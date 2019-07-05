ЦВК заявляє, що може не встигнути надрукувати бюлетені через повторне жеребкування

“ЦВК повідомляє, що в разі необхідності проведення нового жеребкування наслідком буде неможливість вчасного друку необхідної кількості бюлетенів Державним підприємством "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів" та забезпечення їх доставки для проведення голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі”, - ідеться в повідомленні.

У ЦВК підкреслили, що відповідно до частини четвертої статті 80 Закону "Про вибори народних депутатів України" в рамках установленої імперативної вимоги щодо строку проведення жеребкування (не пізніш як за 24 дні до дня голосування) 26 червня, тобто в останній день такого строку, було проведено жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені.

Зазначається, що з урахуванням проведеного жеребкування, у якому взяли участь усі політичні партії, кандидати в народні депутати, від яких на той час були зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, постановою ЦВК від 26 червня №1345 було затверджено форму, колір і текст відповідного виборчого бюлетеня.

За даними Центрвиборчкому, вказана постанова в судовому порядку в установлений процесуальним законом строк не була оскаржена і є чинною.

Водночас у ЦВК нагадали, що на виконання судового рішення з урахуванням результатів обговорення ситуації на нараді членів комісії за участі уповноважених представників політичних партій ЦВК включила до виборчого бюлетеня позицію щодо партії "Рух нових сил” під №22.

“При прийнятті цього рішення Комісія керувалася також положенням Закону України "Про вибори народних депутатів України", яке встановлює припинювальний строк для проведення жеребкування, а саме – до затвердження форми і тексту виборчого бюлетеня, тобто не пізніше 26 червня 2019 року, та не передбачає можливості його поновлення”, - запевнили в Центрвиборчкомі.

У комісії відзначили, що включення до виборчого бюлетеня "Руху нових сил” під №22 давало змогу забезпечити повноцінну реалізацію цією політичною партією, а також кандидатами в народні депутати від партії, прав та можливостей щодо участі у виборчому процесі та не порушувало прав та інтересів інших політичних партій, а також інших суб’єктів та учасників виборчого процесу.

“ЦВК з огляду на неурегульованість законом ситуації та виходячи із визначальних принципів дійсного демократичного виборчого процесу, зважила всі правові ризики та керувалася принципом дотримання "справедливого балансу" і забезпечення права виборців на вільне і усвідомлене волевиявлення”, - наголосили в Центрвиборчкомі.

У цьому контексті у ЦВК зауважили, що не погоджуються із рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду, який зобов’язав провести пережеребкування партій.

“Забезпечення прав одного суб'єкта виборчого процесу не може мати наслідком порушення прав та законних інтересів інших суб’єктів виборчого процесу та законного перебігу виборчого процесу в цілому як реалізації права виборців на вільне волевиявлення”, - додали в комісії.

Як повідомляв Укрінформ, 4 липня голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що Шостий апеляційний адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію провести пережеребкування партій. За її словами, ЦВК буде оскаржувати рішення суду.

26 червня ЦВК за результатами жеребкування визначила номери політичних партій для розміщення у виборчому бюлетені на дострокових парламентських виборах 21 липня.

30 червня ЦВК внесла до виборчого бюлетеня партію "Рух нових сил" колишнього президента Грузії й ексголови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Партії без жеребкування надали номер 22. У ЦВК стверджують, що, оскільки під час передвиборчої агітації політичні партії використовують вже визначені жеребкуванням номери, то зміна цих номерів може спричинити дезорієнтацію виборця.

3 липня Аграрна партія України подала позов до суду через те, що ЦВК не проводила жеребкування для внесення в бюлетень партії Саакашвілі. Саакашвілі заявив, що виступає проти повторного жеребкування, і його політична сила не збирається вимагати повторного жеребкування.

Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.