Чому угорські дипломати ризикують стати персонами non-grata в Україні

Відкрита чи прихована агітація за кандидата у нардепи з боку іноземців – це порушення статті 43 Віденської конвенції

Міністерство закордонних справ України попередило угорських чиновників, що готове вжити заходів, аби не допустити втручання угорської влади у внутрішньополітичне життя України перед парламентськими виборами.

Про це йшлося на зустрічі т.в.о. міністра закордонних справ України Єгора Божка з послом Угорщини, про підсумки якої МЗС повідомило в офіційній заяві від 14 липня.

“Угорській владі наполегливо рекомендовано до завершення виборчого процесу утриматись від подальших поїздок до Закарпаття та інших заходів, що можуть розцінюватись як агітація”, – йдеться в заяві, розміщеній на сайті МЗС.

Що ж саме викликало таку реакцію української сторони?

ЖОДНОЇ ЗУСТРІЧІ — БЕЗ ПОВАЖНОГО ГОСТЯ

Практично кожна зустріч із виборцями кандидата у народні депутати по одномандатному округові №73 Василя Брензовича характеризується не тільки високою явкою, але й присутністю вельми поважних гостей – угорських дипломатів та урядовців, які, будучи захищеними міжнародним правом, опосередковано порушують його, втручаючись у внутрішні справи України. Як та чому – спробуємо розібратись.

21 липня в Україні відбудуться позачергові парламентські вибори, які приведуть в оновлену Верховну Раду нових представників громадськості, етнічних та національних меншин. Представляти інтереси угорців України в парламенті неофіційний Будапешт доручив Василю Брензовичу та його команді, які є членами Товариства угорської культури Закарпаття (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség – угор.), котре напряму фінансується урядом Угорщини, а очолює його сам пан Брензович. Крім вже згаданого кандидата у народні депутати Василя Брензовича, який балотується по одномандатному округу №73, за місце у парламенті від угорців Закарпаття поборються: перший заступник голови Закарпатської облради Йосип Борто (округ №68 із центром в Ужгороді) та депутат Закарпатської облради Мікловш Товт (округ №69 із центром у Мукачеві). Якщо останніх двох можна назвати більше «технічними кандидатами», то лише Василь Брензович має високі шанси потрапити у новообраний парламент.

У Будапешті добре знають про реальний стан справ серед угорців Закарпаття. Саме звідти йде матеріальна та професійна консультативна підтримка кандидатів від угорців на майбутні вибори, які й затверджуються після погодження у Будапешті. Мало того, лідер ТУКЗ-KMKSZ Василь Брензович особисто їде перед виборами на зустріч з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном – аби прозвітувати про хід передвиборчої кампанії та останні дані соціології.

Зустріч Віктора Орбана та Василя Брензовича, Будапешт, 12 липня 2019 року

ВТРАТУ ВПЛИВУ КОМПЕНСУЮТЬ ШЛЯХОМ ГРОШОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ

Здавалося б, для чого потрібно підключати угорських урядовців та дипломатів під вибори в Україні, ризикуючи міжнародним статусом та іміджем, якщо прем’єр Віктор Орбан повністю довіряє команді пана Брензовича на Закарпатті та впевнений у його перемозі?

За інформацією компетентних джерел у верхівці Товариства угорської культури Закарпаття (ТУКЗ-KMKSZ), до Віктора Орбана та інших угорських урядовців надійшли факти про часткову втрату впливу Василя Брензовича в угорському середовищі та політикумі Закарпаття, а також останні соціологічні дані, де їхній кандидат втрачає лідерство у виборчій гонці свого округу. Офіційний Будапешт ризикує втратити єдиного представника у Верховній Раді України, а з тим – і частку впливу в Києві та по регіону. Проти очільника ТУКЗ-KMKSZ зіграло й те, що угорцям так і не вдалося створити Притисянський виборчий округ на Закарпатті, всі суди проти Центральної виборчої комісії України були програні, а відповідальність за це частково лягла на пана Брензовича.

Про втрату впливу Василя Брензовича та його підтримки з боку угорців заговорили також і в експертному середовищі Закарпаття.

- Для чого за тиждень до виборів на Закарпаття їдуть угорські високопосадовці? У четвер, 11 липня, в м.Берегово прибув уповноважений Угорського уряду Левенте Мадяр. Він провів закрите зібрання кандидатів-угорців до Верховної Ради України. У ньому взяли участь: чинний депутат Верховної Ради Василь Брензович, кандидати у народні депутати Мікловш Товт та Йосип Борто, а також міський голова Берегова Золтан Баб'як, учасник АТО Васль Зубанич, депутат Закарпатської обласної ради Ілдіка Орос. На зустрічі йшлося про мобілізацію всього угорськомовного населення на підтримку своїх кандидатів, у тому числі й шляхом грошового стимулювання їх, з чуток – надання безкоштовної фінансової допомоги підприємцям. Також розробляється план повернення із Угорщини заробітчан. Йшлося також про можливе зняття з перегонів Василя Брензовича на користь Миколи Ковача. Так як рейтинг Брензовича сильно впав – і він не пройде до ВР, – коментує у Facebook відомий юрист та активіст Роман Келемен.

Проаналізувавши реальний стан справ, у Будапешті ухвалили ризиковане, але ефективне рішення – підключити до виборчої гонки в Україні угорських дипломатів та урядовців, які мають ходити на зустрічі з електоратом, розповідати про фінансову підтримку Угорщини для Закарпаття, відбудовані школи, садки, лікарні та дороги, а також – між рядків нагадати, що 21 липня будуть вибори, треба прийти і проголосувати за «свого» кандидата, тобто – того, хто тут із нами разом, у цьому залі.

За останній місяць таких прикладів можна навести чимало. Останній з них – це зустріч заступника міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяра з угорцями у Берегові. Виступаючи зі сцени разом із кандидатом у народні депутати Василем Брензовичем, угорський урядовець відзначив, що на сьогодні реалізовано 24 тисячі заявок, а це понад 13 млрд форинтів на грантові кошти фонду «Еде Егана», а також попросив підприємців активніше подаватись на гранти. Опісля – Левенте Мадяр нагадав присутнім про вибори, про те, як важливо прийти проголосувати за свого представника у парламенті, а також те, як ефективно на цій посаді працював Василь Брензович, нинішній кандидат. Все це виглядало як прихована агітація, проведена дуже обережно і професійно. Детальніше – у відеосюжеті, опублікованому на офіційній Facebook-сторінці Василя Брензовича.

ВАЖКА “АРТИЛЕРІЯ” В ОСОБІ МІНІСТРА

До речі, в останній тиждень перед виборами на зустріч з угорцями Закарпаття приїхали сам міністр закордонних справ Угорщини Пийтер Сійярто та керівник адміністрації прем’єр-міністра Гергей Гуйяш.

Це далеко не єдиний випадок. До прикладу, на наступному фото – голова ТУКЗ-KMKSZ Василь Брензович та очільник УМДС Ласло Зубанич підписують у Берегові договір про співпрацю на парламентські вибори. Це дві українські організації, які представляють інтереси угорців. Все б нічого, якби це не проходило під «пильним наглядом» трьох небайдужих осіб: це – генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бугайло, держсекретар з питань національної політики уряду Угорщини Янош Арпад Потапі та генконсул Угорщини в Берегові Матіаш Сіладі.

За спинами підписантів (зліва-направо): Йожеф Бугайло, Янош Арпад Потапі, Матіаш Сіладі

- Звісно, можна припустити, що це сталося випадково, – мовляв, просто потрапили в кадр, стояли неподалік. Або й взагалі сказати, що в цій ситуації немає нічого дивного, адже Будапешт постійно підтримує угорську нацменшину в Україні, офіційні особи постійно приїздять на Закарпаття, уряд Угорщини навіть створив посаду уповноваженого, й так далі. Але погодьтеся, – якось дивно виглядає підписання політичної угоди між двома українськими політиками, які ведуть свої політичні сили на парламентські вибори в Україні – у присутності офіційних представників держави Угорщина. Особливо – якщо знати, що саме ці троє угорців, разом з Ласло Брензовичем та Ласло Зубаничем, відповідають в Україні за "угорську політику", в найширшому розумінні цього слова, – так коментує подію закарпатський політолог Дмитро Тужанський для видання «Європейська правда».

Наступне фото – зустріч кандидата у народні депутати Василя Брензовича із виборцями села Сасово на Виноградівщині, під час відкриття оновленого за угорські кошти дитячого садка. На зустрічі 7 липня присутній також генконсул Угорщини в Берегові Матіаш Сіладі. Коментуючи це фото у своєму Facebook, пан Брензович зізнається, що говорили про вибори і його підтримку на них.

Василь Брензович та Матіаш Сіладі на відкритті дитсадочка на Виноградівщині

ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ЧИ ПОРУШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ НОРМ?

Угорські дипломати та урядовці можуть дуже легко пояснити свою поведінку та події, в яких вони беруть участь, тим, що в їх обов’язки входить захист інтересів угорців в Україні, що передбачає проведення постійних зустрічей, участь в урочистостях та сприяння розвитку культури, освіти та ін. Де порушення міжнародних норм і принципів?

Відкрито чи приховано агітуючи за того або іншого кандидата у нардепи, угорські дипломати грубо порушують статтю 43 Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 1961 року, яка є основоположною у міжнародній дипломатії. Всі країни-підписанти, в тому числі й Угорщина, зобов’язані дотримуватись норм і правил, вказаних у конвенції.

Згідно з конвенцією, це неповага до законів та звичаїв країни перебування, втручання у її внутрішні справи, зловживання дипломатичними привілеями та імунітетами, заяви, які розцінюються як нетактовні або образливі щодо країни перебування тощо. Все це, звичайно, квалі­фікується як «діяльність, несумісна зі статусом дипломатичного агента», наслідком чого і є вимога до акредитуючої держави відкликати даного дипломата і припинити його функції в представництві.

Парламентські вибори – внутрішні справи України, а втручання іноземних дипломатів у них – порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Санкція статті передбачає оголошення дипломата «неприйнятною особою» чи персоною non-grata – з подальшою висилкою з країни.

У світовій практиці таких прецедентів – сотні. До прикладу, у липні 2018 року за втручання у внутрішні справи країни та загрозу національній безпеці з Греції було вислано двох російських дипломатів, а також оголошено їх персонами non-grata.

У серпні минулого року Міністерство закордонних справ України вручило угорському дипломату ноту через втручання уряду Віктора Орбана у внутрішні справи іншої суверенної держави, тобто України. Причина – офіційний Будапешт допустив низку недружніх кроків стосовно України, які негативно впливають на двосторонні відносини країн та свідчать про неприпустимість втручання однієї країни у внутрішні справи іншої.

Напередодні позачергових виборів до Верховної Ради України 21 липня МЗС України було знову змушене відреагувати на поведінку угорських дипломатів на Закарпатті, які приховано агітують за проугорського кандидата, а також на часті візити чиновників уряду Віктора Орбана, які «нагадують» – хто допомагає Закарпаттю.

“Вважаємо такі дії угорської сторони порушенням дипломатичних канонів та духу добросусідства. Українська сторона залишає за собою право на кроки для запобігання втручанню Угорщини у внутрішні справи України”, – заявили у міністерстві.

Сподіваємося, що угорські посадовці нас нарешті почують.

Валерій Гринченко