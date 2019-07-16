Кандидати Чернігівщини: "жінка-дракон", двійники та чинні депутати

На шести мажоритарних округах область має 95 кандидатів у депутати, з них 49 – від політичних партій

Що ближче до позачергових парламентських виборів, то передвиборча боротьба на Чернігівщині стає все гарячішаю. Кандидати, які мають значний фінансовий ресурс і політичний досвід (а це, переважно, чинні народні депутати) використовують його та депутатські преференції, аби залишитись на своїх посадах, і тому їхні кампанії – найпомітніші. Люди, може й не бідніші, але менш впливові, привертають до своїх персон увагу в різний спосіб – креативом, адмінпідтримкою, авторитетом своїх партій. Третя категорія кандидатів (а таких більшість) взагалі не піаряться або роблять це слабо, що свідчить про інші цілі їх реєстрації.

Загалом на своїх шести мажоритарних округах Чернігівщина має 95 претендентів на депутатські мандати: 49 – від політичних партій та 46 самовисуванців. За інформацією ОПОРИ, дві третини з них зареєструвалися в останні три дні відведеного для цього строку. Найбільша кількість кандидатів (по 19 осіб) – у виборчих округах №209 та № 210, найменша (13) – в окрузі № 208. Середній вік становить 41 рік. Найстаршому – 77, наймолодшому – 23 роки. Жінки складають усього 10%.

"ОБИРАЙ СВОГО", АЛЕ КОГО?

Попри відсутність у списку з 15 кандидатів чинних народних депутатів, боротьба за мандат у 205-у виборчому окрузі міста Чернігова буде чи не найзапеклішою. Найактивнішу виборчу кампанію тут проводить власник низки аграрних підприємств, ексголова Чернігівської облдержадміністрації, безпартійний самовисуванець Валерій Куліч. Свою передвиборчу кампанію він будує на меседжі, що він "свій", місцевий і йде в Раду, щоб захищати інтереси Чернігова. Саме це й написано на його бігбордах, розміщених в обласному центрі мало не на кожному кроці.

Валерій Куліч

До Верховної Ради Куліч балотується вже вдруге – у 2014 році він був обраний туди на цьому ж 205-у окрузі від політичної партії "Блок Петра Порошенка". Експерти пишуть, що особливою активністю в парламенті він не відзначався, жодного разу не виступав і не подав жодного депутатського запиту.

У травні 2015-го Куліч склав депутатський мандат у зв’язку з призначенням його на посаду голови Чернігівської облдержадміністрації. Того ж року був визнаний найбагатшим губернатором України – його статки перевищили 28 млн грн. У такому ж рейтингу 2018 року він був другим. Водночас, за рівнем соціально-економічного розвитку, Чернігівщина в Україні пасла задніх.

Відомо, що Куліч є давнім другом і бізнес-партнером чинного чернігівського мера Владислава Атрошенка. Тож не дивно, що останній зараз активно за нього агітує. Опоненти звинувачують Атрошенка у використанні адмінресурсу (мовляв, возить Куліча підприємствами Чернігова та залучає до участі в різних публічних заходах) і подають до суду. Втім, останній не вбачає в діях міського голови порушень, оскільки він оформив відпустку й агітує як приватна особа.

Позивається до мера і другий помітний кандидат на 205 окрузі – столичний бізнесмен Олег Семінський, який балотується від партії "Слуга народу". Він вважає, що Куліч і Атрошенко ведуть брудну й незаконну агітаційну кампанію.

Олег Семінський

Прізвище Семінського на Чернігівщині зазвучало нещодавно в контексті початку розробки великого родовища кварцового піску та будівництва в Городнянському районі потужного склозаводу. Хоча й до цього в області його знали. Семінського пам’ятають і як колишнього керівника компанії «Нафтогазвидобування», після звільнення якого компанія увійшла до складу ДТЕК “Нафтогаз”. Також іще не забулася гучна історія з викраденням Олега Семінського у 2012 році. Тоді в Києві його викрали невідомі в масках і три з половиною роки він провів у заручниках. Згодом сам Семінський сказав “Дзеркалу тижня” , що його викрадення ініціювали колишній друг і партнер, колишній народний депутат Микола Рудьковський і представники кримінального світу.

Кандидатом, який може скласти серйозну конкуренцію двом попереднім, є представник ВО "Батьківщина", чернігівський адвокат і правозахисник Юрій Власенко. У 2016 році, на проміжних виборах до Верховної Ради у 206 окрузі, він посів друге місце, поступившись чинному нардепу Максиму Микитасю.

Юрій Власенко

"На 205 окрузі дуже цікава ситуація, я навіть не буду прогнозувати, хто може перемогти. Тому що в одних кандидатів є підтримка партійних структур, в інших – міського голови, у третіх – дуже високий рейтинг партії "Слуга народу". Думаю, що вирішальними для 205 округу будуть останні 5-7 днів перед виборами", – прокоментував ситуацію чернігівський політичний оглядач Юрій Паперний.

"ДРАКОНОМАТЬ"

Виборчий округ №206 у Чернігові також цікавий по-своєму. Паперний вважає, що до парламентського мандата тут упевнено йде народний депутат і безпартійний самовисуванець, київський бізнесмен Максим Микитась. Його прізвище зараз найчастіше фігурує в місцевих ЗМІ, чого кандидат, певно, й домагається. Перш за все, він створює собі імідж людини, яка захищає інтереси населення, котре потерпає від бездіяльності, байдужості чи незаконних дій місцевої влади, та переймається розвитком об’єднаних громад. Недавно його бачили в селищах Седневі Чернігівського району та Любечі Ріпкинського, де люди незадоволені роботою селищних голів.

Максим Микитась

Скандальчик кандидатові теж "на руку". Тому в Любечі Микитась влаштував справжнє "шоу": прийшовши на сесію "захищати" місцеве населення, він полаявся з селищним головою, а коли той намагався викликати поліцію, відібрав у нього телефон і розбив об стіну. Відео телеканалу UA: Чернігів із цим скандальним сюжетом облетіло всю Україну. За фактом хуліганських дій нардепа Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження.

Ще одну справу, пов’язану з іменем Микитася, напередодні конфлікту в Любечі, порушив Чернігівський відділ поліції після анонімного виклику до офісу цього кандидата – біля нього людям нібито роздавали гроші. На місці поліцейські застали кількох громадян похилого віку, від яких, звісно, підтвердження підкупу не отримали. Тим часом від квартири до квартири у Чернігові люди переказують одне одному – де й коли, в обмін на персональні дані (навіть з фотографуванням!) можна отримати "набір для консервації" (оцет, олію, цукор, кілька кришок) чи гроші від Микитася.

Марина Рейко

У жорсткій опозиції до цього кандидата в окрузі балотується безпартійна самовисуванка з Чернігова, менеджер адміністративної діяльності ТОВ "СМЕНА" Марина Рейко. У Чернігові її знають як ексдепутатку міської ради та редакторку безкоштовного рекламного журналу двох великих торгових центрів. Гасло Рейко – "Йду драконити владу" – зробило її помітною з-поміж решти кандидатів округу. Рейко відкрито заявляє, що прагне "сплутати карти" й не допустити перемоги Микитася. В одному з коментарів на своїй сторінці у Facebook, де їй дорікали в намірі "драконити", а не працювати в Раді, вона пояснила свій креативний меседж так: "Реклама повинна бути яскравою, iнакше за мiсяць мене нiхто не помiтить. Моя мета: не пропустити Микитася. Бо якщо не я, то буде вiн. Iнші взагалi рекламну кампанiю не ведуть, а без цього, на жаль, перемоги не буде", – заявила вона.

Презентуючи Рейко у своєму огляді жінок-кандидаток на сайті інформагенції "Чернігівський монітор", Юрій Паперний зауважив наступне: "Багато емоцій на сторінці, грамотні головні лінії… Але одне питання – хто фінансує кампанію? Родичі? Інші кандидати? Людина, яка позиціонує себе як борець з корупцією, повинна дати відповідь на це запитання. Щоб їй повірили. Адже менеджер адміністративної діяльності ТОВ "СМЕНА" – це геть не та посада, яка дозволяє заробити на результативну виборчу кампанію до парламенту. А пояснення "чоловік – дуже забезпечена людина, власник торговельних центрів та магазинів" породжує більше запитань, аніж відповідей. І щодо корупційних зловживань також".

ПАРАД ДВІЙНИКІВ

У найбільшому в Україні 207 окрузі з центром у місті Корюківка спостерігається активна боротьба двох безпартійних кандидатів-самовисуванців: чинного народного депутата України Анатолія Євлахова та нардепа V, VI та VII скликань Ігоря Рибакова.

Ігор Рибаков

За інформацією Вікіпедії, діяльність Рибакова в парламентах попередніх скликань позначилася ініціативою створення Міжфракційного депутатського об'єднання "Контрабанді – СТОП", виходом у 2008 році з парламентської коаліції на знак протесту проти "кришування" тіньових схем розкрадання держави, створенням у 2010 році депутатської групи "Реформи заради майбутнього". Водночас Рибаков – один зі 148 депутатів Верховної Ради України, які підписали звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати Волинську трагедію геноцидом польського народу. Перший Президент України Леонід Кравчук назвав цю заяву такою, що може бути прирівняна до національної зради. Крім того, Рибаков голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року, активно допомагав УПЦ Московського патріархату, за що не раз був нею нагороджений.

Анатолій Євлахов працює у Верховній Раді VIII скликання з 2014 року, куди був обраний у цьому ж 207 окрузі від партії "Блок Петра Порошенка". Він – співзасновник Благодійного фонду "Слов'янський", який фінансує заходи із боротьби з онкозахворюваннями та надає підтримку дитячим навчальним закладам. Крім того, він – партнер Всеукраїнської літературної премії "Вибір дітей" конкурсу "Коронація слова", засновник регіональної премії для школярів "Освічені діти – успішна країна". На сайті руху "Чесно" Євлахов відзначений як депутат, який зразково відвідує комітети і сесійні засідання.

Анатолій Євлахов

Однак знайти його у бюлетені й не помилитися – виборцям буде складно. Адже в окрузі зареєстровано аж троє Євлахових, і всі вони – Анатолії Сергійовичі, та ще й народжені у квітні місяці. У команді чинного нардепа кажуть, що поява його двійників із профтехосвітою – справа рук головного суперника Рибакова. Спершу ЦВК відмовила їм у реєстрації, але через суд ті таки домоглися свого.

До речі, технологія двійників на цих виборах застосовується не тільки у 207 окрузі. Так, у 205-му зареєструвався Ярослав Валентинович Куц – повний тезка начальника управління ЖКГ Чернігівської міської ради, який взагалі не балотується. У 208-му зареєстровано три Давиденки, 209-му – три кандидати з прізвищем Зуб, у 210-му – два Приходьки.

Збити з пантелику виборців і відтягнути у конкурентів голоси учасники перегонів намагаються також, використовуючи у своїх біографіях відомі бренди. Зокрема, троє кандидатів вказали як місце роботи ТОВ "Слуга народу" та ПП "Слуга народу", хоча до партії з такою назвою вони не мають жодного стосунку. За фактами реєстрації кандидатів-двійників різного штибу поліція Чернігівщини відкрила і розслідує кримінальні провадження.

ПІШОВ У НАРОД

Виборчий округ № 208 із центром у Бахмачі має найменшу кількість кандидатів – 13. Тут, на думку Паперного, лідирує безпартійний народний депутат України, нині самовисуванець Валерій Давиденко.

Валерій Давиденко

"Він дуже жорстко "пішов у народ", має по 2-3-4 зустрічі щодня і якщо мережа його агітаторів під час президентської кампанії спрацювала не дуже добре – на мою думку, – то зараз він намагається компенсувати це власним авторитетом і мобілізацією своєї команди на всій території округу", – сказав експерт.

У нардепа Давиденка – два "клони". У них різні імена, зате такі ж, як у нього, по-батькові – Миколайовичі.

До Верховної Ради України Валерій Давиденко потрапив у 2014 році від партії "Всеукраїнське аграрне об'єднання "Заступ". Є членом Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, входить до фракції "Блок Петра Порошенка". До обрання в парламент, у 2013-2014 роках, працював на посаді заступника міністра аграрної політики та продовольства України в уряді Миколи Азарова. До позитивних характеристик депутата рух "ЧЕСНО" відніс зразкову відвідуваність сесій, до негативних – кнопкодавство.

Геннадій Примако

Серед конкурентів Давиденка на цих виборах можна зустріти відомі в області прізвища – Менського міського голови Геннадія Примакова (Радикальна партія Олега Ляшка) та ексзаступника Батуринського міського голови Валентина Потерухи (ВО "Свобода"). Останній зареєстрований як студент Чернігівського національного технологічного університету, яким він є насправді. З посади у міськраді, зазначив кандидат, він пішов із наміром "рухатися далі".

ДЕПУТАТ ПРОТИ МЕДИКА

Округ №209 (центр – місто Ніжин) має 19 претендентів на парламентське крісло. У ньому впродовж усієї своєї каденції активно пропрацював представник "Народного фронту", народний депутат України Олександр Кодола. Його прес-служба постійно інформувала ЗМІ про позицію обранця щодо тих чи інших важливих чи конфліктних питань, його виступи у Верховній Раді, ініціативи, "вибивання" коштів для Ніжина тощо. Водночас Громадянська мережа ОПОРА назвала Кодолу депутатом, який найчастіше з усіх представників Чернігівщини у парламенті піарився на бюджетних проектах, ставлячи собі в заслугу залучення коштів на соціально-економічний розвиток. Зараз Кодола знову балотується, та чи пройде в Раду, залежить від того, як виборці зреагують на його суперників – представників різних партій, а передусім – "Слуги народу".

Олександр Кодола

Від цієї політичної сили у парламент висувається безпартійний генеральний директор Чернігівського медичного центру сучасної онкології Валерій Зуб. Цей кандидат має неоднозначну репутацію. У Чернігові його добре знають як чудового лікаря-хірурга та ексдепутата обласної ради. На посаді головного лікаря донедавна обласного онкодиспансеру він проявив себе як керівник, для якого залучення коштів у медзаклад і впровадження сучасних методів лікування – понад усе. Зокрема, під його керівництвом у диспансері нещодавно було збудовано новий радіотерапевтичний корпус і запущено найсучасніше обладнання для променевої терапії – лінійний прискорювач.

У ЗМІ медичний заклад активно позиціонувався як найсучасніший медичний центр із високим рівнем надання допомоги, у який його нещодавно і перейменували. Та чи стало від цього легше пацієнтам – питання спірне. Адже за керівництва Зуба відвідувачам закладу і онкохворим доводиться платити за чимало послуг, а у виснажливих чергах до лікарів – сидіти годинами. Рівень організації надання первинної меддопомоги в диспансері викликає у жителів регіону багато нарікань.

Валерій Зуб

Аналіз особи кандидата дозволяє прослідкувати його політичні переміщення і прагнення бути з тими, хто при владі: починаючи з 2010 року, Валерій Зуб змінив 4 парії: Блок Юлій Тимошенко, “Партія регіонів”, Блок Петра Порошенка і нині – "Слуга народу". Зі слів кандидата в інтерв’ю чернігівській газеті "Весть", на цих виборах до Верховної Ради Зуб іде за фінансової підтримки голови правління агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка.

Про небажання суперників Зуба пропустити його в парламент свідчить наявність у нього "двійників": на 209 окрузі зареєстровано двох самовисуванців із таким же прізвищем, одного з яких навіть звати Валерій. У зв’язку з цим кандидат-лікар написав до поліції заяву.

ФІГУРАНТИ

Список кандидатів у виборчому окрузі №210 із центром ще в одному великому місті обласного значення – Прилуках має два прізвища, які нині часто фігурують у передвиборчих новинах. Одне з них належить чинному народному депутату з фракції "Блок Петра Порошенка", а нині самовисуванцю Олегу Дмитренку.

Відомий він тим, що, будучи депутатом Чернігівської обласної ради від ВО "Батьківщина", в 2010 році на першій же сесії голосував за керівництво ради від “Партії регіонів”. За це його відразу виключили з "Батьківщини" та її фракції.

Олег Дмитренко

Рух "ЧЕСНО" називає Дмитренка кнопкодавом та фігурантом трьох антикорупційних розслідувань щодо махінацій із природними ресурсами, шахрайських афер та податкових зловживань. Як член аграрного комітету він також має конфлікт інтересів – вказав у своїй е-декларації ТОВ "Батьківщина", яке займається вирощуванням зернових.

У ході поточної передвиборчої кампанії Дмитренко "засвітився" на спробах підкупу виборців у селі Чемер Козелецького району. Про це повідомили активісти ГО "Стоп корупції".

Вони дізнались, що місцевій школі кандидат подарував газонокосарку, два планшети iPad, пообіцяв поставити вікна. В обмін на це, очевидно, отримав дозвіл агітувати за себе прямо на території навчального закладу.

Серед конкурентів Дмитренка в окрузі є банкір-самовисуванець, заступник голови Нацбанку України часів правління Януковича Борис Приходько. Відомо, що в липні 2014 року він був затриманий Генпрокуратурою за підозрою у розкраданні 2 млрд грн з Аграрного фонду. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і призначив заставу в розмірі 200 млн грн. Невдовзі ця сума була сплачена, а Приходько вийшов на волю. З Нацбанку його звільнили в ході люстрації, однак через суд він відновився на роботі.

На поточних виборах ім’я кандидата гучно прозвучало в контексті побиття журналістів у його прилуцькому офісі. Подія трапилася 13 червня увечері, коли знімальна група "Стоп корупції" приїхала за викликом до Прилук зафіксувати ймовірний підкуп виборців. Під час спроби журналістів зробити це – на них напав представник штабу Приходька Олександр Чалий. За фактом побиття медійників поліція Чернігівщини відкрила кримінальне провадження.

Цікаво, що свою передвиборчу агітацію Приходько оформив у зелено-жовтих кольорах у стилі "ЗЕкоманди" та партії "Слуга народу". Це можна побачити на його кандидатському сайті, де в центрі на зеленому тлі розміщене таке сучасне "#ПриходьКоманда".

Двійником банкіра в окрузі є 77-річний пенсіонер із Шепетівки Василь Приходько.

Конкуренцію названим політикам в окрузі складають голова Прилуцької райради, член "Європейської солідарності" Василь Малик, директор ПрАТ "Прилуцький м’ясокомбінат", висуванець Аграрної партії Артем Рожко, директор прилуцького заводу "Пожмашина, свободівець Іван Тютюнник, директор Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Світанок", представниця "Опозиційного блоку" Марія Ястремська, представник "Слуги народу" Дмитро Пахомов та інші.

Наприкінці огляду залишається дати прогноз щодо можливості підвищення якісного складу майбутнього парламенту в результаті позачергових виборів. Чернігівський політичний оглядач Паперний вважає, що цього не буде.

"Якби були відкриті партійні списки, то сподівань на нових людей і командну роботу у Верховній Раді було би більше. І якби відмінили мажоритарку – то теж можна було б сподіватися на парламент, у якому вплив політсил і популізму був би зменшений. А так, при цій швидкоплинній кампанії, говорити про якість – дуже важко", – сказав аналітик.

Наталія Потапчук, Чернігів