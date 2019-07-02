Винник про підтримку Аграрної партії: Якби я не був із села, то не збирав сьогодні стадіони

Відомий український співак Олег Винник висловив підтримку Аграрній партії України та разом із лідером цієї політичної сили Михайлом Поплавським починає тур по країні.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

«Я підтримую Аграрну партію, тому що мені близька її ідеологія. Я виходець із села. І я пишаюся цим. Якби я не був із села, якби я так тяжко не працював, як працюють люди на селі, я не досягнув би таких висот і не збирав сьогодні стадіони. Мені хочеться, щоб наша сільська молодь не їхала в Європу, а навпаки, наше село стало європейським», - зазначив співак.

Як повідомляється, Винник разом із лідером виборчого списку Михайлом Поплавським розпочинають тур регіонами України на підтримку Аграрної партії. Перша зустріч з виборцями відбудеться 4 липня у місті Фастів Київської області.

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Як повідомляв Укрінформ, ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський очолив виборчий список Аграрної партії України, який було представлено на XXI позачерговому з’їзді партії 9 червня 2019 року.

Наприкінці травня 2019 року Аграрна партія України заявила про свій намір брати участь у парламентських виборах, які відбудуться 21 липня.

Фото: КНУКіМ