Вибори-2019. Особливості столичної «мажоритарки»

За кого на дочасних виборах голосуватиме Київ

На нас очікують дуже цікаві вибори в мажоритарних округах.

Словосполучення «мажоритарна система» у нашому політичному словообігу, напевно, зустрічається найчастіше. Виборча система, за якої (що там і казати) кандидату найголовніше – сподобатися виборцю, а не лідеру партії.

Система, яку за новітнім українським суспільним міфом прийнято вважати найбільш корупціогенною, мовляв, – де виборців достатньо купити. Хоча гроші, насправді, – лише один із еквівалентів сили. І «купувати» виборців можна дуже по-різному. Систему, яку прийнято ненавидіти та обвинувачувати у нашому недосконалому політичному житті, повністю або частково застосовують більш як у сотні країн світу, у тому числі в США, Великій Британії, Франції, Канаді, Австралії, Індії, Німеччини, Японії.

Насправді, якщо парламент – це зліпок суспільства, то він найкраще проявляється на мажоритарці. Оскільки це битва не лише гаманців, а й характерів та персоналій, на мажоритарному окрузі сходяться найкращі людські чесноти та пороки (деколи – в одній і тій самій персоні). Вибори на мажоритарці – це битви не лише обіцянок, а й власних історій.

Ми не знаємо, чи будуть ці мажоритарні вибори останніми для української виборчої системи. Її вже багато років обіцяють скасувати, і колись це вже робили.

Насправді ми сваримо цю систему вже десятки років, а ліквідовувати її не словом, а ділом – ніхто не поспішає. Укрінформ вирішив поцікавитися – чим особлива нинішня мажоритарна кампанія в столиці України?

Київ – це тринадцять мажоритарних округів, на яких представлено від 13 до 29 кандидатів у депутати. Прикмета часу: на кожному з них трапляється по два-три безробітних самовисуванці з єдиною професійно-технічною освітою або студенти другого-третього курсу.

Київ – складне, не бідне місто, яке не продається за гречку, навіть коли в пакеті з нею йде конверт. Хто й що переможе тут: бренд партії, харизма чи попередня праця кандидата, який встиг проявити турботу у вигляді ремонту під'їздів та майданчиків для дітей? Які шанси у скандалістів? Громадських активістів? Націоналістів? Пройдемося по найбільш цікавих персоналіях.

ГОЛОСІЇВ (округ №211):

Сергій Терьохін в центрі

Голосіїв – це багатий спальний район із величезною кількістю новобудов. Цей округ завжди має власну думку. Протягом попередніх парламентських кампаній тут тричі вигравав Сергій Терьохін – депутат, який ніколи не мав фінансового ресурсу й успішно конкурував із багатіями, і якого проводив у ВР опозиційний партійний бренд. Влада могла відкривати тут метро, багато балотувалося забудовників, але жителі району не розплачувалися за це голосами. Голосіїв двічі на президентських виборах віддавав перевагу Петру Порошенку. І нині «Європейську солідарність» тут представляє досить сильний кандидат – секретар Київради Володимир Прокопів. Конкуренцію йому складе відомий своїми скандалами Всеволод Філімоненко, блогер, журналіст, який свого часу публічно конфліктував із головою Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним. Партія «Слуга народу» виставила на округ Олександра Юрченка, людину, яка позиціонує себе як громадський активіст.

ДАРНИЦЯ (округ № 212)

Віталій Сташук Фото: facebook.com/stashuk.vitaliy

Дарниця – цікавий округ. Тут сусідствують і хрущовки, й новобудови. Саме в Дарниці тричі вигравав «космічний мер» Черновецький, а вже в 2012 році – часи Януковича – представник тоді Об’єднаної опозиції Віталій Ярема. Цікаво, що опозиційний кандидат обійшов тоді навіть власника мережі Фуршет Ігоря Баленка, який серйозно фінансово вкладався в округ. В 2014 році тут переміг теж Віталій Сташук, який вважає себе націонал-демократом. Цього року, окрім самовисуванця Сташука, тут ідуть від «Громадянської позиції» – Олексій Гриценко, лідер Автомайдану, син колишнього кандидата в президенти Анатолія Гриценка, та «свободівець» Ігор Мірошниченко, який, втім, іде як самовисуванець. «Слуга народу» виставила кандидатом Максима Перебийніса, лікаря приватної клініки «Борис».

Округ – також без помітних фаворитів, але має ту особливість, що після Черновецького його фаворитами були націонал-демократичні кандидати.

ТРОЄЩИНА (округ № 213)

Борислав Береза

По 213 округу балотується чинний нардеп (колишня права рука Дмитра Яроша) Борислав Береза. Він зайшов у Верховну Раду, як людина Правого сектора, потім став зіркою на каналі «Інтер», що дало привід для чуток, що він – людина Льовочкіна, а якщо вірити експродюсеру каналу Марії Столяровій – її найбільш вдалий проект. Але навряд чи хтось про це пам’ятає зараз. І, зрештою, Береза був одним із тих, хто прославився своєю громадянською позицію в ПАРЕ.

Артем Дубнов. Фото: orthogo

Кандидата від «Слуги народу» Артема Дубнова деякі ЗМІ подають, як креатуру відомого київського забудовника Андрія Вавриша. Троєщина – специфічний, найвіддаленіший спальний район, який має славу найбільш пролетарського, навіть криміногенного. Але на виборах, хоч і з невеликим відривом, тут досі вигравали представники націонал-демократичного напряму.

«Європейська солідарність» висунула на окрузі чиновницю КМДА – Ганну Старостенко. Вона обралася в Київраду, як депутат по Троєщині й не забуває нагадати, що утеплення житлових будинків, новий садочок, парк – її заслуга. Взагалі, це не перший і не останній чиновник КМДА, якого делегує на округ партія Порошенка. Буде цікаво побачити – хто з них зможе успішно провести кампанію.

І ще один момент: Троєщина може дати аванс незнайомцю лише один раз. Бо я не знайшла тут депутата, який би проходив двічі. Це підтверджує стару істину: в спальних, віддалених районах турбота коштує дорого, за її відсутності кандидат, що пройшов на самій лише «ідеології», вдруге програє.

ВОСКРЕСЕНКА, ЛІВОБЕРЕЖКА, РУСАНІВКА (округ № 214)

На окрузі 214 йде журналіст Сергій Швець – ведучий ранкового випуску ТРК "Студія 1+1", зрозуміло, що від «Слуги народу». Активну Фейсбук-кампанію веде член політичної партії "Громадянський рух "Хвиля", антикорупціонер і важковаговик у політиці Віктор Чумак. Він виграв вибори на цьому окрузі в 2012 і в 2014 роках, добре його знає і вміє вести кампанію, оскільки вигравав тут навіть у правої руки Черновецького Олеся Довгого.

З нових облич варто назвати Максима Діжечка від пропорошенківської Демсокири, активіст, генеральний менеджер проекту ГО "Юридична сотня".

ЩЕ РАЗ ТРОЕЩИНА (округ № 215)

Цей округ включає частину Троєщини та Воскресенки.

Андрій Іллєнко

Тут двічі вигравав «свободівець» Андрій Іллєнко, який буде балотуватися знову. Серйозну конкуренцію йому складе інтелігент, міжнародник від «Слуги народу» Богдан Яременко – мабуть, найсильніша з київських кандидатур президентської партії. Цікавим є кандидат від «Голосу», заступник генерального директора з фінансових питань ДП "Прозорро" Андрій Кузьменко. Хто з них переможе, як ви гадаєте? Модель поведінки Андрія Іллєнка мені здається зрозумілішою для неординарного виборця Троєщини. Тим більше, що Андрій давно працює на окрузі. Але виборець Троєщини дуже неоднорідний, і його серце – таки велика загадка.

ХАРКІВСЬКИЙ, СТАРА-НОВА ДАРНИЦЯ (округ № 216)

Олександр Супруненко

216-й округ славний тим, що в найгірші часи він обирав тут кандидатів національно-демократичного спрямування. Єдиними проколом можна вважати вибори 2014 року, коли два національно-демократичних кандидати поборювали одне одного – і виграв Олександр Супруненко, представник «молодої команди» Черновецького. Він і тепер балотується в депутати як самовисуванець. Перед президентськими виборами деякі ЗМІ схилялися до версії, що Супруненко, мовляв, працює на Петра Порошенка. Однак «Європейська солідарність» висунула тут іншого кандидата – Володимира Левіна. Втім, Супруненко так часто тут балотувався, що має шанси.

Від партії «Національний корпус» висунуто Андрія Рекуна – доцента Інституту економіки, екології та права при Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова, члена згаданої партії. Яскравим (принаймні, для соцмереж) висуванцем можна вважати Андрія Юсова – члена політичної партії "Громадянська позиція», учасника проекту «Нові лідери». Він увійшов до Топ-50 "Нових лідерів" за результатами онлайн-голосування, у минулому – радник начальника управління Служби безпеки України в Одеській області з питань взаємодії з громадськістю, радник заступника керівника Апарату Верховної Ради з питань інформаційної політики.

ОБОЛОНЬ (округ №217)

Людмила Костенко. Фото: chesno

Округ 217 на останніх виборах дав чи не найбільший по Києву процент голосування за Петра Порошенка. Тому не виключено, що фаворитом перегонів стане представниця «Європейської солідарності» Людмила Костенко. Подейкують (хоча цьому немає доказів), що вона пов'язана із забудовником та бізнесменом Вадимом Столаром. Втім, саме для Оболоні це навряд чи вважалося б пороком. Столар не був тут токсичною фігурою, просто народ віддавав перевагу опозиціонерам. Спочатку Олександру Бригинцю, потім Андрію Білецькому. Це був той випадок, коли кількість опозиціонерів перемагала кількість вдячних пенсіонерів. Хоча Столар багато вклав у округ.

По цьому ж округу йде відома київська активістка й краєзнавиця, засновниця Громадського руху «Почайна» Анна Гончаренко, більше відома як Анабелла Моріна. Вона за три роки з нуля (або навіть з мінуса) повернула Києву забуту річку Почайну і місце хрещення киян на Поштовій площі. Шанси у неї нам здаються непоганими.

ОБОЛОНЬ ТА СВЯТОШИН (округ №2018)

Вікторія Муха (в центрі) Фото: facebook.com/victoria.mukha.5

Поняття не маємо, чому на окрузі, де двічі вигравав Вадим Ар'єв, а перед тим – яскраві націонал-демократи, не знайшлося своїх кандидатів у «Європейської солідарності». Адресуємо ці запитання в офіс партії за нагоди. Хоча «злі язики» припускають, що таким чином більш перспективними виглядають шанси Вікторії Мухи – директорки благодійної організації "Фонд Олександра Третьякова". Протистоїть їй кандидат від «Слуги народу» урбаніст Дмитро Гурін.

КИЇВСЬКА БОРЩАГІВКА (округ №219)

Олександр Третьяков

А сам Олександр Третьяков йде по округу №219. Він виграв тут вибори в 2014-у. А перед тим – ще двічі вигравав на іншому окрузі. В цілому Олександр Третьяков уміє вигравати мажоритарку. А цей округ уміє бути вдячним за турботу. При всій повазі, серйозних конкурентів у Третьякова тут нема.

ПОДІЛ ТА ВИНОГРАДАР (округ № 220)

На Подолі, окрім чинного народного депутата Сергія Лещенка, балотуються офіцери одразу трьох відомств: Міноборони, СБУ й Нацполіції.

Сергій Лещенко

Деякі журналісти переконані, що термінове висування Лещенка на окрузі (він пішов на мажоритарку після того, як Зеленський відмовився брати в список колишніх нардепів) легкої перемоги йому не обіцяє. Він, мовляв, наламав дров – написав, що це найдепресивніший район Києва.

Найбільш серйозним претендентом одні вважають самовисуванця, офіцера юридичного департаменту Міноборони Юрія Дідовця. Інші називають Олексія Окопного, члена партії "Європейська Солідарність». Він депутат Київради.

У будь-якому випадку, помітно, що кандидати розпочали пізно, кампанія в'яла – і виграє той кандидат, чий виборець не поїде у відпустку.

ЦЕНТР – ПЕЧЕРСЬК (округ №221)

Роман Безсмертний

На Печерську у виборця буде непроста задача. Він повинен буде обирати між кандидатом у президенти Романом Безсмертним та депутатом з «Народного фронту» Леонідом Ємцем. Один – корифей-демократ, інший також, але молодший. Тут же йде керівник проектів ГО "БФ "Слуга народу" Олексій Кошовий. Ну, й із відомих-невідомих – колишній очільник «Партії зелених» Олексій Костерін.

СОЛОМ’ЯНКА (округ №222)

Цікавий вибір постає на Солом’янці. Окрім Дмитра Андрієвського, підприємця, який легко змінює політичні партії, але вже двічі вигравав цей округ, тут балотується Вахтанг Убірія – безпартійний пенсіонер, самовисуванець. Ми шукали людину із таким прізвищем в Гуглі – й дещо знайшли. Вікіпедія повідомляє про такого собі українського бізнесмена-спортсмена, пов’язаного із Юрієм Бойком, кар’єрі якого начебто сприяв одіозний Семен Могилевич. Вікіпедія пише, що людина переховується. Можливо, це збіг, і йдеться про повну тезку нашого кандидата, адже в довідці написано, що пан Вахтанг п'ять останніх років проживає в Україні.

Від «Слуги народу» тут балотується пан Роман Грищук з компанії «МХ шоу», яка спеціалізується на організації конференцій, театральній діяльності та пошитті одягу.

І ЗНОВУ ЦЕНТР – ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ (округ N223)

У центрі електорат має великий вибір. Тут балотуються активіст Вадим Гладчук – редактор інтернет-видання «Спротив», Андрій Подщипков – засновник каналу «112 Україна». Має шанси «свободівець» Юрій Левченко. Від «Голосу» йде чинний депутат від «Самопомочі» Вікторія Пташник. І вишенька на торті – колишній мер, якому виповнилося 80 років, Олександр Омельченко.

На цьому окрузі точно не дадуть засіяти гречку, Юрій Левченко вміє боротися проти цього. Але кого обере національно-демократичний виборець центру – ліберала чи націоналіста? Хто з двох журналістів отримає більше – менеджер проросійського каналу чи наці центристського видання? Час покаже.

Лана Самохвалова, Київ