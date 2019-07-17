Віктор Вінтоняк, керівник Агенції регіонального розвитку Івано-Франківської області

Ім’я Віктора Вінтоняка – директора Агенції регіонального розвитку Івано-Франківської області, добре знають у регіоні, за його межами та навіть за межами України – успішний фінансист, уже понад десять років поспіль займається благодійництвом і головний акцент робить на розвитку культури та мистецтва. Меценат переконаний, що благодійність має бути спокійною, бо це – не піар. «Я займаюся нею такий тривалий час, що вже точно не змінюсь», – посміхається він. Сьогодні Вінтоняк іде на вибори до Верховної Ради України по 83-му виборчому округу з центром в Івано-Франківську як самовисуванець. Серед головних критеріїв своєї майбутньої роботи у парламенті називає – родину, місто і Україну. «Я готовий. У мене є енергія і бажання, я знаю, що робити», – впевнений кандидат у депутати. ВСІ РЕФОРМИ – ЦЕ ЛЮДИ. ДО НИХ ТРЕБА ПОВЕРНУТИСЯ, ПОЧУТИ І ДОПОМОГТИ - Пане Вікторе, вас добре знають у Івано-Франківську та по всій Україні як мецената: всі ваші проекти – довготривалі ц успішні. При тому, вони напрочуд різнопланові, скажімо, розвиток дитячого спорту, відродження ковальського мистецтва, книговидавництво. Як вас на все вистачає? - Так, нам є чим пишатися – з 2005 року я підтримую міський веслувальний клуб «Альбатрос» і ми можемо похвалитися, що старший тренер збірної команди України – наш вихованець, також маємо призерів Чемпіонату світу, Європи, України. Бувають цікаві ситуації, коли одночасно в елінгу перевдягаються 4 майстри спорту міжнародного класу і малеча. Діти на них дивляться і не можуть повірити, що ці спортсмени тут, зараз, біля них. Дітки в клубі займаються безкоштовно, і я сподіваюся, що колись вони згадають про це і теж будуть допомагати юним спортсменам. Інколи нас фінансують спонсори, ми вдячні за будь-яку суму, навіть якщо нам дають 30 тисяч гривень на рік, це – одна поїздка команди до Дніпра на змагання, але я радію будь-якій увазі. Насправді, мене інколи дивують чиновники. За 15 років хоч би хтось прийшов просто поцікавитися, як у нас справи. Не маєте грошей, я розумію, просто прийдіть, скажіть: «Добрий день! Ой, молодці!». Подивіться на тих діток. - Чим ваш Івано-Франківськ унікальний, що саме там так активно розвивається веслування? - Це просто правильний системний підхід. Наприклад, ми знаємо, що найкращі біатлоністи в Тернопільській області, а у нас – веслувальники. Це треба просто побачити, зловити і підтримати. Дати дітям можливість і шанс, приділити їм увагу. А держава повинна гарантувати їхню безпеку – психологи і ювенальна поліція мають працювати і упереджувати. А чи можна робити зауваження людині, яка йде по пляжу і кидає сміття, якщо немає смітника? Я, наприклад, біля нашої веслувальної бази обладнав місця для паркування велосипедів, щоб діти їх не прив’язували будь-де. Це копійчана справа! Запаркуй велік і все – порядок. Або, ну не може 500 людей приходити в парк на 3 лавочки. Зробіть хоч мінімум і люди будуть знати, де відпочити і куди викидати сміття. Це просто. Всі реформи – це люди. До них треба повернутися, почути, що їм потрібно – і зробити це. ЗВІДКИ ВІЗЬМУТЬСЯ ЧЕМПІОНИ І ПАТРІОТИ, ЯКЩО МИ ЇХ НЕ ВИХОВУЄМО? - А звідкіля у вас така зацікавленість розвитком саме цього виду спорту? - Я колись займався і зараз інколи сам приходжу погребти, мені цікаво. Коли в 2000-х роках я зустрів свого тренера і йому треба було 200 гривень, щоб повезти діток на обласні змагання, а це – ціна кави з друзями, мені стало просто не по собі, чому держава не думає про дітей? Звідки візьмуться чемпіони? Звідки візьмуться патріоти, якщо ми їх не виховуємо, звідки? Діти – це основа. Якщо ми не будемо приділяти їм уваги, отакі вони і виростуть. Треба просто не лінуватися проводити з ними час. Є хороші батьки, які показують щось своїм прикладом. А є такі, що планшет дитині в руки дали, тільки відчепись! Вони думають, школа має зробити щось. Може! Але не все. - Втілення реформи шкільної освіти в Україні здатне поліпшити ситуацію, на вашу думку? - Звичайно. Реформа, яка зараз відбувається, це дуже добре! Потрібні нові методи роботи, потрібно обмінюватися позитивним досвідом, позитивними історіями успіху. Мають відродитися центри, де розвивається дитяча творчість. Я вам хочу сказати таку річ – за всі роки незалежності в Івано-Франківську не побудовано жодного закладу культури! Кінотеатр у нас радянський, театр – радянський, немає сучасних стадіонів і басейнів. Зате у нас багато капличок. У нас немає конгрес-холу. Наш шалений ІТ-кластер раз на рік проводить заходи, де збираються тисячі людей, а перекладачів для синхронного перекладу ми привозимо зі Львова! Соромно. У нас немає футбольного стадіону, ми його ніяк не можемо добудувати. Ми – одні з найбільших за темпам будівництва житла в Україні. Є інвестиційна складова, то куди вона дівається? - Ви бачите якісь конкретні шляхи виходу з ситуації? - Тільки говорити про це вголос. Днями були дебати на Суспільному, там були два депутати нашої міської ради, вони кричать про цю проблему, а їх не чують! Тому що в нас у місті утворилася монополія партії «Свобода», яка вже має піти. Я вважаю, що вони загралися з правом експлуатації патріотичних тем. Це перебор. Зараз ця партія висуває свого кандидата – секретаря міської ради. Я багато років говорю про те, що чиновник не має права переводити свої обов’язки в ранг заслуг. Обов’язки – не заслуги, а бруківка – це не твоє досягнення! Якщо б він зробив ту бруківку за свої кошти, то його любили б і на руках носили, а так – це його обов’язок.

ЖІНКИ-КОВАЛІ ДУЖЕ ЕФЕКТНІ! - Ви є засновником фестивалю «Свято ковалів». Це вже скільки років вашому дітищу? - Наше «Свято ковалів» – це найбільший фестиваль ковальського мистецтва Європи від 2002 року. Він став уже візитівкою міста і навіть всієї України. Ніхто не може повторити його. - Це ж ремесло, яке поступово зникає? Тобто, філософія полягає в тому, що ви намагаєтеся зберегти його через фестиваль? - Так, машини наступають (сміється). Але ми намагаємося зберігати і відроджувати ковальство. Все почалося ще у 2002 році, коли наші місцеві ковалі вирішили створити велику спільну композицію. Тоді вони запросили на наступний фестиваль своїх колег з інших регіонів – так почався довгий фестивальний шлях. Спершу ми оголошуємо тему, ковалі з різних країн відгукуються, приїжджають і впродовж кількох днів кують елементи певної спільної скульптури. Потім івано-франківські ковалі ту скульптуру доробляють і дарують на наступному фестивалі якомусь місту. - Скільки учасників і з яких країн зазвичай приїжджають? - До 300 ковалів з усього світу. Найбільше представництво – 26 країн – у нас було в 2013 році. Широченна географія: Америка, Канада, практично всі країни Європи, Австралія, Ізраїль. У цьому році були учасники з 16 країн. Жінки-ковалі приїжджають. - Жінки-ковалі? Це ж наче не жіноча забава, через те, що вимагає потужної фізичної сили. А які вони? - Вони різні, але всі дуже ефектні! - В яких ще країнах подібні фестивалі ковальського мистецтва проходять? - В Італії, в Австрії. Австрія це взагалі окрема історія – місто Ібзіц, з населенням близько 4 тисяч людей, відоме на всю Європу своїм ковальським фестивалем, а мер, фактично, міністр ковальства цього міста. Завдяки фестивалю від 2011 року Івано-Франківськ став членом Асоціації ковальських міст Європи, куди входять 26 містечок і міст. У вересні ми будемо приймати у себе Асамблею, прибудуть мери цих містечок і представники ковальської спільноти. - У «Святі ковалів» беруть участь лише дорослі чи й дітей залучаєте? - Кожного року зголошуються майстри, які проводять з дітьми майстер-класи. Більше того, останні 3 роки ми досить ефективно проводимо конкурси студентських робіт. А у професійно-технічному училищі №21, я вважаю, взагалі завдяки нашому фестивалю, відкрили другу спеціальність, пов’язану з ковальством. Можна розглядати «Свято ковалів», як один з прикладів креативної економіки. Дивіться, за 10 років існування через нас пройшло вже друге покоління волонтерів-перекладачів, бо до кожного іноземця, який приїжджає, ми приставляємо випускників або учнів старших класів, щоб вони разом гуляли, розказували про місто і вдосконалювали свою мову. Далі – для учасників і гостей працюють заклади харчування, готелі, а це – розвиток суміжних галузей і всієї структури міста. Не говорячи про те, що головна наша мета, це зберегти ремесло, показати людям, як це відбувається. Уявіть, вони можуть побачити елементи ковки, а потім йти у Парижі й бачити вже готову скульптуру: «О, я це бачив!». Мені здається, що це має велику просвітницьку місію. НА БУДЬ-ЯКІ УСПІШНІ РЕЧІ ХТОСЬ ХОЧЕ «СІСТИ» І ПОПІАРИТИСЯ - Ви сказали, що залучаєте волонтерів. Наскільки в наш час люди готові робити щось на альтруїстичних засадах? - Дуже готові! Тому що вони реально бачать, що популяризують своє місто і розвивають його. Я розкажу історію: два роки тому ми вирішили запропонувати всім колегам, які у нас побували, коротко написати у вигляді есе чи зняти на відео: чому ви їдете до нас? Ми отримали такі відгуки, що навіть видали їх. Фантастика! Там можна було плакати! Хто їде – за атмосферою, хто – тому що наші дівчата подобаються, хтось – тому що знає, що зустріне друзів. Ми видали двомовну книгу. Більше того, я дав замовлення художнику- портретисту, який, не бачачи цих людей, лише за їх відгуками, зробив їхні психологічні портрети. Вони також плакали, коли це бачили. Вийшло дуже душевно (посміхається). - І все це відбувається з вашої особистої ініціативи, держава до фестивалю не має жодного відношення? - Як завжди, на будь-які успішні речі хтось хоче «сісти» і попіаритися. Це класика для України, бо ніхто не вірить, що можна просто ось так щось зробити, і взагалі-то, будь-яка благодійність викликає підозру – а для чого він то робить? А що він буде з того мати? - Ухвалення Закону України «Про меценатство», який визначає загальні засади меценатства, зняв би ці «підозри»? - Я згоден, що є багато спритників, які під виглядом меценатства будуть займатися не тими справами. Закон необхідно приймати, робити все прозоро і говорити про людей, які намагатимуться діяти нечесно. Тоді це зникне швидко. У нас, на жаль, ще є така благодійність – від свята до свята. От я опікуюся сиротинцем. Дітям щодня треба харчування, засоби гігієни, одяг. Ми завозимо їм це не лише на Різдво чи на Миколая, а раз на місяць. Благодійність має бути спокійною, це не піар. У мене вона триває десятками років, я вже не змінюсь, бо маю власні принципи. Але прийняття закону дуже актуально. Він потрібен, бо тієї норми, яка є в Податковому кодексі, згідно з якою можна зменшити оподаткований дохід за рахунок благодійних речей, не достатньо. Меценатство має стимулюватися. Більше того, треба звернути увагу на Державні лотереї – люди грають в лотерею, і частина коштів має бути скерована на розвиток культури. Це – один із цивілізованих шляхів. І це те, що працює в світі, в більшості країн. Це азарт,! Будь ласка, ти зіграв, а частина грошей пішла на правильні речі. - А ви по життю азартна людина я бачу. - Чому азартна? Я просто емоційна людина (сміється). І мені відчувається, що я можу передбачити якісь процеси або якісь події. От, фестиваль, книговидавництво, дитячий спорт, це приклад того, що треба не чекати, а треба стати і зробити.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ – ЦЕ ОДНА З НАЙУСПІШНІШИХ РЕФОРМ, ЯКІ ЗАРАЗ ВІДБУВАЮТЬСЯ - Пане Вікторе, ви очолюєте Агенцію регіонального розвитку Івано-Франківської області. Можете окреслити коло ваших завдань, чим конкретно ви займаєтесь? Передача на місця повноважень і певних фінансів – це одна з найуспішніших реформ - У 2016 році я почав замислюватися над можливостями, які відкриває децентралізація і аналізувати Закон України «Про засади державної регіональної політики», де з’явилося поняття «Агенція регіонального розвитку» як суб’єкта реалізації державної регіональної політики. Децентралізація, тобто передача на місця повноважень і певних фінансів – це одна з найуспішніших реформ, які зараз відбуваються. Це правда. Я як фінансист розумію можливості й розумію проблеми, які у зв’язку з цим виникають. Одна з найбільших проблем – відсутність або дуже мала кількість фахових фінансових менеджерів в ОТГ (Об'єднана територіальна громада – ред.), які створюються. Та зрештою, я повірив в цю реформу і щиро хотів, щоб ми не зупинилися, тому ініціював створення Агенції регіонального розвитку Івано-Франківської області. Засновники – обласна адміністрація та обласна рада, вони обрали мене директором. На мене тоді всі дивилися з подивом, мовляв, для чого воно тобі потрібно? А я кажу: «Я знаю, що можу бути корисним». Поки що вирішив бути в стані конструктивної критики, тобто я присутній на зустрічах та дискутую з різними українськими та іноземними експертами, групою радників з європейських країн, які допомагають нам зробити цю реформу. Ми обговорюємо, добиваємося, рухаємо, розштовхуємо і хочемо показати своє місце. Основна функція Агенції – це розробка, аналіз і моніторинг виконання стратегії регіонального розвитку. - Минулого року в межах Агенції регіонального розвитку було створено Кінокомісію – організацію, яка популяризує привабливі для кінозйомок місця. Мені відомо, що в деяких регіонах через певну правову неврегульованість є труднощі зі створенням Кінокомісій. Яка у вас ситуація? - Як ви собі уявляєте кіновиробництво? Це червона доріжка, глядачі прийшли подивилися кіно, оплески. О, браво! Але це – ціла індустрія. Це безліч складників: знімальна група приїжджає на локації, ми оглядаємо місця, підказуємо організаторам, а потім приїжджає раптом 50 людей, яких треба поселити, харчувати і возити певний період. А це ж стимулює розвиток місцевої індустрії! У людей з’являється робота. Та виникає туризм по місцях, де проводилися зйомки. - Як ви широко мислите! - Я то мислю широко, але всюди в Європі такі кінокомісії фінансуються урядами або місцевими, або державними! Поки що ми намагаємося показати, що це необхідно, важливо, корисно і правильно. В рамках Агенції регіонального розвитку ми є членами громадської туристичної ради нашої області. І Агенція в січні цього року представила потенціал Прикарпаття на найбільшому світовому туристичному форумі – на виставці The New York Times Travel show у Нью-Йорку. Я оплатив участь у стенді і презентаційні матеріали. При тому, я ж не є власником туристичної агенції, і жоден туроператор не поїхав туди. Але ми зробили презентацію регіону і маємо ефективний зворотній зв’язок! До нас звертаються кінопродюсери, які цікавляться зйомками на території України або області в форматі Бі-Бі-Сі чи Діскавері. І дуже дивує, як вони мало про нас знають. - Коли ви покажете, що робота Кінокомісії є успішною, на яку реакцію держави очікуєте? - Наразі вже створена Асоціація кінокомісій України і Мар'яна Заклінська, котра очолює нашу кінокомісію увійшла до її ради. Будемо рухатися далі. Думаю, нова влада зверне увагу на розвиток українського кіно, хоча ми все-таки ще не розуміємо їхнього ставлення до культури. Закон про кіновиробництво і підтримку кіновиробництва в Україні вже є. Також є активні депутати, які розуміють прогалини у статусі комісій, і необхідності переведення їх до іншого статусу. Щоб держава, принаймні, місцеві органи почали їх фінансувати. На це ж не потрібно великі гроші! Ці підрозділи не мають на меті заробити, вони є координаторами.

ПАПЕРОВА КНИГА НЕ МОЖЕ ЗНИКНУТИ, БО ЦЕ – ІНША ЕНЕРГЕТИКА - Ви є власником видавництва. Чи розділяєте побоювання, що з розвитком технологій друковані книги зникнуть, як зникають зараз друковані ЗМІ – всі переходять на електронну версію? - Книжки я люблю з дитинства. І скрізь, де можу, я популяризую читання паперових книг. Не хвилюйтеся, вони не зникнуть. Паперова книга не може зникнути, бо це інша енергетика. Головне, не зупинятися, популяризувати її, бо книга – це магія букв, які складають у слова, і коли береш книгу до рук – це неповторно. Видавництво «Мантикора» для мене це видавничий проект, на меті якого не стоїть прибуток. Крім того Івано-Франківськ – унікальне літературне місто, бо ми маємо так званий “станіславський” письменницький феномен. Це енергетика місця, що народила в одному періоді таких письменників, як: Андрухович, Іздрик, Єшкілєв, Прохасько. У 2013 році ми проводили Міжнародний фестиваль метареалістичної літератури «Карпатська Мантикора». Темою фестивалю стала дитяча та підліткова фантастична література, проблеми її видання, оформлення та створення брендів у цій галузі. Гасло фестивалю тоді було: «Час діяти». На той час український книжковий простір на 90% був заповнений російськомовним або англомовним фентезі. Українського сегменту просто не було! Ми запросили письменників, перекладачів і зробили фестиваль, отримали близько 100 робіт молодих письменників, відібрали з них найкращі і випустили альманах. Через рік повторили фестиваль і вручили призи, все було дуже цікаво. І після того, я зрозумів, що мені треба заснувати видавництво. - Ви планували випустити «Атлас України і суміжних країв» 37-го року і розповсюдити по бібліотеках. Скоро чекати? - Це справді дивовижна історія! Колись я знайшов книгу «Атлас України і сумежних країв» під редакцією Володимира Кубійовича, виданий Науковим товариством імені Шевченка. Це була заборонена книга, видана у 1937 році на території, коли Західна Україна ще була в складі Польщі. Мене вразила енциклопедичність видання, кількість статистичної інформації і 64 (!) карти. Я її оцифрував і видав фоліантне видання в шкірі. 100 примірників. Ці примірники нині в бібліотеках Конгресу Сполучених Штатів, парламенту Великої Британії, в Посольстві України у Вашингтоні. Я особисто їздив до музею Шевченка в Торонто. Кажу: “Хочу поповнити ваш фонд”. Вони там ледь свідомість не втратили. Всі президенти України, крім втікача, мають їх. Книга фантастична. Нещодавно ми зробили її лайт-версію, щоб максимально роздарувати у бібліотеки України, вже скоро вона буде готова. - Ще один ваш видавничий проект – книга «Велика війна в маленькому місті» перетворився на кінопроект. - Книга була випущена до 100-річчя завершення Першої Світової війни. «Велика війна в маленькому місті» – це подарунковий альбом, зібраний краєзнавцями з листівок, поштівок та фотографій, які презентують, що у нас в місті відбувалося за часів Першої Світової війни, які тоді були люди, що було зруйновано… Альбом вийшов успішним і мав цікаве продовження. У нас є група ентузіастів-краєзнавців, які знайшли в хроніках німецького архіву 1917 року найстаріший кадр про наше місто. При чому фільм був про Чернівці, але чомусь там був фрагмент Франківська. На екрані – трагічні кадри розстрілу людей НКВ-есниками, грає музика 17 століття, і тут же діджей додає текстом своїх сенсів Виникла ідея оцифрувати ці кадри. Взагалі я відряджав журналістів оцифровувати будь-які згадки про наше місто. І ми зробили фільм «Моє місто 100 років на екрані» – зібрали згадки від найдавніших часів і до сучасних буремних подій. Наш краєзнавець Іван Бондарев написав сценарій. Документальний фільм триває 46 хвилин. Ми звернулися до струнного ансамблю «Quattro corde» при Івано-Франківській обласній філармонії. Його учасники на мій превеликий подив з радістю погодилися взяти участь в експерименті і озвучили документальний фільм. За місяць ми мали прем’єру з живим звуком. Потім записали в студії. Зараз хочемо ще раз зробити показ з живим звуком на території Палацу Потоцьких. Це така еклектика. Наприклад, на екрані трагічні кадри розстрілу людей НКВС-никами, грає музика 17 століття, і тут же ді-джей додає нових сенсів. Люди не хотіли розходитися, був аншлаг. Ми маємо витягувати все і розказувати людям нашу історію, бо це є наша ідентичність.

МИ ГОТУЄМО ПРИВІТ ПУТІНУ – ЄДИНИЙ ГАЗОВИЙ І НАФТОВИЙ АКТИВ РОСІЇ – СИБІР БУВ ОСВОЄНИЙ УКРАЇНЦЯМИ - П’ять років ми йшли до того, щоб відірватися від Росії: декомунізація, люстрація. Останній місяць відбулася низка подій, яка нівелює всі ці кроки. Це можна розцінювати, як відкат назад? - Про це треба кричати. Ми не маємо права відступити від того, до чого ми так важко йшли. Це буде зрада Революції Гідності. Ми не маємо права торгувати мовою, і навіть реванш проросійських сил, які намагаються зайти в Раду, – це ризик зміни законодавства. Ми зараз готуємо своєрідний привіт Путіну. У 2017 році до нас приїжджав професор історії культури Кембриджського університету Олександр Еткінд. Це людина, яка досліджує імперії. Він збирав у Франківську матеріали для своєї книги, у якій досліджує, чому освоєнням Сибіру в 70-х роках зайнялися люди із заходу України, чому саме ми? Наших зараз там багато, цілі міста і мери є українці. Виходить, що єдиний газовий і нафтовий актив Путіна – це західний Сибір, освоєний українцями. Чому не спрацював ні Сахалін, ні Ямал, і лише ця територія приносить дохід всій державі? Тож, ми передаємо привіт Путіну із заходу України. - Сибір. Для вас ця тема особливо болюча? - У мене мама була вивезена з сім’єю у ніч на Різдво. Їй було 4 роки, а її брату, моєму дядькові, – лише чотири місяці... Вони жили там чотири роки і повернулися. Мама потім у 90-х роках добилася реабілітації, знайшла всі документи, що у них позабирали. МИ МАЄМО ВТРИМАТИ ТЕ, ЩО ДОСЯГЛИ, І ЩЕ РАЗ КРИКНУТИ: «РОСІЯ, ВІДЧЕПИСЬ ВІД НАС! ЙДИ ГЕТЬ! ТИ НАМ НЕ ПОТРІБНА!» - Слухаю вас і думаю: це ж треба! Всі більш-менш успішні люди намагаються з маленьких міст виїхати в столицю, а ви, навпаки розвиваєте регіон! - Знаєте, Агенція регіонального розвитку підтримує формацію Nova Opera, а це вже музиканти світового рівня. І от, коли вони на страсну п’ятницю з аншлагом показували оперу “Йов” на сцені Національної опери у Києві, я пожартував: «Це – привіт з провінції» (сміється). Бо Київ – провінція. Все найцікавіше відбувається у нас. Для прикладу, мій друг, народний депутат Анатолій Сергійович Матвієнко, організував і провів фантастичну штуку – 1-й Форум української родини у знаменитому селі Тишківці на Городенківщині, де народився Роман Шухевич. Ми відкрили там музей-садибу, відновили інтер’єр. З’їхалися представники понад 20 видатних українських родин з 5-ти країн світу! Родини Шухевичів, Бандер, Грушевських, Трильовських, Івасюків, Стефаників, Романюків, Скориків, Цісиків, Бачинських, Гуриків, Сухомлинських, Книшуків, Окуневських. Це таке піднесення – побачити родини, які з покоління в покоління створюють речі, пов’язані з патріотизмом, з родом, з Україною. І коли зараз звучить фраза оцих незрозумілих кандидатів Зе-команди: «давайте зробимо їх ще раз»… Спробуйте такі родини «зробити»! Це родини, які визначали і визначають інтелектуальну і патріотичну складову України. Кожна людина має ту одну річ, яку ніколи не змінить, це наша історія Зараз існують певні ризики, які ідуть з реваншем, але Західна частина України не похитнеться і не допустить цього! Ми маємо втримати те, що досягли, і ще раз крикнути: «Росія, відчепись від нас! Йди геть! Ти нам не потрібна!». Є дуже проста філософія: кожна людина – ви, я – ми маємо ту одну річ, яку ніколи не змінимо, це – наша історія. Треба на кожного кандидата подивитися. Що ж він зробив, чим він живе, які його правила, яка його позиція? А в цій ситуації, яка зараз існує, всі ховаються за ширмами: «я йду від такої партії, я від такої». Особистість і її відповідальність зникають.