Порошенко зустрівся з виборцями в Ужгороді
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Укрінформ
5-й президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко відвідав Закарпаття та провів зустріч із виборцями на Театральній площі Ужгорода.
Порошенко зустрівся з виборцями в Ужгороді
Як повідомлялося раніше, якби парламентські вибори проводилися наступної неділі, серед усіх опитаних 34% готові підтримати партію "Слуга народу", 8% - Опозиційну платформу, 5% - "Європейську солідарність" і 5% - партію "Голос". "Батьківщину" готові підтримати 4%, всі інші політсили - 2% і менше.