуванням. Наразі він є членом партії «Громадянська позиція».

Юрій Милобог

На 38-му окрузі часто доводиться перераховувати голоси: за кожних виборів тут – помітне протистояння. Цього разу воно, ймовірно, відбудеться між чинним народним депутатом Вадимом Нестеренком і головою Асоціації фермерів Дніпропетровської області, членом політичної партії «Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі» Анатолієм Гайворонським, який хоче ініціювати прийняття законодавчих актів, що сприятимуть протидії рейдерським захопленням нерухомого майна та бізнесу.

Анатолій Гайворонський (зліва)

Чому саме між ними? Бо один, маючи важелі й вплив нардепа, скупив, заволодів, став безпосереднім або опосередкованим власником значної кількості земель Новомосковського району, що входить до 38-го округу. А до другого йдуть по підтримку ображені фермери. Як от – спадкоємці померлого голови фермерського господарства «Дар», про цей випадок Гайворонський написав на своїй сторінці у Facebook , не проминувши нагоди згадати у негативному світлі свого конкурента.

Напруги на цьому окрузі додасть постать ще одного кандидата — журналістки зі скандальною репутацією Вікторії Шилової. У грудні 1993-го вона розпочала роботу на міському «34 каналі» редактором. У січні 2007 року була призначена гендиректором Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії, звідки звільнена в липні 2009-го. У 2010 році брала участь у виборах мера Дніпропетровська, проте не досягла успіху. Незабаром вирішила потрапити до Верховної Ради і увійшла до провладної тоді «Партії регіонів». У грудні 2012 року вступила в «Соцпартію» й зі скандалом вийшла з неї в лютому 2013-го. У 2013 році опинилася вже у «Радикальній партії», звідки була виключена після того, як не підкорилася рішенню партії зняти свою кандидатуру з виборів.

Під час Євромайдану Шилова підтримала прихильників антимайдану, а незабаром виїхала до Москви. Її звинувачували в закликах до порушення територіальної цілісності України, розпалюванні міжетнічної ворожнечі та співробітництві з представниками незаконних організацій на окупованій території Донбасу. За даними фактами було відкрито кримінальне провадження.

Активіст Іван Жадан, що йде як самовисуванець, додасть балансу демократичним силам на цьому окрузі. Проте за новим обличчям молодіжних лідерів, подейкують, стоїть постать вже згадуваного Нестеренка.

Максим Голосний

Серед 19 кандидатів на 29-му виборчому окрузі уваги заслуговує Максим Голосний. Ще в часи Януковича він вигадав плакат «Бабця з котом». У листопаді 2010-го був обраний головою Єлизаветівської сільської ради, що у Петриківському районі. Згодом був відсторонений від займаної посади значною більшістю депутатів, але підтриманий більшістю жителів Єлизаветівки. 25 жовтня 2015 року обраний повторно.

На посаді голови Єлизаветівської сільради ініціював унікальний експеримент – інвестувати кошти громади в криптовалюту. Запровадив у селі цікаву практику: тут кожному випускнику школи видають «стартових» 5 тисяч гривень.

Виборчу кампанію Голосний проводить під гаслом: «Не витратити жодної копійки на передвиборчу агітацію і здобути перемогу». Він дуже активний у соціальних мережах. І встиг позиватися до одного зі своїх опонентів, висунутого від партії «Слуга народу», адвоката Сергія Демченка стосовно порушень ведення агітації.

До останнього у журналістів були запитання: чи це не той Сергій Демченко, який як адвокат, у 2015 році захищав суддю столичного Печерського суду Оксану Царевич? Проти неї позивалися за фактом незаконного переслідування учасників «Автомайдану» під час Революції Гідності. Втім, підтвердження своїм сумнівам місцеві журналісти так і не отримали.

МІСЦЕВІ КЕРІВНИКИ ТА АКТИВІСТИ

Вступили у виборчі перегони й чинні керівники органів місцевого самоврядування. Як-от, зайцівський сільський голова Володимир Хорішко (39 округ, самовисування), раніше відомий підприємець у галузі сільського господарства, працював директором товариства «Корпорація «Агро-Союз».

Володимир Хорішко

Серед керівників самоуправління на місцях, які претендують на депутатський мандат, – і Марганецький міський голова Олена Жадько (округ №40, «Опозиційна платформа – За життя») – це перша міська ОТГ в області. Голова Криничанської районної ради Наталя Кобзар та перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Олег Кужман йдуть у цьому ж окрузі як самовисуванці.

Помічений на перегонах і «сімейний підряд». На 28 окрузі від партії «Патріот» йде адвокат Костянтин Більцан, а на 27-му йде від тієї ж партії його дружина Юлія Більцан. За її словами, гроші на кампанію збирала за допомогою фандрайзингу: скільки городяни переказали, стільки й витратила.

Очевидно, знає, як проводити реформу охорони здоров’я завідувач приймального відділення Дніпровської обласної дитячої клінічної лікарні Ігор Майденко (27-й округ, самовисування).

Юлія Гершун

Новим обличчям у політиці планує стати Місіс Всесвіт-2018, топ-модель світу-2017, член комісії з захисту прав та інтересів дітей ЮНІСЕФ, член української делегації на 57-й сесії ООН у Нью-Йорку Юлія Гершун, що балотується до ВР на 24-му окрузі як самовисуванець. Родом із Дніпра, має дві вищих освіти, є постійним експертом міжвідомчої комісії з опрацювання нормативно-правових актів у сфері соціальних гарантій для вразливих верств населення. Основними конкурентами Гершун на цьому окрузі є Дмитро Кисилевський («Слуга народу»), нардеп Юрій Береза, Олег Семенко («Опозиційна платформа За життя»).

КЛОНИ “СЛУГИ НАРОДУ” НА ВИБОРАХ ТА “СЕКРЕТНИЙ” ОКРУГ “ЮЗІКА”

Обравши президентом Володимира Зеленського, українці готові віддати свої голоси тим кандидатам, що пов`язані з президентською партією «Слуга народу». Це добре зрозуміли конкуренти – й спробували використати ситуацію на свою користь. У ЦВК для реєстрації в одномандатних виборчих округах надаються документи від осіб, які балотуються як самовисуванці, але при цьому в основних відомостях про себе зазначають, що вони є представниками громадських організацій, благодійних фондів, приватних підприємств під назвою «Слуга народу» або «Зе команда».

Наприклад, на 25 окрузі балотуються тезка керівника Офісу президента Андрій Богдан – член правління ТОВ «Слуга народу», Віктор Бейко – радник ТОВ «Слуга народу–Зе!», Сергій Лук’яненко – консультант із суспільно-політичних питань ТОВ «Слуга народу–Зе!», Олександр Назаренко – директор ТОВ «Депутат – слуга народу», Станіслав Погуляй – член правління ТОВ «ПП «Слуга народу», Станіслав Попека – директор ТОВ «Слуга народу–Зе!», по 26 округу – інструктор ПП «Зе! «Слуга народу!» Дмитро Агапов, а по 36 округу – директор ТОВ «Слуга народу 1» Дмитро Косоног, провідний фахівець служби рухомого складу філії ВТП «Павлоградвантажтранс» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», директор ТОВ «Зе команда» Олексій Акимов. Список можна продовжувати по кожному з 17-ти округів.

Водночас, політична партія «Слуга народу» висунула своїх справжніх кандидатів – найупізнаванішим на окрузі №33 є актор «95-го кварталу» «Юзік» – Юрій Корявченков, на окрузі №40 – Олександр Трухін, на 37-му – Ігор Фартушний.

Максим Бужанський

У Дніпрі від «Слуги народу» на окрузі №25 зареєстровано популярного блогера Максима Бужанського. Він відомий тим, що нещадно критикує міського голову Дніпра Бориса Філатова, а ще тим, що був противником Майдану.

Відомо, що 25 червня представники партії подали заяви в правоохоронні органи у зв’язку з реєстрацією на мажоритарних виборчих округах кандидатів-клонів партії «Слуга народу».

Зрозуміло, що політичного досвіду в кандидатів «Слуги народу» замало, тож вони й самі роблять прикрі помилки. Так, у Кривому Розі на передвиборчому бігборді вказано, що «Юзік» Юрій Корявченков балотується у 32-му окрузі, хоча насправді – у 33-му, а подруга його дружини Олена Криворучкіна – у 33-му, хоча насправді – у 32-му.

КОАЛІЦІЯ САМОВИСУВАНЦІВ

Четверо кандидатів-самовисуванців із різних округів уже створили власну «коаліцію», об’єднавшись у «Команду Дніпра». Це психолог, волонтер, організатор опору проти незаконної забудови на території школи №10 у Дніпрі Олександра Клімова (26 округ), відомий дніпрянам завдяки роботі в соціальній мережі Facebook-групи – «Освіта Дніпра», яка об’єднує наразі близько 17 тис. учасників, Владислав Малько (25 округ), а також Євген Поляруш (28 округ) та керівник соціального проекту «Невідома Україна», голова ГО «Європейське покоління», співорганізатор «Крил братерства» – програми реабілітації ветеранів АТО, Юрій Симонов (27 округ).

ЗАКЛИК ДО БЛАГИХ НАМІРІВ

Тим часом, мер міста обласного значення Покрова – Олександр Шаповал звернувся до кандидатів у Верховну Раду в 35 окрузі, куди входять Нікополь, Нікопольський район і Покров, із пропозицією вкласти кошти, які вони збираються витратити на агітацію, у порятунок життя маленького хлопчика.

«Повертаючись до кредиту довіри. Шановні кандидати в народні депутати – Павло Католик, Людмила Носевич, Родіон Баранов, Дмитро Бичков, Денис Герман, Юрій Мацко, Михайло Поперечнюк, Юрій Сокіл, Олександра Сотула, Андрій Шипко. У нашому місті живе маленький хлопчик, Іллюша Кондарюк, який мужньо бореться з раком. На даний момент відкрито збір на порятунок дитини, його готові прийняти на лікування в Іспанії. Для цього залишилося зібрати 62 908 $. Для сім'ї Кондарюк – це питання життя і непідйомна сума.

(...) Закликаю кожного з вас… направити частину ваших коштів не на передвиборчу кампанію, …а на добру справу – лікування Іллюші”, – написав Шаповал у Facebook.

Людмила Блик, Дніпро