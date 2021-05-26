ВАКС виправдав суддю у «газовій справі Онищенка»

Вищий антикорупційний суд виправдав суддю Господарського суду Харківської області, яка у 2018 році своїм рішенням зобов’язала ПАТ «Укргазвидобування» передати на користь приватного товариства газ, арештований у так званій «газовій справі» Національного антикорупційного бюро.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

«Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок та визнала невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, суддю Господарського суду Харківської області», - йдеться у повідомленні.

У суді нагадали, що суддя, за версією сторони обвинувачення, ухвалила незаконне рішення у господарській справі та зобов’язала державне підприємство ПАТ «Укргазвидобування» передати на користь приватного товариства природний газ, попередньо арештований ухвалами слідчого судді у так званій «газовій справі» щодо колишнього народного депутата - втікача.

Суддя також задовольнила клопотання представника приватного підприємства та зменшила розмір пені, що підлягала стягненню з ТОВ за основним позовом, та відстрочила на один рік виконання рішення щодо стягнення понад 3 млн грн боргу на користь ПАТ «Укргазвидобування».

Вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж 30 днів з дня проголошення.

Як стало відомо Укрінформу з власних джерел, йдеться про суддю Господарського суду Харківської області Тетяну Денисюк.

«Газова справа» - умовна назва кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування». Слідство називає організатором цієї корупційної схеми народного депутата України VII-VIII скликання Олександра Онищенка, який втік з України влітку 2016 року.

Його обвинувачують у створенні злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізації природного газу.

У результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") завдано збитків у понад 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. З-поміж них - двоє людей, які виконували роль співорганізаторів, решта - працівники ПАТ "Укргазвидобування", юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.