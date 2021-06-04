Суд відмовив у передачі приватному товариству одного з найбільших родовищ літію

Господарський суд Києва відмовив у передачі приватному товариству в користування одного з найбільших родовищ літію в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Приватне товариство, попри вимоги законодавства та за відсутності спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону, звернулося в із позовом до Державної служби геології та надр України про визнання права користування й усунення перешкод у користуванні Шевченківським родовищем літієвих руд у Донецькій області.

Офіс генпрокурора здійснив вступ у цю справу для захисту інтересів держави щодо користування природними ресурсами у встановленому законодавством порядку.

Обґрунтовуючи свою позицію, прокурор наполягав на тому, що підприємство незаконно, поза конкурсом намагається отримати у користування для видобування літієвих руд Шевченківське родовище.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня Верховний Суд скасував спецдозвіл на користування ділянкою з покладами бурштину площею 10,6 тис. га поблизу селища Словечне на Житомирщині.