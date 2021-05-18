Податок на нерухомість: кому й скільки треба платити?

Кожен «зайвий» квадратний метр обійдеться у 70,8 грн

Порядок нарахування і сплати податку на нерухомість визначено в Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» ухваленому Верховною Радою 28.12.2014 року.

У 2021 році податок на нерухоме майно нараховується фізичним особам – власникам об’єктів нерухомості (будинків, квартир тощо) за 2020 рік, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року – 4 723,00 гривень.

Розрахунок податку здійснено на підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

ХТО Є ПЛАТНИКОМ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО?

Згідно з ПКУ (пп.266.1.1 п .266.1 ст. 266) платниками податку на нерухоме майно є фізичні особи в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової або нежитлової нерухомості.

Якщо неповнолітні діти є власниками нерухомості, то податок за них сплачують батьки чи опікуни.

У разі перебування нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб, визначення платників податків відбувається наступним чином:

якщо об’єкт нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

якщо об’єкт нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі , платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом ;

якщо об’єкт нерухомості у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

ЗА ЯКУ НЕРУХОМІСТЬ ПОТРІБНО ПЛАТИТИ?

Сплачувати податок за нерухомість доведеться якщо:

площа квартири більше як 60 кв. м,

площа житлового будинку понад 120 кв. м,

площа різних типи об'єктів нерухомості більше ніж 180 кв. м.

Сплачувати податок доведеться за кожен квадратний метр понад цю норму. Наприклад, якщо загальна площа вашої квартири 72 кв.м, то вам доведеться заплатити податок за 12 кв.м.

Крім того, власникам квартири площею понад 300 квадратних метрів або будинку понад 500 квадратних метрів потрібно буде заплатити 25 тис. грн.

КОМУ НЕ ПОТРІБНО ПЛАТИТИ ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ?

Платити податок на нерухомість потрібно не всім, є винятки: багатодітні сім'ї, діти-сироти, діти-інваліди, дитячі садки, школи, релігійні організації, учасники ООС і їхні сім'ї, громадські організації інвалідів.

ЯКИЙ РОЗМІР ПОДАТКУ І ХТО ЙОГО РОЗРАХОВУЄ?

Розмір податку може самостійно визначати місцева влада, але він не повинен перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати.

У 2020-му доводилося платити 62,5 грн за кожен «зайвий» квадратний метр, але у 2021 році через підвищення мінімальної зарплати податок на нерухомість зріс і складає 70,8 грн.

У ЯКІ СТРОКИ ПОТРІБНО ПЛАТИТИ ПОДАТОК?

У 2021 році ми сплачуємо податок за 2020 рік.

До 1 липня платникам повинні надійти повідомлення про сплату податку на нерухомість. Сплатити податок потрібно протягом 30 днів.

Якщо ви не отримали повідомлення-рішення через невідповідність податкової адреси із фактичним місцем проживання, слід негайно звернутися до податкового органу за місцем реєстрації для сплати належної суми податку.

ЯКІ ШТРАФИ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗА НЕВЧАСНУ СПЛАТУ ПОДАТКУ?

Затримка платежу на строк до 30 днів - розмір штрафу становить 10% суми податку. Затримка платежу більш як 30 днів, розмір штрафу становить 20% суми боргу.

Якщо після закінчення строків оплати ви не заплатили податок, то на суму податкового боргу нараховується пеня з розрахунку 120% річних ставки НБУ.

За інформацією з офіційних джерел і ЗМІ: 1,2,3.

Фото з відкритих джерел