За програмою «5-7-9%» видали майже ₴40 мільярдів кредитів – Петрашко

Від старту програми «Доступні кредити 5-7-9%» банки видали 15 406 кредитів на 39,5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зі вказаної суми 16,7 млрд грн було надано для рефінансування попередньо отриманих позик; 5,6 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції та 17 млрд грн – в якості антикризових кредитів на поповнення оборотних коштів під 0%. Зазначається, що найактивнішими учасниками програми є представники агробізнесу (50% отриманих кредитів), торгівлі та виробництва (23%), промислової переробки (15%). За регіональною класифікацією лідерами залишаються Львівська, Харківська, а також Київська області.

“За останній тиждень банки-учасники програми встигли підписати 342 договори на суму майже 1,3 млрд грн. Це вагома сума, враховуючи те, що минулого тижня ми мали лише 3 робочі дні. Така зацікавленість свідчить про активність українського бізнесу та його готовність до відновлення та розвитку”, - наголосив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Зокрема, 637 млн грн з цієї суми становлять антикризові кредити на поповнення оборотних коштів під 0%; 499 млн грн – це видані уповноваженими банками позики з рефінансування попередньо виданих кредитів, а 169 млн грн – інвестиційні кредити.

Як повідомлялося, Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво в межах програми «Доступні кредити 5-7-9%» із 29-ма банками: АТ “Ощадбанк”, АБ “Укргазбанк”, АТ КБ “ПриватБанк”, АТ “Укрексімбанк”, АТ АКБ “Банк Львів”, ПАТ “ПУМБ”, АТ “БАНК АЛЬЯНС”, АТ “КРЕДОБАНК”, ПАТ “БАНК ВОСТОК”, АТ “Райффайзен Банк Аваль”, АТ “ТАСКОМБАНК”, АТ “Альфа-банк”, АТ “КБ “ГЛОБУС”, АТ “МЕГАБАНК”, АТ “ПОЛІКОМБАНК”, АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, АТ “ОТП Банк”, АТ “КРЕДИТВЕСТ БАНК”, АТ “АГРОПРОСПЕРІС БАНК”, АТ “ПРОКРЕДІТ БАНК”, ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК”, АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", ПАТ “МТБ БАНК”, АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ”, АО “АСВІО БАНК”, АТ КІБ, АТ МетаБанк, АТ “Банк Південний”, АТ “АБ “РАДОБАНК”.