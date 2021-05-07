Не дають кредит: як вирішити проблему

З проблемою відмови у видачі кредиту може зіткнутися кожен. Можна зібрати всі потрібні довідки, заповнити папери, надати гору документів, довго чекати рішення банку — і отримати відмову.

Чому так відбувається, і що можна зробити, розповідають експерти Фінздоров’я.

Багато хто навіть не підозрює, від чого залежить схвалення або несхвалення кредиту, а також умови, на яких банк згоден надати кредит. Найбільш важливі параметри — кредитний рейтинг і кредитна історія позичальника. Вони залежать від конкретних дій самої людини і можуть у результаті бути зіпсовані або навпаки — покращені.

Кредитна історія — відомості про всі кредити, які позичальник отримував у різних банках. Ця інформація містить у собі суми й умови кредитування, а також те, наскільки акуратно позичальник погашав заборгованість. Кредитні історії громадян зберігаються в бюро кредитних історій, які обмінюються даними з банками та МФО.

Кредитний рейтинг — оцінка платоспроможності позичальника в балах, яка визначається на основі його кредитної історії. Якщо в людини раніше були прострочення або, тим більше, є непогашені прострочені кредити, то її рейтинг знижується. У тих, хто жодного разу не брав кредит, рейтинг також невисокий, тому що БКІ про них нічого не відомо. Позитивний кредитний рейтинг формується в разі, коли позичальник вчасно виконує свої кредитні зобов'язання.

Якщо кредитний рейтинг низький, для банків це сигнал про ненадійність позичальника, тому вони будуть відмовляти йому в кредитуванні або пропонувати менші суми та невигідні умови. Позичальникам з негативною кредитною історією залишається тільки звертатися в мікрофінансові організації, але й вони теж вивчають кредитну історію людини і в якийсь момент можуть відмовити у видачі позики. А що, якщо потрібен кредит на велику суму, наприклад, на лікування або освіту?

Як читати кредитну історію

Перше, що потрібно зробити, якщо ви несподівано отримали відмову в банку, — це перевірити свою кредитну історію. Зробити це можна, звернувшись у бюро кредитних історій. Досить перевірити відомості, що зберігаються в кількох головних БКІ.

Найавторитетніші БКІ в Україні це:

ТОВ «Українське бюро кредитних історій» (УБКІ)

ВАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (ПВБКІ)

ВАТ «Міжнародне бюро кредитних історій» (МБКІ)

ТОВ «Незалежне бюро кредитних історій»

Якщо у вашій кредитній історії є проблеми, це буде відображено у кредитному досьє, яке ви отримаєте за запитом. Наприклад, ви могли недоплатити організації-кредитору буквально копійки, і вони тепер рахуються за вами як прострочена заборгованість, плюс відсотки, штрафи й пені. Буває і таке, що ви завжди виплачували платежі за попередніми кредитами вчасно, але банк чомусь не передав цю інформацію в БКІ. Результат однаковий — ваша кредитна історія зіпсована серйозним простроченням.

Незважаючи на ймовірність таких помилок, найчастіше причиною поганого кредитного рейтингу позичальника є його власні дії, викликані нестачею фінансових знань. Буває, що люди беруть невеликі позики «до зарплати» в МФО, неуважно читають умови або допускають прострочення з інших причин, потім повністю виплачують заборгованість і вважають, що тепер усе гаразд. Але для наступних кредиторів будь-які прострочення — тривожний знак, особливо якщо вони трапляються неодноразово.

Така зіпсована кредитна історія може поставити хрест на майбутніх планах, які потребують фінансування. Тим гірше, що кредитна історія зберігається 10 років, тому сподіватися, що вона скоро анулюється сама собою, не варто.

Фінансова грамотність та Фінздоров’я

Єдиний спосіб виправити погану кредитну історію - передати в БКІ відомості про успішно виплачені кредити. Але що робити, якщо навіть мікрофінансові організації більше не видають вам позики? Допоможе спеціальна програма відновлення кредитної історії від Фінздоров’я.

Більшості клієнтів, щоб істотно поліпшити свій рейтинг, потрібно виплатити кілька позик — кредитну лінію, що складається з 7-24 виплат. Якщо чітко дотримуватися графіка погашення та своєчасно вносити платежі, відомості про це будуть передаватися в бюро кредитних історій, у такий спосіб підвищуючи кредитний рейтинг. Після завершення програми Фінздоров’я клієнту гарантовано будуть доступні кредити до 100 000 гривень на вигідних умовах в інших кредитних організаціях.

Важливою умовою відновлення кредитної історії є проходження експрес-курсу з фінансової грамотності, розробленого проєктом Фінздоров’я. Ці 8 уроків у стислому вигляді містять найважливішу інформацію, що стосується кредитування, а також ведення особистого бюджету та досягнення фінансових цілей. Після завершення курсу видається сертифікат, який разом з успішним погашенням спеціальної кредитної лінії гарантує клієнтам поліпшення фінансової ситуації.

Фото, інфографіка: Фінздоров’я