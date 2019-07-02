Винник про підтримку Аграрної партії: Якби я не був із села, то не збирав сьогодні стадіони
Про це повідомляє пресслужба політсили.
«Я підтримую Аграрну партію, тому що мені близька її ідеологія. Я виходець із села. І я пишаюся цим. Якби я не був із села, якби я так тяжко не працював, як працюють люди на селі, я не досягнув би таких висот і не збирав сьогодні стадіони. Мені хочеться, щоб наша сільська молодь не їхала в Європу, а навпаки, наше село стало європейським», - зазначив співак.
Як повідомляється, Винник разом із лідером виборчого списку Михайлом Поплавським розпочинають тур регіонами України на підтримку Аграрної партії. Перша зустріч з виборцями відбудеться 4 липня у місті Фастів Київської області.
Як повідомляв Укрінформ, ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський очолив виборчий список Аграрної партії України, який було представлено на XXI позачерговому з’їзді партії 9 червня 2019 року.
Наприкінці травня 2019 року Аграрна партія України заявила про свій намір брати участь у парламентських виборах, які відбудуться 21 липня.
Фото: КНУКіМ